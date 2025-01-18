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Бой Ислам Махачев — Ренато Мойкано, UFC 311, 19 января 2025 – прямая онлайн трансляция, Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов, лайв

UFC 311: у Махачева сорвался реванш с Царукяном! А брат Хабиба рвётся к поясу. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 311
Комментарии
Наша страна может обрести ещё одного чемпиона лучшей лиги на планете.

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, пройдёт первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого состоятся два титульных поединка с участием россиян.

Главным событием вечера станет бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано. Изначально соперником чемпиона должен был стать Арман Царукян. Но он был вынужден сняться прямо перед поединком из-за травмы спины.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Ренато Мойкано

Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов

А откроет турнир UFC 311 бой с участием ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер
19 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Тагир Уланбеков
Не началось
Клейтон Карпентер

На турнире выступит ещё один россиянин. Азамат Бекоев выходит в клетку на коротком уведомлении. Его соперником станет американец Закари Риз.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Закари Риз — Азамат Бекоев
19 января 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Закари Риз
Не началось
Азамат Бекоев

Также привлекает внимание поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Иржи Прохазкой.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Иржи Прохазка — Джамал Хилл
19 января 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Джамал Хилл

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Сразу четыре последователя легендарного бойца проведут важнейшие поединки:
Самый страшный месяц Хабиба. Команда Орла может пошатнуть его наследие
Самый страшный месяц Хабиба. Команда Орла может пошатнуть его наследие

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир UFC 311 с главным боем Ислам Махачев – Ренато Мойкано Дата и время турнира UFC 311 Полный кард турнира UFC 311
Live Сергей Сорокин

☝️ Умар Нурмагомедов — перед UFC 311: я здесь, чтобы забрать пояс и проучить Двалишвили

«Разговоры закончились. Завтра мы сойдёмся в клетке. Я здесь, чтобы забрать пояс, воплотить в жизнь свою мечту и проучить его», — сказал Умар Нурмагомедов во время церемонии взвешивания.

07:05 Сергей Сорокин

⚡️ «Я готов к бою». Мераб Двалишвили высказался перед поединком с Умаром

«Я чувствую, что я готов к бою. Физически, морально. Надеюсь, вы все получите удовольствие. Я проведу первую защиту и нанесу ему первое поражение», — сказал Мераб Двалишвили во время церемонии взвешивания.

06:55 Сергей Сорокин

💂‍♂️ Где твоя папаха?

Фото: Кадр из трансляции

06:45 Сергей Сорокин

👀 Махачев и Мойкано провели финальную битву взглядов перед UFC 311

Фото: Кадр из трансляции

06:35 Сергей Сорокин

😈 Махачев высказался о замене Царукяна на Мойкано перед титульным поединком

«Я не хотел оставлять вас без поединка! Это всё ради вас, парни. Что я могу сказать по поводу своего оппонента? Я разгромлю его!» — сказал Махачев на пресс-конференции.

06:34 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 311 с главным боем Ислам Махачев – Ренато Мойкано

Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

06:33 Сергей Сорокин

🙈 «Наплевать, завтра всё докажу». Мойкано высказался о титульном бое с Махачевым

«Мне наплевать. Завтра я всё докажу. Завтра я выйду в клетку и стану чемпионом», — сказал Ренато Мойкано во время церемонии взвешивания.

06:32 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 311

Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января. Ранние прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени, предварительные бои – в 04:00. Главный кард начнётся в 06:00 мск.

06:31 Сергей Сорокин

🔥 Валентин Молдавский отреагировал на отмену боя Ислама Махачева и Армана Царукяна

«Жалко Царукяна. Но я надеюсь, что в скором времени они всё-таки проведут бой. Правда, Ислам планировал после этой защиты подняться в весе. Не вижу причин для него оставаться в легком дивизионе», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

06:31 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 311

Основной кард:

  • Ислам Махачев — Ренато Мойкано;
  • Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;
  • Иржи Прохазка — Джамал Хилл;
  • Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;
  • Кевин Холланд — Ренье де Риддер.

Предварительный кард:

  • Богдан Гуськов — Билли Элекана;
  • Пэйтон Талботт — Раони Барселос;
  • Закари Риз — Азамат Бекоев;
  • Грант Доусон — Диего Феррейра;
  • Кэрол Роза — Айлин Перес;
  • Ринья Накамура — Муин Гафуров;
  • Рики Турсиос — Бернандо Сопай;
  • Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.
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