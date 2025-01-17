«Никогда не видел это в UFC». В реванше Махачева и Царукяна соперникам придётся удивлять

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, пройдёт первый номерной турнир года – UFC 311. Главным событием вечера станет реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна в бою за пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Впервые бойцы встретились в октагоне почти шесть лет назад, и тогда победа решением осталась за Исламом. Но теперь соперники подходят к противостоянию в статусе настоящих суперзвёзд. И кажется, что команды оппонентов проделали грандиозную работу, чтобы парни идеально изучили друг друга. В такой ситуации поединок рискует превратиться в «шахматы» в октагоне.

При этом Царукян рассказал, что готовит к этому поединку кое-что интересное. Он заявил, что такого в UFC ещё не видели: «Все спрашивают: «Расскажи мне про свой секретный приём». Как я могу вам это рассказать?» Ладно, я всем говорю, что это хай-кик. Но не знаю, мне, наверное, не стоит говорить о секретном приёме. Все задают один и тот же вопрос: «Какой секретный приём?» Спрашивать об этом бессмысленно. Это хай-кик, ребята. Этот приём я никогда не видел в UFC, даже в лучших моментах боёв. Когда его увидите, то скажете: «Ого, что это было?» Если я его применю, это сработает».

Арман Царукян Фото: Getty Images

Складывается ощущение, что более предсказуемым в этом противостоянии будет именно Царукян. Конечно, за пределами октагона Арман действительно отличается нестандартными поступками. Но в клетке стиль бойца читается очень хорошо. Царукян немного ниже соперника (175 см), однако при этом обладает более солидным размахом рук (183 см). И основное внимание боец старается уделять именно работе на дистанции. Можно практически не сомневаться, что основное внимание Арман уделит работе в стойке. И даже не попытается самостоятельно перевести дело в борьбу.

Во-первых, Царукян проиграл первый поединок именно из-за неудачной работы в партере. Тогда Арман нанёс намного больше ударов, чаще выбрасывал значимые попадания. Конечно, точность была на стороне Ислама, но молодой талант постоянно тревожил своими выпадами. Однако в борьбе Махачев показал себя намного круче. Он оформил четыре тейкдауна, что превратилось в шесть минут контроля. На это Арман ответил лишь одним тейкдауном, удерживая оппонента чуть больше минуты. В такой ситуации решение судей выглядело довольно очевидным и закономерным. Есть подозрение, что рисунок того поединка может повториться.

Ислам Махачев – Арман Царукян (первый бой) Фото: Getty Images

Во-вторых, попытки бороться приводили Армана к огромным проблемам и в других поединках. Достаточно вспомнить, как именно проходили его самые неудачные бои. Царукян уступил Матеушу Гамроту, которому позволил шесть (!) раз провести тейкдаун. Конечно, сам претендент до сих пор утверждает, что тот поединок вовсе не проиграл. А судейское решение изначально вызывало большие споры. Но статистика всё равно выглядела удручающей. Такая же ситуация была и в бою с Чарльзом Оливейрой. У бразильца было аж четыре (!) попытки сабмишена на земле. Не самая лучшая статистика для Армана, откровенно говоря.

Ислам чуть выше – 178 см, но при этом обладает не таким солидным размахом рук — те же 178 см. И, конечно, чемпион выглядит более разносторонним. На это указывают и способы, которыми побеждал россиянин. Махачев одержал 26 побед, причём совершенно по-разному. В шести случаях Ислам нокаутировал оппонентов, 11 раз дело завершалось сабмишеном. А в девяти боях чемпион добирался до судейского решения. Но в целом стиль Махачева всё равно хорошо читается. Практически все последние бои россиянина проходят в одном стиле.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Начинает Ислам с разведки. Он работает в стойке на стартовых минутах, старается быстро потрясти оппонента. Так происходило и с Оливейрой, и в реванше с Александром Волкановски. А если это не работает, план Махачева становится максимально простым. Россиянин начинает всё чаще утаскивать оппонентов на настил. Так было, например, в противостоянии с Дастином Порье. За поединок Ислам пять раз проводил тейкдауны. Любопытно, что он равномерно распределил их по всей дистанции боя. Поэтому и теперь Махачев попытается воспользоваться этим преимуществом.

Есть уверенность, что поединок пройдёт все пять раундов. И доберётся до судейского решения. Арман попытается работать на дистанции. Он прекрасно понимает, насколько опасно подпускать к себе оппонента. А Махачев рассчитывает сокращать расстояние, чтобы затем спокойно «заземлять» соперника, делать с ним всё что захочет в партере. Возможно, чемпион может рискнуть на самом старте встречи. Но затем он перейдёт к методичному решению своих задач. И будет раз за разом проводить важные для судей тейкдауны. В такой ситуации Царукяна действительно может спасти только одно – нестандартный ход.

Арман Царукян Фото: Getty Images

Вот только даже что-то неожиданное от Армана – не гарантия успеха. Ислам – настоящий наследник легендарного Хабиба Нурмагомедова в полном смысле этого слова. Махачев не раз демонстрировал, что обладает солиднейшим запасом прочности. Чтобы победить чемпиона, придётся его буквально вырубить. Но найдёт ли Царукян такой момент – большой вопрос. Во многом и потому, что сам Махачев отточил свои хай-кики. И продемонстрировал это в противостоянии с Волкановски. А значит, Ислам прекрасно чувствует тайминги, понимает механику этого удара. И подловить обладателя пояса таким трюком будет практически невозможно. Однако, быть может, Царукян лишь усыпляет внимание. И, рассказывая о своих планах, готовит нечто совершенно иное к самому поединку.

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