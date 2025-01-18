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UFC 311 прогнозы, интервью с Камилом Гаджиевым, Махачев — Мойкано, Двалишвили — Нурмагомедов, фавориты UFC 311, разбор

Хитрые трюки Мераба и безупречный Махачев. Тотальный разбор UFC 311 от Гаджиева
Сергей Сорокин
Тотальный разбор UFC 311 от Камила Гаджиева
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Топовый российский промоутер оценил шансы россиян на самом ярком турнире года.

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (штат Калифорния, США) пройдёт первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого состоятся два титульных поединка с участием россиян. Главным событием вечера станет бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано за пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

Собрали главные события предстоящего турнира:
UFC 311: у Махачева сорвался реванш с Царукяном! А брат Хабиба рвётся к поясу. LIVE
Live
UFC 311: у Махачева сорвался реванш с Царукяном! А брат Хабиба рвётся к поясу. LIVE

Мы поговорили с топовым российским промоутером Камилом Гаджиевым. Он разобрал ивент по полочкам, оценил шансы наших парней, а также назвал главные слабые стороны оппонентов.

Разговор состоялся до официальной новости о снятии Армана Царукяна с боя с Исламом Махачевым. Поэтому в интервью нет обсуждения предстоящего поединка россиянина с Ренато Мойкано.

– В UFC подготовили грандиозный кард. Это лучшее, что случалось с лигой в последнее время?
– Вы знаете, это вопрос наших ощущений. Мы живём на постсоветском пространстве. Махачев, Нурмагомедов, Двалишвили. Все они представляют именно постсоветское пространство. И для нас UFC 311 – крутейший турнир. Но, например, у бразильцев могут быть совершенно другие впечатления от этого ивента. С нашей колокольни это, безусловно, крутейшая история. С российской колокольни. Кард ориентирован полностью на постсоветское пространство.

– В предварительном карде дебютирует Азамат Бекоев. И врывается на коротком уведомлении. Чего вы от него ждёте?
– Азамат врывается через американскую лигу – LFA. На сегодняшний день эта история – довольно редкая. А там действительно очень крепкий промоушен. И свою состоятельность Азамат уже доказал. И многим нашим дебютантам мешает излишняя нервозность, отсутствие опыта. А Бекоев уже «поварился» в Америке, у него всё должно получиться в UFC. Короткое уведомление? Это не будет в минус. Это же не человек с пляжа. Он тренировался, находился в лагере. И это его избавит от излишних переживаний. Не было такого, что он готовился долго к бою, горел. Просто выйдет и подерётся.

Азамат Бекоев

Азамат Бекоев

Фото: Из личного архива Азамата Бекоева

– Третий по значимости бой – Иржи Прохазка и Джамал Хилл. Насколько он интересен со спортивной точки зрения?
– Считают, что и Прохазка, и Хилл уже упустили свои шансы. И Блахович тоже. Честно говоря, в полутяжёлом весе сложилась такая регулярная ситуация. При Джоне Джонсе ему было тяжело находить соперников. Теперь такая же история с Алексом Перейрой. Ну, если не считать Анкалаева. Все уже в прошлом. Нет такой звезды яркой, которая бы залетела и быстро добежала до уровня Перейры. Я такой не вижу. Анкалаев – да. А вот бой Прохазка – Хилл мне вообще не вкатывает. Но чехи и словаки будут смотреть. Прохазка – герой для их региона.

– А как вам то, что делает Прохазка за пределами октагона? Красивый образ?
– Прохазка создал ситуацию, при которой его не уволят из UFC, как бы он ни дрался. Вот что интересно. Он представляет Европу, что уже начинает касаться редкостью для единоборств. Смотришь, а европейских бойцов – раз, два и обчёлся. Особенно это касается Восточной Европы. Прохазка – это находка. Он двигается так, что люди реально за ним следят. Из Иржи и Анкалаева слепить бы одного человека. Был бы идеальный боец.

Когда-то Иржи пил водку из шланга, а теперь практикует самурайский кодекс:
Заблудился в горах и хлестал себя крапивой. Прохазка — самый странный боец UFC
Заблудился в горах и хлестал себя крапивой. Прохазка — самый странный боец UFC

– Недавно появилась новость о возможном поединке Хамзата Чимаева и Перейры. Верите в такой бой?
– Я тоже слышал эту новость. Да, вижу этот бой. Безусловно, Хамзат лишится своего явного преимущества. В 77 кг Чимаев был совсем неуязвимым. В 84 кг неуязвимость пропала, но он всё равно большой. В 94 кг Перейра будет крупнее Хамзата. Но все же понимают, что есть определённое развитие боя. Чимаев схватит Алекса за ногу, переведёт его вниз. И это будет совсем другое пальто. Перейре будет тяжело. Для Алекса это может быть самый сложный поединок.

– Какие у вас ожидания от соглавного боя? Мераб Двалишвили будет защищать свой чемпионский пояс против Умара Нурмагомедова.
– Тяжёлый бой для обоих. Умар на бумаге – небольшой фаворит. Все сразу вспомнили, что у Мераба были поражения. У Умара крутейший лагерь. И со стороны кажется, что ничего такого ему Двалишвили не противопоставит. Есть ощущение, что в борьбе они оба хороши. А Умар чуть поинтереснее в стойке. Но есть два серьёзнейших аргумента по Мерабу. Во-первых, Двалишвили – действующий чемпион. И пояс надо забрать. А значит, сделать намного больше, чем Мераб. Во-вторых, Стерлинг, тренирующийся с Мерабом, проецирует манеру борьбы Умара. И к ней Двалишвили готов. А выиграть исключительно за счёт ударной техники в этом дивизионе очень тяжело. Всё равно решает борьба. Шансы – близкие к 50 на 50.

Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов

Фото: Getty Images

– На всех пресс-конференция Мераб выглядел нервозно, истерил. Что происходит с чемпионом?
– А он себя своим поведением прокачал. Создал ситуацию, при которой ещё больше поверил в себя. Мераб набирается здоровой наглости. Если бы Двалишвили молчал, на него бы это давило. А сейчас он «газует».

– Мераб показал в социальных сетях жуткую травму, которую получил за месяц до боя. Не является ли это ошибкой?
– Это трюк. Оговорочка, чтобы, если вдруг что-то случится, сказать: «Строго не судите, у меня были проблемы со здоровьем». Я так себе это представил, когда увидел видео. Это запасной аэродром, на который можно улететь «Дагестанскими авиалиниями».

Сразу четыре последователя легендарного бойца проведут важнейшие поединки:
Самый страшный месяц Хабиба. Команда Орла может пошатнуть его наследие
Самый страшный месяц Хабиба. Команда Орла может пошатнуть его наследие

– А может ли в этом противостоянии случиться досрочка? Или ждём все пять раундов?
– Нет, досрочки не будет. Все пять раундов они будут драться. Именно поэтому я не вижу Умара фаворитом. Досрочки, скорее всего, не будет, придётся драться до конца. А в таких боях, в которых дело доходит до решения, судьи обычно бывают очень лояльны к чемпионам.

– Умар подходит к этому поединку в статусе фаворита. Есть ли у него давление от фамилии, можно ли от него дистанцироваться?
– А это от человека зависит. Мне кажется, что Умара это веселит. Он – медийный парень. И это даже на руку. Фамилия лишь добавляет очков. Умар – качовый парень. Он является бойцом нового поколения. Для таких подобные факторы работают в плюс, а не в минус. От фамилии Умар ещё наглее.

Ещё один Нурмагомедов в шаге от чемпионского титула UFC:
Умар стал бы суперзвездой и без Хабиба. Он даже талантливее Орла
Умар стал бы суперзвездой и без Хабиба. Он даже талантливее Орла

– Не было ли ощущения, что даже в неудачных поединках всё было под контролем Махачева?
– У Хабиба и Ислама очень большой запас прочности. Особенно по борьбе. И такой уровень мастерства, что какой-то приём в партере они не пропустят. Если бы Ислама сейчас отправили на турнир по грэпплингу, он бы смог конкурировать с ведущими представителями этой дисциплины.

Ислам Махачев

Ислам Махачев

Фото: Getty Images

– А кто может стать самым сложным соперником для Ислама в 77 кг?
– Шавкат. Крепкий, выносливый, выше ростом. Не считаю Белала серьёзным оппонентом для Махачева.

– Хабиба сняли с самолёта. Как вы на это отреагировали?
– Недоразумение. Так бывает. Думаю, что проводница действовала строго по инструкции. Хабиб оперативно не отреагировал. Ребята, возможно, даже поулыбались между собой. А она не оказалась достаточно гибкой.

Клан Нурмагомедовых продолжает завоёвывать мир:
«Заслужу титул «Орёл». Умар Нурмагомедов превзойдёт рекорд Хабиба
«Заслужу титул «Орёл». Умар Нурмагомедов превзойдёт рекорд Хабиба

– Если все бойцы из команды Хабиба проиграют, это станет сильным ударом по тренерскому статусу Орла?
– Это бросит тень. Но по теории вероятности они не могут все проиграть. Глобально его статусу ничего не угрожает. Однако если проиграют все… Вероятность того, что это случится, довольно мала.

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