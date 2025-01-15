«Не вижу других вариантов». В карьере Канело остался лишь один грандиозный вызов

Сауль Альварес – один из величайших боксёров на планете. Сомневаться в этом невозможно, поскольку Канело выстроил легендарную карьеру. Конечно, в последние годы мексиканца огульно обвиняют в стагнации. Но факт остаётся фактом – у Сауля уже не отобрать его грандиозного наследия. Естественно, все хотят увидеть Альвареса в ринге с максимально сильной оппозицией. И таким желанием загорелся Турки Аль аш-Шейх, который включил Канело в свой лист желаний на 2025 год. А в соперниках для мексиканца функционер видит Теренса Кроуфорда. Видимо, Турки уверен в том, что противостояние станет самым грандиозным, что делали в истории профессионального бокса.

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Стоит отметить, что Канело и Кроуфорд – короли своих дивизионов. Там они добились буквально всего, поэтому стремительно теряют мотивацию. И бойцы закономерно пытаются найти громкий вызов «на стороне». Теренс – непобеждённый титан с рекордом 41-0, который никому не позволяет замахнуться на свою безупречность. На этом фоне – Альварес, который потерял свой «нолик», но стал лишь опаснее. Мексиканец уже не держится за какие-то рекорды и мнение экспертов. А значит, может расслабиться и выдать бой жизни.

Сауль Альварес Фото: Anadolu via Getty Images

Свести бойцов в ринге не так сложно, как кажется. За дело взялся Турки, который уже, как показалось, не раз совершал невозможное. Складывалось ощущение, что Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев никогда не проведут свой поединок. А теперь парни уже заходят на реванш. Вот и теперь всё может стать лишь вопросом денег. А для Канело и Кроуфорда они имеют немаловажную роль. Оба боксёра находятся в таком возрасте, когда уже невозможно не задумываться о завершении профессиональной карьеры. И «жирный» чек, безусловно, привлекает.

Турки развёл активную деятельность. Сначала встретился и переговорил с Канело. Не было точной информации, что функционер действительно сделал боксёру конкретное предложение. Но вряд ли это была встреча, на которой такие моменты не обсуждались совсем. А буквально через день о разговоре с Аль аш-Шейхом заявил Кроуфорд. Совпадение? Есть ощущение, что нет. Сопроводил свою запись Теренс эмодзи с короной и значком «тишины». Неужели американец намекнул на то, что ему пора столкнуться с Саулем?

Теренс Кроуфорд Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

При этом со спортивной точки зрения возникает двоякая ситуация. С одной стороны, сложно сомневаться в том, что это громкая вывеска. А если принимать во внимание интерес США… В ринге сойдутся Канело, которого невероятно любили в штатах на протяжении длительного времени, а также американец, являющийся одним из лучших на планете. Конечно, проводить такое громкое событие, скорее всего, будут в Саудовской Аравии. Турки не просто так хлопочет для того, чтобы затащить оппонентов в ринг. Но при этом по количеству проданных PPV турнир может превзойти всё, что происходило раньше.

С другой стороны, ни про какую пиковую форму и оптимальное состояние речи не идёт. Сауль выдал серию из пяти побед, но в последнее время бьёт только проходных оппонентов. Либо, если брать ситуацию Джермелла Чарло, старается обзавестись преимуществом. Но при этом все пять раз победы доставались лишь решением судей, пусть и единогласным. У Кроуфорда тоже сложно говорить о каком-то фейерверке событий в карьере. Каждый год Теренс проводит ровно один поединок. И это при учёте того, что такой график наметился аж с 2019-го. И у него последний бой добрался до судейского решения. Поэтому зрители рискуют увидеть поединок с минимальным количеством событий на все 12 раундов. Но есть и огромный шанс обратного.

В Саудовской Аравии научены горьким опытом противостояния Александра Усика и Тайсона Фьюри. Говоря откровенно, ждали от этой битвы совершенно другого уровня самого бокса. Но на выходе оба поединка получились достаточно скучными. Особенно разочаровало второе столкновение боксёров. Поэтому теперь Турки постарается сделать всё, чтобы удовлетворить запросы фанатов. Возможно, перед спортсменами (пусть и в кулуарах) будет поставлена конкретная задача – дать публике шоу. А все прекрасно понимают, что боксёры на это способны.

Сами соперники также успели высказаться о потенциальном противостоянии. И, кажется, они уже созрели для того, чтобы столкнуться в ринге. Конечно, больше энтузиазма исходит именно от Кроуфорда, который говорит о реальном желании. Канело выглядит более «вялым», но это лишь пока. Складывается ощущение, что, как только о поединке будет объявлено официально, мы увидим всё того же знакомого Короля Сауля. Альварес прекрасно понимает, что это единственный статусный бой для него прямо сейчас. Конечно, не утихают разговоры о потенциальном реванше с Дмитрием Биволом. Но у россиянина свои разборки. А Сауль долго ждать не может. Об этом говорит и известный британский промоутер Эдди Хирн: «Бой с Кроуфордом не слишком воодушевляет, но это, пожалуй, единственный большой поединок для него сейчас. Не вижу других вариантов».

С каждым днём потенциальное противостояние Канело и Кроуфорда становится всё более реальным. И есть уверенность, что оно станет одним из самых грандиозных событий в истории бокса. Главное, чтобы в Саудовской Аравии не повторили ошибок прошлого.