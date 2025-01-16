Пресс-конференция UFC 311: Мераб закатит истерику, Махачев сцепится с Царукяном?

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, пройдёт первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого состоятся два титульных поединка с участием россиян.
Главным событием вечера станет реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна за пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Впервые бойцы встретились в октагоне почти шесть лет назад, и тогда победа решением осталась за Исламом.
Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.
А откроет турнир UFC 311 бой с участием ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.
Также привлекает внимание поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Иржи Прохазкой.
В ночь с 16 на 17 января состоится пресс-конференция перед турниром UFC 311. Главные действующие лица получат очередную возможность высказаться перед поединками.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
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💃 Арман Царукян рассказал, станцует ли с Двалишвили, если одержит победу на UFC 311
Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал, станцует ли с действующим обладателем пояса UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили, если одержит победу в бою с чемпионом UFC в категории до 70 кг Исламом Махачевым на турнире UFC 311.
«Я не умею хорошо танцевать. Но если мы победим, я как-нибудь станцую. Обязательно», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».
❌ Уиттакер: Ислам и Арман не на одном уровне. Трудно представить, как Махачев проигрывает
Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер утверждает, что претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян уступает в навыках действующему обладателю пояса UFC в категории до 70 кг Исламу Махачеву.
«У меня есть понимание того, насколько хорош Арман Царукян. Но давайте посмотрим на последний бой Ислама и последний бой Армана. Исходя из них, я чувствую, что между ними существует разница в навыках. Все говорят о том, какой классный дебют был у Царукяна, что это ещё было короткое уведомление и так далее. Но посмотрите на уровень оппозиции Ислама. Этот парень сейчас в хорошем положении. Мне весьма трудно представить то, как Махачев терпит поражение», — приводит слова Уиттакера портал Sherdog.
🙈 Экс-чемпион UFC назвал качество Царукяна, которое может помешать ему выиграть
Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг считает, что российский легковес Арман Царукян может не справиться с психологическим давлением перед реваншем с действующим чемпионом соотечественником Исламом Махачевым.
«Единственное, что меня немного беспокоит, это настрой Армана Царукяна. В последний раз, выходя на бой, он ударил кого-то в толпе. Это говорит о темпераменте и способности справляться с эмоциями в больших боях. Это может всё изменить», — сказал Биспинг в интервью TNT Sports.
🐻 Богатырёв: круто, что участники главного боя UFC 311 представляют Россию
Тяжеловес ACA Адам Богатырёв поделился своими ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Бой состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.
«Я очень редко смотрю бои, потому что мне их хватает и в своей жизни. Но бой Царукяна и Махачева ни за что не пропущу. Мне очень понравилось их первое противостояние. С тех пор многое поменялось, оба окрепли, стали лучше, опытнее, прибавили во всех аспектах. Два сильнейших легковеса планеты встретятся друг против друга, находясь на своих пиках. Что может быть интереснее?
И, конечно, очень круто, что участники поединка такого масштаба – это бойцы, которые представляют Россию, которые говорят на русском языке. Настоящее олицетворение того, что единоборства в нашей стране находятся на высочайшем уровне. Если выбирать победителя, отдам предпочтение Исламу Махачеву, но с небольшим преимуществом – буквально 51 на 49», — сказал Богатырёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
💪 «Сумасшедший удар». Царукян рассказал о спарринге с бразильцем, нокаутировавшим Ислама
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян рассказал о спаррингах с бразильцем Адриано Мартинсом, нанёсшим единственное поражение в карьере действующему чемпиону дивизиона Исламу Махачеву.
«Я вам однозначно скажу, что у него сумасшедший удар. Не просто лаки-панч, как люди говорят. Он мне в спарринге два раза так попал, что… Мне, наверное, никто такие не попадал.
Он мне один раз попал, у меня глаз весь синий был. Харкал кровью две недели после него. От природы сумасшедший удар. Он бьёт очень сильно. Правый боковой и левый прямой. Неудивительно, что Ислама положил? Вообще неудивительно», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».
Где смотреть пресс-конференцию перед турниром UFC 311
Прямая трансляция пресс-конференции UFC 311 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия.
⭐️ Мусаев поделился ожиданиями от реванша Махачева и Царукяна
Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев поделился своими ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Бой состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.
«Это тот самый поединок, в котором мне крайне тяжело даже попытаться предсказать победителя боя. Арман Царукян прогрессирует нереальными темпами, показывает отличные выступления, потихоньку подбирается к своему пику, выглядит крайне универсальным бойцом.
Что касается Ислама, тут даже комментарии излишни. Он всегда хорош, и я уверен, что реванш с Царукяном не станет исключением. Это самый большой бой 2025 года, несмотря на то что год только начался. С интересом включу телевизор утром 19-го числа. Думаю, что в итоге руку поднимут Махачеву, но наверняка мы увидим близкий поединок», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 311
Пресс-конференция перед турниром UFC 311 состоится в ночь с 16 на 17 января. Старт события запланирован на 05:00 по московскому времени.
🔥 Стерлинг высказался о предстоящем бое Умара Нурмагомедова и Двалишвили
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Умаром Нурмагомедовым и представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).
«Если уж Кори Сэндхаген сумел подготовиться к грэпплингу в бою с Умаром, то как думаете, что сделает Мераб? При всём уважении, но вы даже не представляете. Многие могут сказать, что Умар не такой, как другие бойцы. Но знаете что? Мераб тоже не похож на других», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.
Где смотреть турнир UFC 311 с главным боем Ислам Махачев – Арман Царукян
Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
👀 Умар Нурмагомедов: возможно, Двалишвили расстроен на UFC, его заставили биться со мной
Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов высказался о действующем чемпионе в легчайшем весе Мерабе Двалишвили накануне боя.
«Он нервничает – конечно, он нервничает. Он, возможно, даже расстроен на UFC – они заставили его драться со мной. Ещё до того, как он стал чемпионом, он не хотел этого боя. Он не хотел драться со мной, и, когда стал чемпионом, я думаю, он пытался договориться о боях с другими, потому что те бои были бы для него легче.
Он не может ничего сказать UFC или Уайту, чтобы показать им свою позицию. Он всегда говорит, что он «человек компании», но они всё равно вынудили его драться со мной», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.
Дата и время турнира UFC 311
Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января. Ранние прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени, предварительные бои – в 04:00. Главный кард начнётся в 06:00 мск.
😱 «Я хотел убить его, потому что я настоящий». Двалишвили ответил на вопрос об Умаре
Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, почему ненавидел непобеждённого российского бойца UFC Умара Нурмагомедова.
«Мне необязательно ненавидеть Умара. Но было столько моментов неуважения от него. Он называл меня фейковым чемпионом, а я не фейковый чемпион! Он использовал какое-то выражение против меня, и он сказал, что это грузинская фраза, но это не грузинское выражение! Он упоминал мою страну! Он не уважает меня.
Каждый раз, когда я видел его, я респектовал ему, мы были в хороших отношениях, и я знаю его в жизни… Я был зол на Умара. И, когда мы встретились перед конференцией в прошлый раз, я его спросил: «Почему ты проявляешь ко мне неуважение в соцсетях?» А он ответил: «Потому что я так хочу, а что ты с этим можешь поделать?»
И тогда вы увидели уже через 10 минут, когда он говорил при всех, что никогда не проявлял ко мне или к моей стране неуважения, вот почему я так разозлился, и я хотел убить этого парня, потому что я настоящий.
Но теперь всё хорошо, я на позитиве, это неделя боя, я номер один, я только что видел его, у нас есть контракт на бой, это будет хороший бой, вам понравится, вы получите хорошее шоу», — заявил Двалишвили на медиадне перед турниром UFC 311.
Полный кард турнира UFC 311
Основной кард:
- Ислам Махачев — Арман Царукян;
- Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;
- Иржи Прохазка — Джамал Хилл;
- Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;
- Кевин Холланд — Ренье де Риддер.
Предварительный кард:
- Богдан Гуськов — Билли Элекана;
- Пэйтон Талботт — Раони Барселос;
- Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;
- Закари Риз — Седрик Дюма;
- Грант Доусон — Диего Феррейра;
- Кэрол Роза — Айлин Перес;
- Ринья Накамура — Муин Гафуров;
- Рики Турсиос — Бернандо Сопай;
- Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.