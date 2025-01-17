Кто такой Мойкано? Изучаем, кого подсунули Махачеву в титульном бою UFC 311

В ночь на 19 января в Инглвуде на арене «Intuit Dome» состоится большой турнир UFC 311, главным событием которого станет титульный бой в лёгкой весовой категории. Действующий чемпион Ислам Махачев должен был встретиться в реванше с Арманом Царукяном, но чуть более чем за сутки претендент снялся из-за травмы спины. На замену вышел Ренато Мойкано, который на этом же турнире должен был биться с Бенеилом Дариушем.

Имя: Ренато Мойкано

Ренато Мойкано Дата рождения: 21 мая 1989 года

21 мая 1989 года Место рождения: Бразилиа, Бразилия

Бразилиа, Бразилия Рост: 180 см

180 см Размах рук: 183 см

183 см Рекорд: 20-5-1

20-5-1 Весовая категория: лёгкая

лёгкая Место в дивизионе: 10-е

10-е Команда: American Top Team

American Top Team Прозвище: Money/Деньги

Кто такой Мойкано? Настоящее имя бойца — Ренато Алвес Карнейро. Прозвище Мойкано появилось, когда он в молодости пришёл на тренировку по бразильскому джиу-джитсу с ирокезом. «Мойкано» — «ирокез» на португальском языке. С тех пор прозвище закрепилось и стало буквально частью имени.

В UFC Мойкано пришёл в статусе непобеждённого бойца с титулом временного чемпиона Jungle Fight в полулёгком весе. Именно в этой весовой категории Ренато начал карьеру в лучшей лиге мира. В первых шести поединках бразилец одержал пять побед и потерпел лишь одно поражение от Брайана Ортеги. А после ещё двух неудач в боях с Жозе Альдо Мойкано принял решение перебраться в лёгкий вес, так и не добравшись до титульника в привычном дивизионе.

Ренато Мойкано Фото: Jeff Bottari/Getty Images

После перехода в лёгкий вес у Мойкано всего два поражения (одно из них — в бою с Рафаэлем дос Аньосом — было в промежуточном весе), но набирать известность бразилец стал лишь в последние годы, когда к неплохим результатам добавил трэш-ток. Чего стоит огненный спич Ренато после кровавой победы над Бенуа Сен-Дени: «Франция, я приехал сюда и хотел наговорить много всякого дерьма, но я сходил в Лувр, сходил к Триумфальной арке, во все эти прекрасные места и могу сказать, что французский народ отличный, однако правительство ужасное. Французская революция 1789 года хотела отменить бога, но Иисус Христос здесь. К чёрту Макрона и всех глобалистов, они пытаются протолкнуть эту политику, коррупцию. Я хочу теперь лёгкие бои. Пэдди Пимблетт — лёгкие деньги, Дэн Хукер — лёгкие деньги. Не предлагайте мне всякую ерунду, не предлагайте тяжёлые бои, я только что побил отменного атлета. Все говорили о Бенуа Сен-Дени, но сегодня лучший Мани Мойкано».

Прямо сейчас у Мойкано вторая по продолжительности серия побед в дивизионе — бразилец победил в шести последних поединках в лёгком весе. Лучше только Махачев с 13 победами. При всём этом Ренато находится довольно низко в рейтингах — он лишь 10-й. С точки зрения стиля Мойкано нельзя назвать большой проблемой для Ислама. Тяжёлым ударом он не обладает, а опасен прежде всего своими навыками в джиу-джитсу и по-хорошему злым граунд-энд-паундом, что на бумаге не должно стать для российского чемпиона непреодолимым препятствием.

Мойкано не скрывает, что сейчас его главная цель — деньги, у него есть даже подкаст Show me the money, а его прозвище так и звучит — Деньги. Бразилец уверен, что победил бы даже Хабиба, чтобы забрать деньги: «Мне нужно платить за дом, хочу видеть взросление сына в большом доме с бассейном на заднем дворе. Пока за дом не уплачено, пока на мне висит долг, я не могу позволить себе поражение. Наверное, я бы даже Хабиба побил, если он вернётся»

Забавно, что в конце декабря Мойкано буквально предсказал развитие событий в преддверии турнира: «Я знаю, какие можно подобрать ключи к Махачеву, я знаю, как он будет действовать во время боя. Моя победа над Махачевым — лишь вопрос времени. Мне известно, что все вокруг в меня не верят, но мне на всех плевать. 19 января моим соперником будет не Дариуш — я подерусь за пояс, потому что Царукян снимется. Мы не просто так в одном карде, и я готов!».

Ренато Мойкано Фото: Jeff Bottari/Getty Images

А сразу после новостей о том, что Царукян снялся и титульник достался ему, Ренато заявил, что готовился к пятираундовому бою: «Мани Мойкано идёт за титулом, готовься, Ислам Махачев, завтра будет мани-тайм. Я так рад, что получил эту возможность, я столько времени работал ради неё. Знал, что такое может случиться, поэтому работал под пять раундов, работал под левшу. Я готов, и завтра я шокирую мир. Будь готов, потому что я готов. Завтра я стану чемпионом мира».

Мойкано точно заслужит уважение за спасение мейн-ивента первого номерного турнира года, но объективно шансов на победу у него маловато. Тем не менее в боях всякое бывает, Махачев должен отнестись к новой угрозе максимально серьёзно. Мойкано нечего терять, а апсетов мы не хотим.