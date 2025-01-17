Взвешивание UFC 311: финальный этап! Будут ли проблемы у Махачева и Умара? LIVE

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, пройдёт первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого состоятся два титульных поединка с участием россиян.
Главным событием вечера станет реванш Ислама Махачева и Армана Царукяна за пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Впервые бойцы встретились в октагоне почти шесть лет назад, и тогда победа решением осталась за Исламом.
Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.
А откроет турнир UFC 311 бой с участием ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.
Также привлекает внимание поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Иржи Прохазкой.
Вечером 17 января состоится официальное взвешивание перед турниром. Позднее, в ночь на 18 января пройдёт церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию взвешивания и событий вокруг него.
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🥊 Царукян: в бою с Махачевым мне даже не понадобится тейкдаун. Нужен будет один хук
«Мне даже не понадобится тейкдаун в этом бою. Возможно, мне будет нужен лишь один хук, и всё. Я много работаю над своим боксом в лагере к Махачеву. Считаю, что мои руки стали намного сильнее, чем были. Мне не терпится выйти в октагон и показать, к чему я готовился», — приводит слова Армана Царукяна портал The Sports Rush.
Где смотреть взвешивание перед турниром UFC 311
Прямая трансляция взвешивания UFC 311 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия.
🙈 Экс-чемпион UFC назвал качество Царукяна, которое может помешать ему выиграть
Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг считает, что российский легковес Арман Царукян может не справиться с психологическим давлением перед реваншем с действующим чемпионом соотечественником Исламом Махачевым.
«Единственное, что меня немного беспокоит, это настрой Армана Царукяна. В последний раз, выходя на бой, он ударил кого-то в толпе. Это говорит о темпераменте и способности справляться с эмоциями в больших боях. Это может всё изменить», — сказал Биспинг в интервью TNT Sports.
Дата и время пресс-конференции перед турниром UFC 311
Официальное взвешивание перед турниром UFC 311 состоится 17 января. Старт события запланирован на 20:00 по московскому времени. Церемониальное взвешивание начнётся в ночь на 18 января в 3:00.
🔥 Стерлинг высказался о предстоящем бое Умара Нурмагомедова и Двалишвили
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Умаром Нурмагомедовым и представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).
«Если уж Кори Сэндхаген сумел подготовиться к грэпплингу в бою с Умаром, то как думаете, что сделает Мераб? При всём уважении, но вы даже не представляете. Многие могут сказать, что Умар не такой, как другие бойцы. Но знаете что? Мераб тоже не похож на других», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.
Где смотреть турнир UFC 311 с главным боем Ислам Махачев – Арман Царукян
Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
❌ Уиттакер: Ислам и Арман не на одном уровне. Трудно представить, как Махачев проигрывает
Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер утверждает, что претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Арман Царукян уступает в навыках действующему обладателю пояса UFC в категории до 70 кг Исламу Махачеву.
«У меня есть понимание того, насколько хорош Арман Царукян. Но давайте посмотрим на последний бой Ислама и последний бой Армана. Исходя из них, я чувствую, что между ними существует разница в навыках. Все говорят о том, какой классный дебют был у Царукяна, что это ещё было короткое уведомление и так далее. Но посмотрите на уровень оппозиции Ислама. Этот парень сейчас в хорошем положении. Мне весьма трудно представить то, как Махачев терпит поражение», — приводит слова Уиттакера портал Sherdog.
Дата и время турнира UFC 311
Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января. Ранние прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени, предварительные бои – в 04:00. Главный кард начнётся в 06:00 мск.
🐻 Богатырёв: круто, что участники главного боя UFC 311 представляют Россию
Тяжеловес ACA Адам Богатырёв поделился своими ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Бой состоится 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.
«Я очень редко смотрю бои, потому что мне их хватает и в своей жизни. Но бой Царукяна и Махачева ни за что не пропущу. Мне очень понравилось их первое противостояние. С тех пор многое поменялось, оба окрепли, стали лучше, опытнее, прибавили во всех аспектах. Два сильнейших легковеса планеты встретятся друг против друга, находясь на своих пиках. Что может быть интереснее?
И, конечно, очень круто, что участники поединка такого масштаба – это бойцы, которые представляют Россию, которые говорят на русском языке. Настоящее олицетворение того, что единоборства в нашей стране находятся на высочайшем уровне. Если выбирать победителя, отдам предпочтение Исламу Махачеву, но с небольшим преимуществом – буквально 51 на 49», — сказал Богатырёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Полный кард турнира UFC 311
Основной кард:
Ислам Махачев — Арман Царукян;
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;
Иржи Прохазка — Джамал Хилл;
Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;
Кевин Холланд — Ренье де Риддер.
Предварительный кард:
Богдан Гуськов — Билли Элекана;
Пэйтон Талботт — Раони Барселос;
Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;
Закари Риз — Азамат Бекоев;
Грант Доусон — Диего Феррейра;
Кэрол Роза — Айлин Перес;
Ринья Накамура — Муин Гафуров;
Рики Турсиос — Бернандо Сопай;
Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.