Тайсон Фьюри завершил карьеру! На этот раз поверим Цыганскому королю?

Легендарный Тайсон Фьюри объявил, что завершает профессиональную боксёрскую карьеру. Эпатажный британец изменил своему привычному цирковому стилю и записал краткое видеообращение из автомобиля: «Привет всем, буду краток и лаконичен. Я хотел бы объявить о своём уходе из бокса. Это было потрясающе. Мне понравилась каждая минута, но я собираюсь закончить на этом». И новость стала действительно сенсационной, с учётом того, на каком этапе своей карьеры сейчас находится Цыганский король, даже если учитывать два свежих поражения от Александра Усика.

Для начала нужно отметить, что Тайсон — совсем не старый для тяжеловеса. Ему всего 36 лет, что по нынешнем меркам королевского дивизиона возраст, конечно, не юный, но и не пенсионерский. Изношенность Фьюри как спортсмена тоже неочевидна: да, в его карьере было немало тяжёлых битв, нокдаунов, но пробитым бойцом его точно назвать нельзя. Британец не падает от любого тяжёлого удара, его выносливости вполне хватает на 12 раундов — в супертяжёлом дивизионе сейчас немало боксёров, которые уже не могут похвастаться подобными данными.

С карьерной точки зрения Фьюри тоже не обязан сейчас завершать карьеру. Да, он проиграл дилогию с Усиком и перестал быть чемпионом, но что с того? Цыганский король по-прежнему обладает громким именем и может зарабатывать десятки миллионов долларов, при этом заметно снизив уровень давления и ответственности. Да и соперники ещё есть: на горизонте уже кружит Энтони Джошуа, оказавшийся на схожем этапе карьерного пути. Если эти два парня подерутся на условном «Уэмбли», они смогут на двоих заработать минимум $ 200 млн. Зачем тогда уходить из бокса прямо сейчас?

Есть ощущение, что Фьюри в очередной раз набивает себе цену с помощью заявления об уходе. Напомним, он уже не раз «завершал» карьеру, неизменно возвращаясь через некоторый промежуток времени. Не исключено, что и в этот раз Тайсон вернётся, как только выбьет из промоутеров определённую сумму. Но даже если Цыганский король искренне решил повесить перчатки на гвоздь, он вполне может поменять решение… Британец не раз говорил, что без бокса ему быстро становится скучно, и тогда есть риск вернуться на путь саморазрушения — уж лучше зарабатывать деньги в ринге.

Как бы то ни было, даже если мы действительно уже никогда не увидим новые бои Тайсона, его следует признать великим боксёром. Этот парень — настоящая рок-звезда бокса, который как следует встряхнул супертяжёлый дивизион. Харизматичный, мастеровитый, эпатажный и, конечно, со своими внутренними демонами — что ещё надо профессиональному боксу? Трилогия с Деонтеем Уайлдером войдёт в историю, как и победа над Владимиром Кличко, дилогия с Усиком и ещё несколько классных боёв. Спасибо за всё, Цыганский король. Но мы всё-таки снова ждём тебя в ринге.

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