«Я его недооценил». Каким был первый бой Махачева и Царукяна

В ночь на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна возглавит первый номерной турнир года UFC 311. Действующий чемпион попытается оформить рекордную защиту пояса, а его соперник наконец-то получит долгожданный шанс отомстить за поражение, полученное ещё в далёком 2019 году.

Первый бой Махачева и Царукяна прошёл на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Исламу не могли найти соперника, и так свой шанс выйти на коротком уведомлении получил 22-летний Арман, шедший с рекордом 13-1. Тогда Царукяна далеко не все знали даже в России, однако сам он вообще не тушевался перед дебютом: «Я бы не принял бой с Исламом, если бы знал, что у меня нет шансов. Он удобный соперник для меня. Вольная борьба у него не впечатляет особо, но хорошие зацепы, стягивания, контроль неплохой. Единственное — ничего особенного в стойке. Всё стандартно, он делает одно и то же».

Проблемой Арман называл весогонку. За пять дней до боя ему оставалось согнать ещё 9 кг, хотя к тому моменту он уже сбросил порядка 7 кг.

Бой Ислама Махачева и Армана Царукяна Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Бой получился зрелищным, несмотря на то что почти полностью проходил в борьбе. Как правило, такие поединки не получают поощрений, но в данном случае в UFC наградили бойцов бонусом за лучший бой вечера.

Борьба в поединке началась практически сразу — Махачев попытался провести перевод после того, как Царукян оступился, однако тот заблокировал тейкдаун и пошёл бороться сам. Зарешал в эпизоде опыт Ислама. Он выиграл позицию в клинче, а потом исполнил фирменную подсечку, мгновенно оказавшись в фулл-маунте и заблокировав ноги соперника. Но и тут Царукян выбрался, а чуть позже даже угрожал гильотиной, смог дважды оформить перевод, однако не хватало контроля.

Второй раунд был не менее вязким, с обилием попыток тейкдаунов от обоих бойцов, однако уже с более заметным преимуществом Махачева — Арман попросту устал и стал чаще уступать в эпизодах. Тренер Царукяна Сергей Торосян в интервью «Ушатайке» вспоминал, что требовал от подопечного не вязаться с Исламом, так как тот был физически сильнее, а ещё похвалил Махачева за внимание к деталям (контролировал кисти Армана) и хороший баланс. Перед заключительным раундом Торосян просил работать в стойке, но Царукян уговорил его продолжать бороться.

Бой Ислама Махачева и Армана Царукяна Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В третьем раунде Арман добавил в агрессии, однако все атаки Махачев читал и уходил на дистанцию. Попытки Царукяна побороться тоже успехом не увенчались, Ислам был лучше и за счёт контроля в партере и клинче уверенно забрал раунд. Арман был крайне расстроен, даже несмотря на бонус: «Что мне этот бонус? Да, приятно, но я сюда не за деньгами пришел. Бонус не утешит меня после поражения».

Сейчас, перед реваншем, Царукян вспоминает слова Махачева после боя: «Ислам поддержал меня после, сказал: «Ты ещё молодой, у тебя всё впереди. Так что не расстраивайся». А я ответил ему: «Не такой уж и молодой». После упал, сел и закрыл глаза… Да, мне никогда не нравилось проигрывать, каким бы молодым я ни был».

«Я недоработал тактически, допустил много ошибок. Между раундами тренер подсказал мне работать в стойке, но я хотел доказать, что могу пройти. Раньше у меня были соперники, с которыми всё проходило. Ислам же всё контролирует, всё знает. В будущем я хотел бы встретиться с Махачевым ещё раз, если у меня пойдёт карьерный рост. Но к нему у меня только уважение», — вспоминал Арман уже спустя время.

Махачев после боя рассказывал, что испытывал проблемы со здоровьем из-за отравления, это подтверждал и Шамиль Завуров: «Как раз в углу Ислама я его разогревал. Именно в этот момент покойный Абдулманап говорит: «Мне не нравится твой вид». Махачев очень бледным был. А я с ним боролся, его разогревал перед боем, и он говорит: «Что-то не особо хорошо себя чувствую». Но нормально — говорит, выйду в ринг, всё пройдет, туда-сюда. Я помню, после боя он вышел, просто забежал, и его, наверное, минут пять просто рвало. Даже не знаю, как его в октагоне не вырвало. Говорил: «На ринге у меня сюда, к горлу, выходило, я просто себя держал». Что-то не то поел — это же тоже может быть. Это было в день боя, после он ещё пару дней в себя приходил. О чём говорить? Если бы проиграли… но Ислам у него спокойно выиграл, никаких проблем не было. Думаю, сейчас Ислам настолько вырос… когда я тогда боролся с ним и сейчас — это просто разное время. Ислам настолько набрал! Тем более когда стал чемпионом, мотивация совсем другая. Думаю, Ислам намного легче его победит».

Сам Махачев объяснял, что отравился из-за неопытности и восстановления после весогонки: «Это было в молодости, наверное, так сказать, неопытность. Обязанность каждого спортсмена — вес гнать. Всё остальное мы уже пускаем на самотек. Такой же процесс восстановления должен быть, аккуратный, тихий, неспешный. Ты должен кушать продукты, которые ел во время весогонки. А мы в Санкт‑Петербурге не нашли халяльную еду. Получилось чуть вразнобой, организм не вытянул. И как‑то до боя еле дошёл, а после была целая история. И после боя отравился рыбой. И месяц у меня было 73-74 кг, хотя должно было быть 80. Не мог восстановиться. Восстановление было тяжёлым. И из‑за этого бой прошёл не так, как планировали».

А лейтмотивом для Царукяна стали слова, что ему нужно больше времени на подготовку, когда он с Исламом встретится вновь. Например, говорил это после боя с Жоакимом Силвой: «Прежде всего спасибо Силве, мы не могли найти никого, кто хотел бы драться. Сейчас я становлюсь первым претендентом на титул. Когда в первый раз дрался с Исламом Махачевым, вы дали мне три недели на подготовку. Если дадите восемь, я размажу его».

Время реванша пришло — и теперь у Армана в запасе было даже больше восьми недель. Бой с Махачевым лёгким не получится ни при каких обстоятельствах, но и Ислам не настраивается на лёгкую прогулку, хоть его и называют фаворитом: «Наш первый поединок точно был не самым тяжёлым. Пять раундов с Волкановски были сумасшедшими, у меня пульс иногда был выше 200 в минуту. Возможно, я недооценил Армана в первый раз, никто его не знал, я не видел его боев. Я должен закрыть этот вопрос, финишировать его».

Реванш Махачев — Царукян не рядовой титульник, в нём встретятся два сильнейших легковеса на данный момент. И у них к тому же есть история противостояния. Скучно не будет никому.