Двалишвили много болтает и нырял головой в лёд. Но это крутой чемпион

В ночь на 19 января в Инглвуде пройдёт первый номерной турнир года UFC 311. В соглавном событии вечера действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили попытается провести первую защиту титула и нанести Умару Нурмагомедову первое поражение в карьере.

Имя: Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили Дата рождения: 10 января 1991 года

10 января 1991 года Место рождения: Тбилиси, Грузия

Тбилиси, Грузия Рост: 168 см

168 см Размах рук: 173 см

173 см Рекорд: 18-4

18-4 Весовая категория: легчайшая

легчайшая Место в дивизионе: чемпион

чемпион Команда: Syndicate MMA

Syndicate MMA Прозвище: Машина

Работа на стройке и мысли о завершении карьеры

Двалишвили в 21 год переехал в США, чтобы стать профессиональным бойцом в ММА. Проблем на первых порах было очень много: нет денег, нет работы, нет зала, тяжёлая адаптация, связанная с незнанием языка.

Двалишвили устроился на работу грузчиком и попал в зал к Рэю Лонго и Мэтту Серре, с которыми тренируется по сей день. А язык Мераб учил с помощью брошюрок и детских книжек.

В 2014-м Двалишвили дебютировал в ММА и провёл за год три боя, в которых потерпел два поражения, что стало серьёзным ударом по амбициям грузинского бойца: «В 2014 году думал, если я проигрываю в Ring of Combat с рекордом 1-2, как я смогу выиграть в UFC? Но я тогда сказал себе, что продолжу драться, даже если буду проигрывать. Даже если бы пришлось оформлять документы и ехать в Китай или Россию. Я даже не думал о UFC. Я мог завершить карьеру в 2015 году. У меня был запланирован бой, но тогда меня беспокоили головные боли. Я был несчастлив, немотивирован и впервые попросил отказ от боя. Хотел взять паузу, жить той же жизнью, как все вокруг. Вернулся в бои просто из-за того, что мне всего этого не хватало».

В итоге Двалишвили преодолел полосу неудач, накопил пять побед и вышел на титульный бой в Ring of Combat. Мераб встретился с таджикским бойцом Сухробом Айдарбековым и финишировал его во втором раунде, выполнив армбар и став чемпионом.

Попадание в UFC

Чемпионство в Ring of Combat привлекло внимание к Двалишвили, и уже через три месяца он вышел защищать титул в поединке с Рауфоном Стотсом. Тренер Рэй Лонго признался, что отговаривал подопечного от того боя: «Выходить на бой со Стотсом было слишком рискованно. Мы уже вели переговоры с UFC, и Мераб был одной ногой в промоушене. Однако он решил биться и поставить всё на кон. В случае поражения его путь к мечте мог занять ещё как минимум два года».

Добавляло интриги и то, что на тот турнир приехал Дана Уайт. Были разговоры о том, что он хочет подписать в UFC именно Стотса, который тогда шёл с рекордом 8-0 и считался крайне перспективным бойцом. Мераб удосрочил Стотса с бэкфиста (!) на 15-й (!!) секунде боя и впечатлил Дану Уайта. Босс UFC сразу же заявил Двалишвили, что теперь он будет биться в его промоушене.

Мераб Двалишвили Фото: Christian Petersen/Getty Images

Путь к поясу, рекорду дивизиона и прыжки в лёд

После подписания в UFC Мераб продолжил работать на стройке. Но путь в лучшем промоушене мира начался с двух поражений — сначала Двалишвили проиграл решением Фрэнки Саензу, следом уступил Рики Саймону, но получил бонус за лучший бой вечера и решил, что можно больше не возвращаться на стройку.

«Вскоре я набрался опыта и нашёл постоянную работу, которую мог совмещать с карьерой бойца. После поражения от Рики Саймона я получил бонус — хотел уйти с работы, потому что думал, что мне его хватит для жизни. Я отдыхал шесть месяцев и остался без денег, даже появились долги. После третьего боя понял, что должен вернуться на работу. К счастью, она была легче прошлой: меня не заставляли поднимать тяжести, потому что у меня был опыт. Оглядываясь назад, я понимаю, что работать и тренироваться — немыслимо. Но тяжёлый труд себя оправдывает», — вспоминал Мераб.

Мераб Двалишвили Фото: Jeff Bottari/Getty Images

После поражения от Симона Двалишвили выдал мощную серию побед, которая до сих пор не завершилась. 10 побед (плюс ещё одна в промежуточном весе) — рекордная серия легчайшего дивизиона, которая привела Двалишвили к титулу. Более того, в ходе этой серии грузинский боец прошёл четырёх бывших чемпионов — Жозе Альдо, Петра Яна, Генри Сехудо и Шона О’Мэлли.

Во многом пути Двалишвили к титульнику помогла активность в социальных сетях. Причём иногда это даже било по репутации бойца — чего стоит история с нырком в лёд, когда Мераб разбил голову и подарил болельщикам мем на годы вперёд. Сейчас чемпион вспоминает этот эпизод с улыбкой: «В Грузии есть выражение: лучше разбить голову, чем репутацию. Четыре года назад я сделал и то, и другое. Но мне не стыдно, я до сих пор смеюсь, когда вспоминаю это».

В последние годы Двалишвили также получил немало хейта, особенно от русскоязычных болельщиков, за свои высказывания. Кто-то считает, что это просто часть образа Мераба, но так или иначе с медийной точки зрения это ему помогло себя продвинуть. Перед боем с Умаром Нурмагомедовым Двалишвили выбрал новый вектор своих заявлений и постоянно упоминает неуважение со стороны россиянина, попутно жалуясь, что не хотел биться в январе.

Спорные заявления точно не добавляют Мерабу благодарных поклонников, но нельзя отрицать его заслуги и уровень. Это топовый боец, сильный чемпион, который прошёл длинный путь к титулу, и вполне возможно, что в текущем ростере дивизиона только Умар способен остановить победное шествие Двалишвили.