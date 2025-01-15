Умар стал бы суперзвездой и без Хабиба. Он даже талантливее Орла

В ночь с 18 на 19 января в США состоится первый номерной турнир UFC в новом году — UFC 311. В соглавном событии российский боец Умар Нурмагомедов оспорит чемпионский титул в легчайшем весе в бою против Мераба Двалишвили.

Имя: Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов Дата рождения: 3 января 1996 года

3 января 1996 года Место рождения: Кизилюрт, Россия

Кизилюрт, Россия Рост: 173 см

173 см Размах рук: 175 см

175 см Рекорд: 18-0

18-0 Весовая категория: легчайшая

легчайшая Место в дивизионе: 2

2 Команда: Eagles MMA

Eagles MMA Прозвище: Молодой Орёл.

В спорт пришёл с братом

Умар Нурмагомедов родился в Кизилюрте и уже с раннего детства оказался в спорте. Вместе с родным братом Усманом Нурмагомедовым он начал заниматься вольной борьбой, и, несмотря на то что занятия эти были недолгими, Умар получил хорошую борцовскую базу, которая в дальнейшем ему очень пригодилась. В отличие от других дагестанских бойцов, Умар заинтересовался ударной техникой и начал заниматься тайским боксом. Вольная борьба и тайский бокс сделали Нурмагомедова универсальным бойцом, готовым к смешанным единоборствам ещё с юности. И уже после того как Умар перебрался в Махачкалу, он стал заниматься у именитого тренера, а по совместительству у дяди — Абдулманапа Нурмагомедова, который стал готовить его именно к ММА.

Универсальнее родственников

Умар дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2016 года, когда ему было 20 лет. Нурмагомедов за год одержал пять побед, четыре из которых были досрочными — очень неплохой темп для дебютанта. Причём побеждал Умар разнообразно: и в партере, и в стойке. В отличие от Хабиба, его младший родственник не стесняется драться в стойке.

Всё-таки база тайского бокса дала ему определённую уверенность в своих ударных навыках, и эти навыки Умар продолжал развивать. Это отличает его от других бойцов команды Хабиба и от самого Орла — Умар никогда не был зациклен только на борьбе. Талант Нурмагомедова был очевиден всем, и, думается, Умар попал бы в UFC и без Хабиба, хотя, конечно, Орёл поспособствовал тому, чтобы его родственник оказался в лиге: в 2020 году, когда Умар оказался в промоушене с рекордом 12-0, Хабиб был неоспоримой суперзвездой UFC и мог продвигать и других бойцов своей команды.

Умар и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Не проиграл ни одного раунда

Умар усердно пашет и в UFC, правда, часто вмешивались проблемы со здоровьем, из-за которых Нурмагомедов слетал с боёв. Тем не менее Умар продолжал побеждать, продолжал улучшать свой рекорд и делал это очень уверенно. На данный момент Нурмагомедовых идёт с рекордом 18-0 (6-0 в UFC) и, что интересно, имеет идеальный рекорд и по раундам — 42-0. Умар не отдал соперникам ни одного отрезка — такой доминации может позавидовать и Хабиб, у которого, например, был крайне непростой бой с Глейсоном Тибау, победа над которым была довольно тяжёлой и даже в какой-то степени спорной. Умар же катком проезжает по всем своим соперникам, в последнем бою он уверенно разобрался с крепким Кори Сэндхагеном, в том числе перебив одного из лучших ударников дивизиона в стойке.

Мераб Двалишвили может сколько угодно кричать о том, что Нурмагомедов не заслужил титульный бой, но, кажется, все эти громкие речи и истерики от того, что ему в первой же защите пояса попался самый опасный соперник из всего дивизиона.

Да, у Умара есть громкая фамилия, есть Хабиб, который в случае чего поможет. Но при этом всех своих спортивных успехов Умар добился самостоятельно. Его не зря называют Хабибом 2.0. Он боец нового поколения – талантливый и универсальный, сейчас он в шаге от титула чемпиона. Умару 29 лет, в этом же возрасте и Орёл становился чемпионом, так что он идёт в отличном темпе. То ли ещё будет.

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