Царукян — единственный, кто может уничтожить Махачева. Арман невероятно хорош

В ночь с 18 на 19 января в США состоится масштабный турнир UFC 311. В главном событии вечера пройдёт титульный поединок в лёгком весе между российским чемпионом Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

Имя: Арман Царукян

Арман Царукян Дата рождения: 11 октября 1996 года

11 октября 1996 года Место рождения: Ахалкалаки, Самцхе-Джавахети, Грузия

Ахалкалаки, Самцхе-Джавахети, Грузия Рост: 170 см

170 см Размах рук: 185 см

185 см Рекорд: 22-3

22-3 Весовая категория: лëгкая

лëгкая Место в рейтинге UFC: 1

1 Команда: Lion Heart

Lion Heart Прозвище: –

Арман Царукян шёл к титульному поединку в UFC довольно долго. И путь этот был крайне непростым. До попадания в UFC Арман практически все свои бои провёл в российском промоушене MFP, где становился чемпионом. Там же Царукян потерпел и первое поражение в карьере, причём уже во втором поединке в профессионалах, когда его отправил в тяжёлый нокаут Александр Белых. С ним, к слову, Арман реваншировался, задушив соперника в поединке через год.

В UFC Царукян оказался в 2019 году с рекордом 12-1 и вышел в дебюте как раз на бой с Исламом Махачевым, причём на коротком уведомлении. И, к слову, даже тогда Арман дал будущему чемпиону конкурентный бой, несмотря на все обстоятельства. После этого дороги бойцов разошлись. Интересно, что за шесть лет Арман и Ислам показали практически одинаковый рекорд – 9-0 у Махачева и 9-1 – у Царукяна. Единственное поражение за это время Арман потерпел от Матеуша Гамрота.

Сейчас Арман идёт с рекордом 22-3 (9-2 в UFC) и подходит к реваншу с Исламом, пожалуй, в лучшей форме в карьере. Царукян одержал четыре победы подряд, в том числе эффектно вырубив Бенеила Дариуша и разобравшись с опытнейшим Чарльзом Оливейрой. Арман заслужил свой шанс на реванш, и, кажется, он единственный, кто может победить Ислама в лёгком весе.

Начнём с того, что Арман хоть и выступал по ходу карьеры и в полулёгком весе, сейчас он, как, собственно, и Махачев, прилично гоняет и очень хорошо сложён физически. Добавим к этому нестандартные габариты Царукяна: он, например, на 8 см ниже Махачева, но в размахе рук имеет преимущество на 7 см. Получим крайне неудобного соперника как в стойке, так и в партере.

В навыках борьбы Арман вполне может потягаться с Махачевым. Да, наверное, борьба Царукяна ближе к вольной, Ислам всё же работает разнообразнее, но при этом Арман не тот парень, которого легко перевести и удерживать на земле. К тому же претендент и сам умеет вполне неплохо и проводить тейкдауны, и побеждать приёмами, причём довольно разнообразно: есть в его активе победы и удушением сзади, и удушающим «анаконда», и «гильотиной». Удивляться этому не стоит, ведь Арман ещё с раннего детства занимался вольной борьбой, после чего переключился на грэпплинг.

При всём при этом Арман, как и Ислам, значительно подтянул стойку, хотя Царукян вырубал соперников и в начале карьеры. И, что примечательно, тоже довольно разнообразно. У Армана техничный бокс, что в совокупности с его длинными руками даёт ему солидное преимущество над соперниками. Царукян не стесняется выбрасывать и кики ногами, в том числе и в голову. Один эффектный и эффективный акс-кик в бою с Оливейрой чего стоит — он моментально разлетелся на хайлайты. Так что и в ударной технике Арман вполне может составить конкуренцию Махачеву и удивить россиянина чем-то нестандартным.

Бой Армана Царукяна с Чарльзом Оливейрой Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ислам впервые за долгое время встретится в октагоне с бойцом, который не уступает ему в физической силе, хорош и в борьбе, и в стойке. А ещë Арман моложе и голоднее Ислама, у него появился шанс одновременно и взять принципиальный реванш, и стать чемпионом — и Царукян сделает всё, чтобы воспользоваться этим шансом.