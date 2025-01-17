Злил Фёдора, спасал Конора от Хабиба. Кто будет судить главный бой UFC 311

В ночь на 19 января действующий чемпион UFC в лёгком весе и первый номер рейтинга pound-for-pound Ислам Махачев попытается оформить рекордную, четвёртую защиту титула в поединке с Арманом Царукяном. Бой возглавит первый номерной турнир года UFC 311, который пройдёт в Инглвуде на арене «Intuit Dome».

Судить этот поединок в октагоне будет один из самых известных и авторитетных рефери — Хёрб Дин. Он и сам бывший боец (рекорд 2-3), который даже совмещал выступления с работой рефери, так что успел побывать по обе стороны баррикад. Сейчас Дин неизменно обслуживает главные поединки турниров UFC, в том числе и не номерные, его обожают болельщики и хвалит Дана Уайт.

Чем известен Хёрб Дин как рефери? Первым титульным поединком, который он обслуживал в UFC, стала встреча Фрэнка Мира и Тима Сильвии на UFC 48 в 2004 году. Было скандально, уже на первой минуте боя Мир вышел на армбар, Сильвия попытался выкарабкаться, встал… и Дин остановил бой. Фанаты были недовольны, гудели, сам Тим возмущался, но повторы показали, что Хёрб был прав — рука Сильвии ломалась. Рентген, снятый в ближайшей больнице, показал, что у Тима были переломы в четырёх местах.

Хёрб Дин рефери «Я знал, что принял правильное решение, но думал, что никто об этом так и не узнает и это останется в истории как ошибка. Больше всего я беспокоился, что Тим может скрыть травму от медиков. После повтора всем стало ясно, что я поступил верно. Этот момент стал определяющим для моей карьеры. После этого боя люди стали по-настоящему доверять мне как рефери».

С тех пор Дин на хорошем счету, и 10 лет назад Дана Уайт называл его одним из лучших рефери. Из известных поединков, которые обслуживал Хёрб, выделяется, конечно, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Дин заявлял, что не нервничает, да и в бою, в принципе, не было каких-то спорных моментов. А про события после остановки Дин вспоминал так: «Когда всё началось, Хабиб начал душить Конора. Я просил его отпустить, но Хабиб продолжал держать приём. Я как бы стоял между ними. После этого Хабиб вдруг начал разговаривать с кем-то за пределами клетки. Я сначала попытался удержать Нурмагомедова от этого поступка, но потом понял, что это не входит в мои обязанности. Это работа кого-то другого. Моя работа была закончена. Самое забавное во всём этом — несмотря на то что эта драка была сплошным хаосом, Хабиб и его ребята проявляли невероятное уважение к официальным лицам».

Сам Хабиб тоже вспоминал о поединке и работе рефери: «Хёрб Дин, честно говоря, просто спас ему жизнь. 100%. Представьте, если бы там не было Хёрба Дина. Что бы случилось? Он бы погиб. Он стучал, но я крепко держал его, Дину пришлось отдирать его от меня рывком».

Других больших боёв в карьере Хёрба тоже достаточно: Конор Макгрегор — Нейт Диаз (первый бой), Холли Холм — Ронда Роузи, Джон Джонс — Кормье (первый бой) и легендарная заруба Форреста Гриффина и Стефана Боннара, которая спасла UFC от закрытия. Мог Дин поработать и на поединке Хабиба с Тони Фергюсоном, но не срослось. Часто Дин приезжал и в Россию, где судил турниры АСА и Fight Nights. Так Дин побывал в Москве, в Дагестане, в Чечне, на Камчатке и в других регионах. К слову, и жена у Хёрба — русская. Отзывался о стране американский рефери комплиментарно: «Мне нравится летать в Россию. Россия похожа на США, там есть много уникальных мест и городов. Для некоторых Америка кажется разной, в зависимости от штата. В России то же самое».

Скандальные ситуации, связанные непосредственно с работой Дина, тоже случались. К примеру, болельщикам не нравилась остановка в бою Дэна Хендерсона и Фёдора Емельяненко в первом раунде. Тогда разозлённый Фёдор назвал остановку преждевременной, но Хёрб остался стоять на своём: «Если бы я снова оказался в той ситуации, то поступил бы так же. Когда я вижу, что боец находится без сознания, я всегда останавливаю поединок, это моя обязанность, так как, пропустив в таком состоянии новые удары, боец может получить тяжёлую травму. А Хендерсон как раз готовился добить соперника, когда я вмешался. Фёдор пришёл в себя и повернулся на спину, но уже после того, как я остановил бой, тогда отменить своё решение я уже не мог. А когда Емельяненко поднялся, он ещё не очень твёрдо стоял на ногах».

Фёдор Емельяненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дин, как правило, всегда отстаивает свою точку зрения до последнего. Так, например, он получил немало критики за бой Робби Лоулера и Бена Аскрена на UFC 235. Хёрб посчитал, что Лоулер уснул после удушающего приёма, и остановил бой, но Робби был в сознании и сокрушался после поединка: «Неприятности случаются. Хёрб Дин проверял меня, я ему показывал большой палец, а он остановил бой. Я его не слышал из-за того, что одно ухо было прижато к телу Аскрена, а второе ухо было зажато рукой. Я не мог его услышать. Да и руку я просто опустил, она ведь не обвисла. Я показывал ему большой палец. Всякое случается. Он чертовски хороший рефери, но допустил ошибку. Я не пытаюсь искать себе оправданий и в этой ситуации стараюсь искать позитив. Что есть, то есть. Не чувствовал удушья. Даже думал его поднять и снова бросить. Но он чертовски скользил. Не знаю, может, мне стоило показать палец немного раньше».

Хёрб Дин извинился перед Лоулером в клетке, но на подкасте у Джо Рогана объяснил, почему не считает свои действия ошибочными: «Ты знаешь, я уверен, что мой угол обзора был лучшим, чем у кого бы то ни было. Для меня это разные вещи: большой палец просто висит с рукой или когда его показывают типа «всё классно». Никто не знает, был Робби в сознании или нет. Но я видел достаточно признаков, указывающих на то, что боец в отключке».

Других, более мелких ошибок у Дина в последние годы тоже достаточно. В основном они связаны с поздними остановками. Например, его критиковали за действия в боях Макс Холлоуэй — Келвин Каттар и Александр Волкановски — Брайан Ортега. В обоих случаях Дин позволял Холлоуэю и Волкановски просто избивать соперников, которые не защищаются, и не вмешивался. Ещё один эпизод был в бою Маркоса Рожерио де Лимы и Бена Ротуэлла.

Там Хёрб долго принимал решение об остановке и получил порцию критики от Даны Уайта: «Дину не стоит трогать бойцов до того, как бой остановлен. В бою Бена с Лимой он трогал их, хватал за запястья ещё до остановки. На повторе это выглядит так, как будто он танцует. Стоит и дёргается, хватает их… Ему нужно быть решительнее – либо он запрыгивает и останавливает бой, либо нет».

Несмотря на такие недочёты и, возможно, наметившийся спад, Хёрб Дин всё ещё один из самых уважаемых рефери в индустрии, и ему продолжают доверять важные поединки. Реванш Махачева и Царукяна станет очередным из них. Интересно, что и первый их поединок в Санкт-Петербурге тоже обслуживал Дин, и никаких нареканий к нему не было. После этого Хёрб ещё дважды работал на боях Махачева (с Тиаго Мойзесом и Бобби Грином) и один раз – на поединке Царукяна (с Кристосом Гиагосом). Везде Дин отработал без ошибок, и, к слову, Ислам и Арман все эти бои, помимо очного, завершили досрочно. Что будет на этот раз?

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