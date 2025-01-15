Самый страшный месяц Хабиба. Команда Орла может пошатнуть его наследие

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (штат Калифорния, США) пройдёт первый номерной турнир года – UFC 311. Этот ивент станет максимально напряжённым для легендарного бойца – Хабиба Нурмагомедова. А всё потому, что в его рамках запланировано сразу три боя с участием представителей команды Орла. Сначала в клетку выйдет Тагир Уланбеков, который сразится с Клейтоном Карпентером. Затем в титульном поединке выступит Умар Нурмагомедов, он постарается отобрать чемпионский пояс у Мераба Двалишвили. А «вишенкой на торте» станет битва Ислама Махачева и Армана Царукяна. И этот турнир станет настоящей проверкой на прочность для тренерского статуса Хабиба.

У Нурмагомедова есть сразу несколько поводов для волнения. Конечно, Орёл очень переживает за парней из своей команды. А два титульных поединка – огромная ответственность. Более того, Махачев вообще замахивается на то, чтобы переписать историю дивизиона. Поэтому к выступлению Ислама будет приковано повышенное внимание. Любопытно, что в некоторых аспектах действующий чемпион в лёгком весе может даже превзойти самого Хабиба. Но есть ощущение, что Нурмагомедов не особенно держится за свои рекорды. Напротив, Орёл будет рад, если его «наследник» сможет превзойти учителя.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Хабиб – практически безупречный тренер. Он готовит своих подопечных так, что те уверенно шагают к чемпионским поясам во всех турнирах и лигах. Осечки случаются, но они очень редки. А вот если турнир обернётся для Нурмагомедова провалом… Ведь у каждого из россиян – очень опасные соперники. И вполне реален вариант, при котором поражениями могут завершиться все эти противостояния. И тогда над тренерской головой Хабиба начнут сгущаться тучи. Ведь подготовкой парней руководил именно Орёл. А значит, ошибки представителей команды Нурмагомедова будут приравнены к его собственным.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

25 января 2025 года в Дубае состоится новый грандиозный турнир от PFL. В карде запланирована защита титула от Усмана Нурмагомедова. Он будет биться с представителем Ирландии Полом Хьюзом. А главное, в углу соперника собрался расположиться… Конор Макгрегор. И тогда весь мир наконец-то дождётся того, чего многие предвкушают на протяжении долгих лет. Легендарное противостояние Орла и Ноториуса зайдёт на новый виток. И тогда любая осечка станет для Хабиба критичной. Если Усман проиграет, то Конор не упустит возможности обернуть это в свою пользу. И лишний раз уязвить тренерское самолюбие Орла.

Пожалуй, Хабибу предстоит пережить сложнейший месяц в жизни. Конечно, Орёл выходил на важнейшие титульные поединки, сражался за честь семьи, уже секундировал своих подопечных. Но теперь буквально за неделю Нурмагомедова ждёт четыре сложнейших испытания. Конечно, полностью разрушить легендарное наследие Хабиба они уже не смогут. Но пошатнуть – совершенно точно. Поэтому Махачев, Уланбеков и братья Орла должны понимать: теперь они защищают не только свою честь.