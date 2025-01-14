Долго был в тени Хабиба, но потом превзошёл друга. Как Махачев становился легендой

В ночь с 18 на 19 января в США состоится масштабный турнир UFC 311. Свою четвёртую защиту чемпионского пояса в лёгком весе проведёт российский боец, лидер рейтинга P4P Ислам Махачев, который встретится с Арманом Царукяном.

Имя: Ислам Махачев

Ислам Махачев Дата рождения: 27 октября 1991 года

27 октября 1991 года Место рождения : Махачкала, Россия

: Махачкала, Россия Рост : 178 см

: 178 см Размах рук : 178 см

: 178 см Весовая категория : лëгкая (70,3 кг)

: лëгкая (70,3 кг) Рекорд : 26-1

: 26-1 Место в рейтинге UFC : чемпион

: чемпион Команда : Eagles MMA

: Eagles MMA Прозвище: –

Ушу-саньда, самбо, вольная борьба и даже футбол

Махачев с раннего детства занимается спортом. Причём не всегда это были единоборства, он, как и Хабиб, любит футбол, в юном возрасте занимался в секции и даже выигрывал соревнования на местном уровне. Но всё-таки единоборства заняли в жизни Ислама главное место, хотя даже сейчас чемпион UFC не прочь погонять мяч с друзьями.

Мир единоборств начался для Махачева с ушу-саньда, ярчайшим представителем которого является Забит Магомедшарипов. Четыре года Ислам отдал этому виду спорта, после чего была вольная борьба, а затем уже самбо. Именно в боевом самбо Махачев достиг наибольших высот, выиграв чемпионат мира в 2016 году, уже будучи бойцом UFC. Мерабу Двалишвили, кстати, это сделать не удалось: грузинский чемпион в 2019 году тоже выступал на чемпионате мира по боевому самбо, но уступил россиянину Степану Кобенову. Интересно, что Ислам ездил на мировое первенство в тайне от UFC: возможно, не будь он протеже Хабиба, к нему были бы применены санкции, но их удалось избежать.

С детства с Хабибом

С Хабибом Ислам познакомился ещё в детстве в секции ушу-саньда, на какое-то время их спортивные пути расходились, но затем Ислам стал тренироваться под руководством Абдулманапа Нурмагомедова: собственно, весь путь в смешанных единоборствах он прошёл с Хабибом и его отцом, которым многим обязан.

В ММА Ислам начинал в российских лигах, в том числе и в M-1, а в UFC попал, конечно, при непосредственном участии Хабиба и его отца, которые на тот момент уже были в хороших отношениях с Даной Уайтом. В 2015 году Ислам дебютировал в UFC, но концовка того года выдалась для Махачева крайне неудачной. Сначала он потерпел первое и единственное поражение в карьере от Адриана Мартинса, а следом был дисквалифицирован за употребление мельдония. Тем не менее Махачев справился с непростым периодом и начал свою рекордную для лёгкого веса победную серию, которая длится до сих пор.

При этом долгое время Ислама воспринимали исключительно через призму Нурмагомедова: «друг Хабиба», «подопечный Хабиба» — только так оценивали результаты Махачева на старте карьеры в UFC. Да и нужно сказать, что Нурмагомедовы действительно сделали очень много для карьеры Ислама. Одни подсказки от Хабиба, ставшие популярными в интернете, чего стоят. Нурмагомедов всегда был в углу Ислама, всегда был рядом, вероятно, из-за этого Махачев был в тени более известного на тот момент бойца. Хотя Хабиб неоднократно заявлял, что Ислам – это будущее лёгкого веса.

Ислам Махачев Фото: Mike Roach/Getty Images

Великий друг ушёл в тень

После того как Нурмагомедов завершил карьеру, Махачев всё больше стал восприниматься как самостоятельный боец, результаты которого идут в гору. Ислам прогрессировал, причём заметно, многие топовые бойцы отказывались от поединка с ним, поэтому россиянину было тяжело получить титульный поединок. Но Махачев всё же добрался до него, без проблем задушил одного из сильнейших джитсеров UFC Чарльза Оливейру и стал новым королём дивизиона. Дальше – больше. Ислам отправился в Австралию и победил действующего на тот момент лидера P4P Алекса Волкановски у него же дома, а следом эффектно нокаутировал его в реванше.

И при этом, что важно, Хабиба не было в углу Ислама в поединках с Волкановски. Нурмагомедов ушёл в сторону, чтобы не уводить внимание и славу друга на себя. Весь бойцовский мир убедился в том, что Махачев – суперзвезда промоушена. А бой с Дастином Порье только подтвердил это. Ислам не стал «залёживать» Дастина, а почти пять раундов рубился с одним из лучших ударников дивизиона в стойке.

Теперь Махачеву предстоит четвёртая защита пояса. Если она окажется удачной, то Ислам побьёт рекорд Хабиба по количеству защит. Ну а дальше – поход за вторым поясом и величием – тот случай, когда ученик точно может превзойти «учителя».

Радует, что и на личном фронте у Махачева всё хорошо — совсем недавно у него родился третий ребёнок, что тоже можно считать победой. Пусть успешный бой с Царукяном станет первым подарком новорождённому сыну.

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