Мечтал об НХЛ и хотел работать в Госдуме. Царукян — нетипичная звезда UFC

19 января на турнире UFC 311 состоится долгожданный реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и топовым бойцом UFC Арманом Царукяном. Для армяно-российского бойца этот поединок станет самым важным в профессиональной карьере.

Имя: Арман Царукян

Арман Царукян Дата рождения: 11 октября 1996 года

11 октября 1996 года Место рождения: Ахалкалаки, Самцхе-Джавахети, Грузия

Ахалкалаки, Самцхе-Джавахети, Грузия Рост: 170 см

170 см Размах рук: 185 см

185 см Рекорд: 22-3

22-3 Весовая категория: лёгкая

лёгкая Место в рейтинге UFC: 1

1 Команда: Lion Heart

Lion Heart Прозвище: —

Переезд в Россию и хоккей

У Армана армянские корни, хотя родился он в Грузии. Вскоре после его рождения глава семьи Наири Царукян уехал в Хабаровск на заработки, а спустя несколько лет перевёз на Дальний Восток домочадцев. С детства каждое лето после школы Царукян работал разнорабочим на стройках в фирме своего отца за 500 рублей в день, благодаря чему вместе с братом сумел накопить на мопед. Подобный труд больше всего запомнился Арману жарой и палящим солнцем, о чём он потом сам рассказывал.

В отличие от многих бойцов ММА, Арман занимался не только единоборствами, но и хоккеем. В этот вид спорта он пришёл в восемь лет и вплоть до 17 выступал за юношескую команду «Амура» — достаточно серьёзный уровень. Однако, когда Царукяна не взяли в основной состав команды, он бросил хоккей и стал больше погружаться в боевые виды спорта, активно начав заниматься грэпплингом. Позднее боец признавался, что его мечтой было продолжить карьеру в хоккее и перейти в НХЛ.

Арман Царукян Фото: ХК «Северсталь»

«Хотел быть хоккеистом и играть сначала в КХЛ, а затем — в НХЛ. Я вырос в Хабаровске, там у нас во всех коробках во дворах заливали лёд. Помимо борьбы, я каждый вечер ходил играть в хоккей. Клюшка, коньки и шайба — больше ничего не было у нас. Я играл в «Амуре» и жил мечтой, но не успел догнать парней, которые каждый день с шести лет тренировались, и в 17 лет оставил хоккей», — рассказывал боец.

Драка с 15 военнослужащими и знакомство с Путиным

Хабаровск в детстве Армана был городом, в котором можно легко напороться на конфликт с уличными хулиганами. Однако они были не самой серьёзной угрозой для молодого спортсмена. Однажды летом, когда будущей звезде UFC было 12-13 лет, он участвовал в драке с 15 военнослужащими.

«Я на мопеде ездил часто летом. В тот момент в нашем доме жили рабочие, человек 30-40. Один из них попросил отвезти его за пивом к ларьку. Я его посадил, привёз. А там были военнослужащие. Человек 15, и они были под чем-то. Короче, их компания до этого рабочего докопалась, и вскоре все 15 человек начали его избивать. Я стою и не знаю, что делать. В результате поехал домой, говорю, что рабочего бьют военные. И все 40 рабочих побежали туда, кто-то даже с лопатой был».

Любопытно, что Арман неоднократно виделся с президентом РФ Владимиром Путиным. Примечательной стала их встреча на турнире по боевому самбо «ПЛАТФОРМА S-70», который прошёл в Сочи. Тогда армянский боец победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Марсио Браги. После поединка Царукяна поздравил лично Путин.

«Президент очень открытый человек, ко всем спортсменам тепло отнёсся. После боя обнял и расцеловал. Очень впечатлил меня Владимир Владимирович. Я знал, что он будет на этом турнире. Это было двойной мотивацией для меня. Не имел права проиграть на глазах у президента. Плюс была большая ответственность за страну. Тем более что выступал я за сборную России против сборной мира и был ещё единственным представителем Дальнего Востока», — делился впечатлениями боец.

Арман Царукян Фото: Getty Images

Также армяно-российский боец говорил, что хотел бы при следующей встрече попросить у Путина работу в Государственной Думе: «Чтобы в Думу меня взяли. Я хотел бы работать в спортивной тематике где-нибудь в госструктурах. Может, буду работать в UFC, может, в Минспорта пойду, посмотрим».

Бизнес и ритуалы

Помимо карьеры бойца, Арман старается развиваться и в сфере бизнеса. В 2022 году он открыл вместе с братом компьютерный клуб в Краснодаре, где на данный момент проживает он и его семья. По словам самого Царукяна, лишь на ремонт помещения пришлось потратить около 12-13 млн рублей. В самом клубе установлено 30 современных компьютеров и игровых приставок.

«Для меня это неприбыльный бизнес. В целом не жалуемся. Всё забито, мест свободных не бывает никогда», — комментировал Арман.

Арман не любит освещать свою личную жизнь. Однако известно, что он женат на Милене Мгдесян. В настоящий момент пара воспитывает двух дочерей, одну из которых назвали в честь матери бойца — Анаида.

Забавным фактом является то, что даже в день собственной свадьбы Царукян готовился к первому поединку против Махачева. Для Армана это был дебютный бой в UFC, поэтому он решил не прерывать лагерь, даже несмотря на такое важное событие. К сожалению, жертвы не оправдались и Царукян уступил будущему чемпиону UFC единогласным решением судей.

Для того чтобы не нервничать и мотивироваться перед боями, Царукян каждый раз смотрит подкасты с участием выдающихся российских борцов — братьев Сайтиевых.

«Есть ли у меня спортивные кумиры? Кумиров нет, но братья Сайтиевы…У меня такая традиция, что когда я еду на поединок, то смотрю интервью с их участием. И перед поединком с Чарльзом Оливейрой на UFC 300 я включил подкаст с Адамом Сайтиевым, а перед боем с Бенеилом Дариушем — с Бувайсаром Сайтиевым», — признавался боец.

Бувайсар Сайтиев Фото: wrestdag.ru

Хабиб — вдохновитель и шанс всей жизни

Удивительно, но человеком, который вдохновил Царукяна перейти в смешанные единоборства, был Хабиб Нурмагомедов, который является главным тренером и другом принципиального соперника Царукяна — Ислама Махачева.

Царукян признался, что после того, как он начал смотреть видео поединков легендарного Орла, у него появилось желание драться и быть бойцом ММА. Отметим, что про UFC Арман узнал от своего брата, который показал ему бои пикового Конора Макгрегора. Вскоре после этого уже сам Царукян дебютировал в качестве профессионала.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Царукян к своим годам прошёл через множество спортивных и не только испытаний, однако реванш 19 января с Исламом Махачевым станет настоящей кульминацией и шансом всей карьеры. Весь бойцовский мир ждёт развязку противостояния. Одно можно утверждать с максимальной уверенностью — у Армана точно есть навыки, чтобы стать автором главного апсета в текущем году.

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