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Биография Умара Нурмагомедова: карьера бойца в UFC, личная жизнь, возраст, рост, вес

Умар стал бы суперзвездой и без Хабиба. Он даже талантливее Орла
Игорь Некрасов
Умар стал бы суперзвездой и без Хабиба
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Ещё один Нурмагомедов в шаге от чемпионского титула UFC.

В ночь с 18 на 19 января в США состоится первый номерной турнир UFC в новом году — UFC 311. В соглавном событии российский боец Умар Нурмагомедов оспорит чемпионский титул в легчайшем весе в бою против Мераба Двалишвили.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов
  • Имя: Умар Нурмагомедов
  • Дата рождения: 3 января 1996 года
  • Место рождения: Кизилюрт, Россия
  • Рост: 173 см
  • Размах рук: 175 см
  • Рекорд: 18-0
  • Весовая категория: легчайшая
  • Место в дивизионе: 2
  • Команда: Eagles MMA
  • Прозвище: Молодой Орёл.

В спорт пришёл с братом

Умар Нурмагомедов родился в Кизилюрте и уже с раннего детства оказался в спорте. Вместе с родным братом Усманом Нурмагомедовым он начал заниматься вольной борьбой, и, несмотря на то что занятия эти были недолгими, Умар получил хорошую борцовскую базу, которая в дальнейшем ему очень пригодилась. В отличие от других дагестанских бойцов, Умар заинтересовался ударной техникой и начал заниматься тайским боксом. Вольная борьба и тайский бокс сделали Нурмагомедова универсальным бойцом, готовым к смешанным единоборствам ещё с юности. И уже после того как Умар перебрался в Махачкалу, он стал заниматься у именитого тренера, а по совместительству у дяди — Абдулманапа Нурмагомедова, который стал готовить его именно к ММА.

Универсальнее родственников

Умар дебютировал в смешанных единоборствах в декабре 2016 года, когда ему было 20 лет. Нурмагомедов за год одержал пять побед, четыре из которых были досрочными — очень неплохой темп для дебютанта. Причём побеждал Умар разнообразно: и в партере, и в стойке. В отличие от Хабиба, его младший родственник не стесняется драться в стойке.

Онлайн-трансляция турнира:
UFC 311: наши бойцы готовы доминировать на главном турнире года! LIVE
Live
UFC 311: наши бойцы готовы доминировать на главном турнире года! LIVE

Всё-таки база тайского бокса дала ему определённую уверенность в своих ударных навыках, и эти навыки Умар продолжал развивать. Это отличает его от других бойцов команды Хабиба и от самого Орла — Умар никогда не был зациклен только на борьбе. Талант Нурмагомедова был очевиден всем, и, думается, Умар попал бы в UFC и без Хабиба, хотя, конечно, Орёл поспособствовал тому, чтобы его родственник оказался в лиге: в 2020 году, когда Умар оказался в промоушене с рекордом 12-0, Хабиб был неоспоримой суперзвездой UFC и мог продвигать и других бойцов своей команды.

Умар и Хабиб Нурмагомедовы

Умар и Хабиб Нурмагомедовы

Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Не проиграл ни одного раунда

Умар усердно пашет и в UFC, правда, часто вмешивались проблемы со здоровьем, из-за которых Нурмагомедов слетал с боёв. Тем не менее Умар продолжал побеждать, продолжал улучшать свой рекорд и делал это очень уверенно. На данный момент Нурмагомедовых идёт с рекордом 18-0 (6-0 в UFC) и, что интересно, имеет идеальный рекорд и по раундам — 42-0. Умар не отдал соперникам ни одного отрезка — такой доминации может позавидовать и Хабиб, у которого, например, был крайне непростой бой с Глейсоном Тибау, победа над которым была довольно тяжёлой и даже в какой-то степени спорной. Умар же катком проезжает по всем своим соперникам, в последнем бою он уверенно разобрался с крепким Кори Сэндхагеном, в том числе перебив одного из лучших ударников дивизиона в стойке.

Мераб Двалишвили может сколько угодно кричать о том, что Нурмагомедов не заслужил титульный бой, но, кажется, все эти громкие речи и истерики от того, что ему в первой же защите пояса попался самый опасный соперник из всего дивизиона.

Почему Умар заслужил титульный бой?
Подарок или справедливость? Разбираемся, заслужил ли Умар Нурмагомедов титульник
Подарок или справедливость? Разбираемся, заслужил ли Умар Нурмагомедов титульник

Да, у Умара есть громкая фамилия, есть Хабиб, который в случае чего поможет. Но при этом всех своих спортивных успехов Умар добился самостоятельно. Его не зря называют Хабибом 2.0. Он боец нового поколения – талантливый и универсальный, сейчас он в шаге от титула чемпиона. Умару 29 лет, в этом же возрасте и Орёл становился чемпионом, так что он идёт в отличном темпе. То ли ещё будет.

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