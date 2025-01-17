Царукян снялся с реванша с Махачевым! Нового соперника нашли за сутки до боя

В ночь на 19 января в Инглвуде (Калифорния, США) пройдёт турнир UFC 311. Главным событием вечера должен был стать титульный поединок в лёгком весе. Действующий чемпион Ислам Махачев собирался выйти на реванш с Арманом Царукяном, которого он побеждал 5,5 года назад.

Ничего не предвещало беды, соперники давно знали, что встретятся друг с другом, и вопрос был только в дате турнира. Назначили январь, UFC 311, всё шло хорошо вплоть до последних дней бойцовской недели. Царукян и Махачев без проблем прошли через десятки интервью, фотосессии, Ислам даже получил кастомные шорты к этому турниру. В последние двое суток спокойно прошла пресс-конференция, но вот на взвешивании возникла непредвиденная проблема.

Ислам Махачев и Арман Царукян Фото: Cooper Neill/Getty Images

Махачев взвесился одним из первых, успешно уложился в лимит весовой категории и пошёл восстанавливаться. Царукян долго не появлялся, а затем вместо него стали появляться новости, что Арман выбыл. Впервые эти слухи начали распространять зарубежные болельщики, но ближе к концу взвешивания всё прояснилось — Арман потянул спину за несколько часов до официального взвешивания и выбыл из турнира, сорвав важнейший реванш.

Дополнительная проблема была в том, что в UFC не предусмотрели официального страхующего на главный бой вечера, хотя в последнее время такое практиковалось. Это большое упущение, если не провал. И понеслось — Порье написал, чтобы ему позвонили, Диего Лопес (полулегковес) дал понять, что ждёт звонка, Чарльз Оливейра выложил видео с беговой дорожки. Ещё одним вариантом был Ренато Мойкано — бразилец в этом же карде должен был биться с Бенеилом Дариушем, но, в отличие от него, у Ренато серия побед. К слову, в своё время первый титульник Хабиба Нурмагомедова так и образовался — Эл Яквинта спас мейн-ивент, когда слетели Тони Фергюсон, а затем Макс Холлоуэй.

Ренато Мойкано Фото: Chris Unger/Getty Images

И именно Ренато Мойкано, 10-й номер дивизиона, стал заменой в титульнике. Об этом сообщил Дана Уайт: «Вчера около часа ночи нам позвонил Арман Царукян и сообщил, что испытывает сильную боль в спине и чувствует, что недостаточно здоров, чтобы выступить, поэтому он выбывает с боя. Ренато Мойкано выйдет на бой с Исламом Махачевым за титул… когда мы позвонили Исламу Махачеву, он сказал: «Брат, я чемпион, я буду драться с кем угодно, мне всё равно».

Буквально за несколько минут до окончания взвешивания Махачев принял новый поединок, хотя это, безусловно, большой риск, так как не будет никаких промежуточных категорий или боёв без пояса на кону. Мойкано нечего терять, он в любом случае получит признание, а Махачев следует своим словам и будет проводить вторую защиту титула на коротком уведомлении. На этот раз — за 28 часов до старта ивента.

«Что означает титул? Он значит, что ты лучший в мире. А если ты лучший в мире, то нет разницы, кто будет против тебя. Что я могу сказать? Нет? Никогда! Давайте сделаем это», — говорил Ислам. Что же, давайте сделаем это.

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