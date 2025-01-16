От «бабушкиных пирожков» до респекта. Как менялись отношения Махачева и Царукяна

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, пройдёт первый номерной турнир года – UFC 311. Главным событием вечера станет реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна за пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Впервые бойцы встретились в октагоне почти шесть лет назад, и тогда победа решением осталась за Исламом. Теперь огненное противостояние заходит на новый виток. Стоит отметить, что разогрев перед поединком ведётся очень долго. Начался он задолго до первого боя. И сначала соперники чаще обменивались оскорбительными репликами. Но со временем всё-таки пришли к взаимному уважению.

Первая любопытная фраза от Армана залетела ещё до проведения первого боя. На тот момент амбициозный Царукян очень хотел задеть соперника. Поэтому обещал без особых проблем расправиться с Махачевым. И даже считал, что в России есть намного более сильные представители лёгкого дивизиона: «Ислам Махачев — удобный соперник для меня. Я никогда бы не принял бой, если бы знал, что у меня нет шансов. Сейчас же я в себе уверен. Вот, например, бой с Ахмедом Алиевым я бы не принял. Слишком неудобный для меня оппонент. Сильнее ли Ахмед Алиев Махачева? Я считаю, что да».

Арман Царукян Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Правда, не судят победителей. А вот проигравшим приходится признавать свои ошибки. Поэтому сразу после поединка Царукян был вынужден «расписаться» в том, что поединок провалил. И даже выразил уважение оппоненту. Но это стало разовой акцией. Затем Арман понял, что нужно делать для развития своей карьеры в Штатах. Поэтому стал постоянно выписывать колкие реплики в адрес Ислама и его команды. Доставалось практически всем. Например, буквально через год после поражения Царукян уже назвал себя самым сложным соперником для… Хабиба Нурмагомедова.

Арман Царукян боец UFC «В теории – я самый неудобный соперник для Хабиба. Потому что умею бороться хорошо, сейчас набираю отличную форму, работая с мастерами, международниками и заслуженными мастерами по греко-римской и вольной борьбе. Уже прошло полтора года в UFC, и я вижу, что моя борьба сейчас на высоком уровне. И в стойке я также всё набираю и набираю, и мои бои будут говорить сами за себя».

Те размышления Царукяна быстро пресёк Махачев. Он напомнил Арману, что необходимо прежде всего думать о своих спортивных навыках: «Не советовал бы ему нас где-то упоминать, чтобы себя раскрутить. Пусть раскручивает себя другими способами. Пусть говорит, хочет быть на слуху, у него два выигранных боя в UFC, одно поражение… Я ему посоветую делами, а не словами доказывать».

Ислам Махачев Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Три года назад Арман начал прогревать реванш на максимум. И постоянно в его словах звучала уверенность в победе. Царукян даже не допускал того, что может уступить Исламу во второй раз. И начался самый интересный обмен любезностями от бойцов. Первым был Арман, который пообещал стать новым чемпионом лёгкого дивизиона: «Я знаю, что однажды мы будем драться снова, и уверен, что с легкостью его побью. Второй раз я ему не проиграю — ни за что. Ислам действительно очень хорош, он на голову сильнее топов дивизиона, и он будет чемпионом. А я заберу у него титул. Хочу драться с ним, когда он станет чемпионом».

На это Махачев решил отреагировать в социальных сетях. Причём сделал это с юмором: «Бабушкины пирожки ты легко побьешь». Царукян за словом в карман не полез. И моментально закрыл историю с этой фразой: «Ислам, пирожки я не бью, тем более бабушкины, а вот тебя — с радостью, и не забудь Хасбика прихватить».

Арман Царукян Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Иногда от парней звучали мирные реплики. Но Царукян всё равно не унимался. И после победы над Жоакимом Силвой заявил о готовности драться с Исламом даже на коротком уведомлении. А всё потому, что на тот момент Махачев уже поднял над своей головой чемпионский пояс: «Сейчас я становлюсь первым претендентом на титул. Когда первый раз дрался с Исламом Махачевым, вы дали мне три недели на подготовку. Если дадите восемь – я размажу его».

А затем Царукян пошёл ещё дальше. Он выдал реплику, за которую теперь предстоит отвечать в октагоне. Арман заявил, что не потратит и пяти минут, чтобы поставить точку в реванше: «Надеюсь, они организуют мне бой с Исламом. Я всегда визуализирую лучший сценарий и чувствую, что могу нокаутировать его в первом раунде».

Ислам Махачев чемпион UFC в лёгком весе «Он сказал, что нокаутирует меня в первом раунде? У него уже был шанс нокаутировать меня, но он ничего не смог сделать. Пусть тренируется ещё, пусть подрастёт. Если он проведёт ещё один уверенный бой, то почему бы нам снова не встретиться?»

В важнейшем для себя поединке Царукян оказался сильнее Чарльза Оливейры. Раздельное решение фактически сделало Армана главным претендентом на титульный поединок. Но Ислам отреагировал на результат довольно неожиданно. Он оставил послание для Царукяна в социальных сетях: «Будь готов. До скорой встречи, мальчик». И с этих же слов начал своё выступление на пресс-конференции сам Арман: «До скорой встречи, мальчик. Я готов подраться с Исламом в середине или конце лета, мне понадобятся две-три недели на восстановление, потому что я тренировался без перерыва с декабря, мне нужно немного отдохнуть, а затем провести полноценный тренировочный лагерь и победить Ислама Махачева. После нашего первого боя я провёл ещё 10 поединков, после этого не проигрывал. Я выиграю у Ислама, и неважно как. Лучший сценарий — нокаутировать его».

Ислам Махачев Фото: Из личного архива Ислама Махачева

А затем Арман получил возможность выйти на поединок с Махачевым на коротком уведомлении. Однако Царукян не стал пользоваться таким шансом. На это Ислам отреагировал довольно резко. Он отметил, что оппонент не в первый раз отказывается от выяснения отношений в клетке: «Не удивлен, что Арман отказался драться со мной. Парень постоянно болтает о реванше, но в UFC предлагали ему поединок со мной уже три или четыре раза. И каждый раз он говорил нет».

Но и тут ответ от Царукяна не заставил себя долго ждать. Арман отметил, что Ислам решил приукрасить ситуацию. И сделал это для того, чтобы получить преимущество в возможном реванше: «Это всё неправда. Правда заключается в том, что ты хочешь заставить меня подраться на коротком уведомлении, чтобы иметь дополнительное преимущество. Однако этого больше не повторится. Когда ты в последний раз дрался дважды за шесть недель?»

Перед реваншем ситуация начала немного смягчаться. И в последнюю неделю парни стали высказываться друг о друге комплиментарно. Например, Махачев признал высокий уровень соперника: «Согласен с тренером — у Царукяна нет слабостей. Если я хочу их найти, то придётся глубоко изучить его навыки. У Армана есть всё, это настоящий претендент на титул. Я усердно готовлюсь к защите уже три месяца, потому что знаю, что есть бойцы, которые хотят забрать мой пояс. Не хочу давать никому шанса».

В ночь с 16 на 17 января история получит продолжение. Состоится пресс-конференция перед турниром UFC 311. И есть ощущение, что церемониться друг с другом парни вновь не станут.