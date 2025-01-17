Жуткие швы на ноге Двалишвили. Чемпион получил тяжёлую травму перед UFC 311

В ночь на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, на арене «Intuit Dome» пройдёт большой номерной турнир UFC 311. В соглавном событии вечера действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили выйдет на первую защиту титула, где его соперником станет непобеждённый Умар Нурмагомедов.

В неделю боя по СМИ прошла информация, что Двалишвили будет с травмой и проведение поединка под угрозой. Где-то даже появлялась информация, что Атлетическая комиссия не допустит Мераба до боя, что, скорее всего, неправда, так как зачастую допуски выдаются ещё до пресс-конференции.

В конце декабря болельщики обратили внимание, что Двалишвили тренируется с повязкой на правой ноге и предположили, что у грузинского бойца была стафилококковая инфекция. На первой фотосессии бойцов перед UFC 311 на правой ноге Двалишвили отчётливо видны шрамы, но очевидно, что ситуация стала лучше. А ещё стало понятно, что дело не в стафилококке, а в хирургическом вмешательстве.

Мераб Двалишвили на тренировке Фото: Из личного архива спортсмена

Несколько недель назад в интервью для одного из азиатских YouTube-каналов Двалишвили разматывал повязку и показывал, что она скрывает. Тогда на ноге чемпиона можно было заметить жуткие швы после операции, причём довольно свежие. Так как эти кадры долгое время даже не всплывали, то болельщики всерьёз обеспокоились за состояние чемпиона. До этого Мераб уже говорил, что ему нужно восстановление и для этого он, например, приходил в UFC Performance Institute и возмущался, что его туда не пускают, так как в это же время в зале тренировалась команда Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

Позже Мераб заверил, что травма была серьёзной: «Сейчас я в порядке. Насчёт травмы опубликую что-нибудь после поединка, но сейчас не хочу показывать, чтобы не вызывать панику у людей. Знаете, травма была серьезной, не шутка. Поскольку принял бой за шесть недель до турнира, я усиленно тренировался, было много боли. Также столкнулся и с некоторыми другими травмами, но, слава богу, сейчас я в порядке и готов драться».

На медиадне в неделю боя Двалишвили подтвердил, что ходил в UFC PI только для физиопроцедур, необходимых ему для восстановления после травмы. Но от конкретных объяснений чемпион отказался: «Это не повлияет на бой, однако повлияло на мою подготовку. Тренировки были трудными из-за этой травмы, но я в порядке, я готов, у меня всё хорошо. После боя выложу всё по поводу этой травмы».

В целом с учётом того, что до турнира остаётся буквально полтора дня, сомнительно, что Двалишвили снимется с этого поединка. Вряд ли Мераб стал бы рисковать поясом, если бы повреждение действительно могло повлиять на предстоящий поединок. К тому же крайне редко бойцы UFC выходят на бои полностью здоровыми. Тем не менее грузинский чемпион не хочет дать забыть всем о нюансах этой подготовки, и в случае поражения он спокойно разыграет карту «я был травмирован, дайте мне реванш» и, скорее всего, будет прав. Не факт, что у него будет возможность незамедлительно получить второй бой с Нурмагомедовым, потому что там уже маячит Шон О’Мэлли, но в титульных раскладах Двалишвили учитывать точно будут.

Ну а если он сумеет выиграть у Умара, то удвоит свои акции — вышел с шестинедельной подготовкой после операции и отнял «нолик» у человека с фамилией Нурмагомедов. Блестящий расклад для Мераба. Скоро узнаем, какой из вариантов окажется реальностью.

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