Вырос и живёт в России, но сменил флаг. За кого и почему дерётся Царукян

В ночь с 18 на 19 января в США состоится первый номерной турнир UFC в 2025 году. Отдельное внимание будет приковано к главному событию вечера, в котором российский чемпион в лёгком весе Ислам Махачев проведёт четвёртую защиту титула против Армана Царукяна.

Интересно, что этот поединок при желании вполне можно считать и чисто российским. Царукян родился в небольшом грузинском городе Ахалкалаки, где подавляющее большинство жителей – армяне. Собственно, как и родители Армана — Наири Царукян и Анаит Акопян. Однако в самой Армении Царукян никогда не жил. Как, собственно, практически и в Грузии: когда Арману было два года, его отцу, который работает в строительном бизнесе, предложили работу в Хабаровске. Наири не только сам перебрался в Россию, но и перевёз всю семью: жену, Армана, а также ещё двух своих детей.

В России Царукян вырос и провёл практически всю свою жизнь. До 18 лет Арман жил в Хабаровске, занимался хоккеем в системе «Амура» и параллельно – вольной борьбой. При этом, как отмечал сам Царукян, в детстве и юности он любил подраться. В Хабаровске Арман и получил российское гражданство, а после совершеннолетия Царукян решил переехать в Краснодар. Пути Армана и хоккея разошлись, и он решил заняться смешанными единоборствами. А для того, чтобы выступать на турнирах в Москве и Подмосковье, ему нужно было переехать ближе – и Арман выбрал Краснодар, где, собственно, проживает и сейчас.

Но при этом практически всю свою карьеру до UFC Арман провёл именно на Дальнем Востоке, выступая в лиге MFP. По разу Царукян выступил на турнирах в Южной Корее и Китае под флагом России, а в 2018 году в составе сборной России по самбо победил на турнире League S-70 в Сочи, после чего сделал фото с Владимиром Путиным. Президент России, кстати, несколько раз отмечал Армана как перспективного бойца.

Но в UFC Арман стал выступать под флагом Армении. Причём изначально Царукян появлялся с двумя флагами – России и Армении, однако позже стал выходить только с одним.

Арман Царукян Фото: Chris Unger/Getty Images

«Я люблю Россию, — сказал Царукян на YouTube-канале MMAFightingonSBN. — Мне нравится там жить, всю свою жизнь я проживаю там. Что касается флага, думаю, что флаг Армении представляет меня лучше всего, потому что я армянин на 100%. Говорю всем: я российский боец, но представляю Армению. Меня мотивирует, когда я вижу армян на трибунах, флаги Армении и России. В подобные моменты знаю, что в этот вечер меня никому не победить. Я одержу победу или умру».

Летом Арман подтвердил, что у него есть два гражданства – России и Армении. А также заявил, что не против получить и ещё одно.

«Если у меня будет возможность получить американское гражданство, я получу его. Почему нет?» — заявил боец.

Царукян почти всю свою жизнь провёл в России. Вырос, начал заниматься единоборствами, стал выступать в профессионалах, сложился как боец. По большому счёту именно Россия дала Арману всё, чтобы он стал тем, кем он сейчас является. Так что в предстоящие выходные мы увидим поединок двух выходцев из России за титул UFC – несмотря на то что Арман и предпочёл сменить флаг.

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