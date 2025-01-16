Махачев и Царукян — главные качки лёгкого веса UFC. Как они тренируются?

В ночь с 18 на 19 января в США состоится масштабный турнир UFC 311. В главном событии вечера зрители увидят титульный бой в лёгком весе между российским чемпионом Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

Предстоящий поединок по-настоящему интригует. У бойцов есть история: в 2019 году они уже делили клетку. Тогда Ислам на турнире в Санкт-Петербурге забрал победу судейским решением, для Армана это был дебют в UFC. С тех пор прошло шесть лет, сейчас бойцы встретятся уже в совершенно другом статусе: Махачев – доминирующий чемпион, уже трижды защитивший пояс, а Царукян – претендент номер один, который жаждет взять реванш и завоевать титул.

Сейчас Ислам и Арман находятся, пожалуй, в своей лучшей форме в карьере. При этом форма позволила бы обоим выступить, условно, в соревнованиях по бодибилдингу, например, в «менс физик». Понятно, что не на турнирах уровня Мистера Олимпии, но то, что Махачев и Царукян являются главными качками дивизиона – в этом сомневаться не приходится.

Снимок спины Ислама, сделанный во время одного из поединков, быстро разлетелся по Сети. Некоторые фанаты даже сравнивали Махачева с каким-то супергероем вселенной Марвел. Ну а форму и в особенности пресс Царукяна на днях оценила журналистка Нина Драма, которая провела с ним тренировку.

Арман Царукян Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Интересно, что ни Махачев, ни Царукян целенаправленно не работают с железом. Точнее, работают, но не как те спортсмены, которым важен рельеф мышц. Арман, например, часто выкладывает в социальные сети видео из зала, где он использует железо для круговых тренировок. Круговые тренировки, к слову, пользуются особой популярностью у представителей постсоветского пространства: прокачиваются практически все группы мышц, плюс тренируется выносливость.

Арман Царукян Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Вообще, Царукян гораздо чаще выкладывает видео с тренировок из тренажёрного зала, чем Ислам. Там Арман работает и со штангами, и с гирями, использует специальные ящики для прыжков и выпадов. Также Царукян задействует и резину, и канаты – в общем, получается тренировка в стиле кроссфита. Сразу становится понятно, как Царукян прокачал всё тело.

Ислам работает с железом реже, хотя и он тоже появляется в тренажёрном зале. Но больше времени Махачев уделяет не прокачке тела, а работе на выносливость и скоростно-силовой подготовке. Вся команда Хабиба часто бегает кроссы, делает различные спринты в гору и другие беговые упражнения. А ещё Махачев и другие бойцы команды Нурмагомедова часто играют в футбол или, например, в борцовский баскетбол: вы наверняка видели, как они совмещают броски мяча в корзину с бросками соперника на пол. Всё это помогает не только отвлечься от обычных рутинных тренировок, но также используется в качестве кардиотренировки.

Ислам Махачев на кардиотренировках Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Но, конечно, основной вид тренировок что у Махачева, что у Царукяна – это спарринги и работа в клетке. Оба большое внимание уделяют борьбе, что неудивительно, и борьба, кстати, тоже прокачивает тело – попробуйте по два часа два раза в день побороться – тоже будете выглядеть подтянуто. Ну и отработка различных приёмов, работа на груше, спарринги почти в полный контакт – всё это присутствует как в лагере Армана, так и в лагере Ислама.

Первый бой Армана Царукяна и Ислама Махачева Фото: Getty Images

Физическая форма, конечно, крайне важна в смешанных единоборствах, но, пожалуй, не является основным критерием успеха. Всё же куда важнее иметь навыки в борьбе, грэпплинге, в ударной технике, а накачанное тело порой даже мешает – мышцы начинают быстро закисать, накапливается усталость, и всё это сказывается в бою. Но это не про Армана и Ислама – у них всё в порядке и с мышцами, и с выносливостью.