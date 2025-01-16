В 2025 году вряд ли будет турнир круче. Изучаем величие UFC 311

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе, США, на арене «Intuit Dome» состоится первый номерной турнир UFC в 2025 году – UFC 311. И, кажется, этот турнир может стать одним из лучших ивентов года для промоушена, если не лучшим. Ранние прелимы стартуют в 2:00 мск, предварительные бои – в 4:00. Главный кард начнётся в 6:00. Напомним, весь турнир можно легально посмотреть в России: через платформу UFC Fight Pass или каналы холдинга «Матч».

Главный кард:

Предварительный кард:

Богдан Гуськов — Билли Элекана;

Пэйтон Талботт — Раони Барселос;

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;

Закари Риз — Азамат Бекоев;

Грант Доусон — Диего Феррейра;

Кэрол Роза — Айлин Перес;

Ринья Накамура — Муин Гафуров;

Рики Турсиос — Бернандо Сопай;

Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.

Дана Уайт решил не планомерно вкатываться в новый год, а сразу же выдать такой кард, который будет крайне сложно повторить. В первую очередь, конечно, внимание будет приковано к двум основным событиям вечера, которые будут титульными. Возглавит UFC 311 поединок в лёгком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Реванш бойцов спустя шесть лет невероятно интригует. Тогда на турнире в Санкт-Петербурге Арман дал непростой бой Исламу, хоть и проиграл судейским решением, и это при условии, что Царукян только дебютировал в лиге, да ещё и на коротком уведомлении.

Сейчас оба бойца вышли на другой уровень и проведут реванш в титульном противостоянии. Многие считают, что именно Арман является единственной угрозой для российского чемпиона в лёгком весе – поэтому, конечно, внимание к поединку будет приковано колоссальное. И не нужно забывать, что Ислам ещё и лидер P4P, а когда выступает лучший боец лиги – это всегда большое событие.

Подкрепит реванш Царукяна и Махачева не менее интересный титульный поединок в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым. Бойцы уже настолько подогрели интерес к бою, что он видится не менее интригующим, чем главное событие турнира. Чья борьба окажется лучше? Сможет ли Умар справиться с напором грузинского чемпиона? Станет ли Нурмагомедов четвёртым российским чемпионом в истории UFC? Ответы на эти вопросы мы получим уже скоро. И да, в углу Умара и Ислама будет Хабиб, что тоже придаёт турниру дополнительный интерес.

В главном карде и помимо россиян есть на кого просмотреть. Например, в бою двух недавних претендентов на титул в полутяжёлом весе – Иржи Прохазки и Джамала Хилла. Да, оба проиграли Алексу Перейре, но и Прохазка, и Хилл любят и умеют рубиться в стойке, так что этот поединок точно не будет скучным. Да и кто знает, возможно, яркое выступление победителя подарит ему ещё один бой с Перейрой в обход Магомеда Анкалаева?

На UFC 311 подерётся и недавний двойной чемпион ONE Ренье де Риддер. Нидерландец дважды проиграл Анатолию Малыхину и… ушёл от россиянина в UFC, где уже успел успешно дебютировать. А бой против Кевина Холланда покажет, насколько высоки амбиции де Риддера в лучшей лиге мира.

Ренье де Риддер Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

В предварительном карде зарубятся два топовых тяжеловеса — Жаилтон Алмейда и Сергей Спивак. Они вполне могли бы возглавить какой-нибудь турнир UFC Fight Night, но на UFC 311 им нашлось место только в предварительных поединках. Тем интереснее будет наблюдать за турниром. В прелимах выступит и Богдан Гуськов, забравший в двух последних поединках бонусы за выступление вечера — от него тоже стоит ожидать яркого боя.

Даже в ранних прелимах UFC 311 есть крайне интересные бои. Один Ринья Накамура чего стоит – победитель молодёжного чемпионата мира по вольной борьбе, не знающий поражений в смешанных единоборствах. Его ожидает непростой поединок против Муина Гафурова – двукратного чемпиона мира по самбо. Интригует, согласитесь? Стоит выделить и поединок члена команды Хабиба – Тагира Уланбекова. Россиянин встретится с непобеждённым американским проспектом Клейтоном Карпентером – и поединок тоже выглядит на бумаге весьма конкурентным.

Дебютирует в лиге на турнире UFC 311 ещё один россиянин — Азамат Бекоев. Он на очень коротком уведомлении согласился выйти на замену в поединке против Закари Риза.

Азамат Бекоев Фото: Из личного архива Азамата Бекоева

В целом весь кард UFC 311 состоит из очень конкурентных боёв. Нет такого поединка, в котором можно было бы с лёгкостью предсказать победителя. И это подкупает: хочется смотреть весь кард целиком. Тем более что турнир усыпан топовыми бойцами, да что говорить – откроет его 11-й номер наилегчайшего веса Тагир Уланбеков. Матчмейкеры UFC знатно постарались, и в предстоящие выходные нас ждёт яркий турнир, переплюнуть который в этом году будет задачей со звёздочкой.