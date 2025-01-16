Пресс-конференция UFC 311: Мераб закатит истерику, Махачев сцепится с Царукяном?

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, пройдёт первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого состоятся два титульных поединка с участием россиян.

Главным событием вечера станет реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна за пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Впервые бойцы встретились в октагоне почти шесть лет назад, и тогда победа решением осталась за Исламом.

Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

А откроет турнир UFC 311 бой с участием ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.

Также привлекает внимание поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Иржи Прохазкой.

В ночь с 16 на 17 января состоится пресс-конференция перед турниром UFC 311. Главные действующие лица получат очередную возможность высказаться перед поединками.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

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