«Bellator мёртв». Бесславный закат последнего пристанища Фёдора

Прошло больше года с момента, когда лига PFL поглотила убыточный Bellator и сделала его частью своей организации. Обещания поначалу были радужными. К примеру, гарантировалось, что бойцы из ростера Bellator могут биться под эгидой обоих промоушенов и не будут испытывать недостатка в боях, а сами турниры Bellator планировали проводить регулярно, и на каждом из них должны были ставить по два титульника.

Всё это теперь, похоже, кануло в лету, как и сам Bellator. Авторитетный журналист Ариэль Хельвани вышел в эфир, чтобы сообщить не самые радостные новости: «Сейчас я могу вам сказать, что на эту минуту Bellator мёртв. Bellator, каким мы его знали, больше нет. Bellator мёртв. Вы больше не увидите никаких мероприятий Bellator».

Следом чемпион Bellator в полутяжёлом весе Кори Андерсон философски отреагировал на известия: «Представьте, что вы — чемпион организации, отдыхающий на диване. Тут заходит ваша жена и говорит: «Ты это видел? Bellator умер?» А в ответ вы можете только пожать плечами в замешательстве, потому что до этих пор ничего не знали».

Позже издание MMA Fighting с ссылкой на свои источники подтвердило информацию Хельвани. На самом деле к этому всё шло. Осенью прошлого года у Bellator (либо у PFL) на глазах развалился турнир в Лондоне, а затем был парижский ивент, который просто отменили, без объяснения причин. А на следующей неделе в Дубае должен биться чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов — и на постере к ивенту вообще никаких упоминаний промоушена. Турнир носит название PFL Champions Series: Road to Dubai. При этом в пресс-релизе указывается, что бой Нурмагомедов — Хьюз будет за титул чемпиона Bellator. Вероятно, именно этот поединок подведёт черту под историей промоушена. И кто-то точно будет скучать по временам боёв Фёдора Емельяненко и других звёзд Bellator.

Усман Нурмагомедов Фото: Getty Images

В PFL на данный момент никаких заявлений не делали, но, к примеру, слова Александра Шаблия косвенно подтверждают закрытие Bellator. Россиянин сообщил, что лига так и не предоставила им план турниров на год, и поэтому они планируют перейти в PFL либо рассмотреть другое варианты. А такие звёзды, как Патрисио Питбуль и Пэтчи Микс, требовали увольнения, так как не получали боёв. И такие возмущения были на протяжении всего последнего года, отметились ими и Гегард Мусаси, и Крис Сайборг, и другие менее звёздные бойцы.

Турнир в Дубае 25 января должен стать точкой невозврата для Bellator. После этого, скорее всего, все турниры под эгидой промоушена будут ликвидированы, а бойцы плавно перетекут из ростера одной организации в другую. В PFL просто не осилили ношу поддержания бренда Bellator, которую взяли на себя в конце 2023 года, и теперь решили отказаться от такой инициативы.

Возможно, за всем этим стоит холодный расчёт, и руководство PFL просто планирует сосредоточиться на развитии своего промоушена, что тоже верно. Там уже готовятся серьёзные изменения в сезонном формате Гран-при, а также будет проводиться больше турниров PFL Champions Series. Как это работает, мы узнаем позже. Ожидается, что на дистанции решение отказаться от турниров Bellator пойдёт лиге на пользу, так как можно будет проводить больше крутых турниров и есть возможность устраивать относительно крупные бои.

Но с точки зрения управления боссы PFL проявили себя ужасно, от них не хватало конкретных заявлений и решений по тем же конфликтам с бойцами, которые выносились на общее обозрение. Конец Bellator — конец головной боли для PFL и завершение небольшой, но важной эпохи в истории ММА. Bellator появился в 2008 году, успел оформиться в полноценную вторую лигу мира, но, очевидно, организация загнулась бы и без помощи PFL. Просто смерть промоушена отложили на год. Осталось дождаться официальных похорон.