Наша страна может обрести ещё одного чемпиона лучшей лиги на планете.

UFC 311: у Махачева сорвался реванш с Царукяном! А брат Хабиба рвётся к поясу. LIVE

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, пройдёт первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого состоятся два титульных поединка с участием россиян.

Главным событием вечера станет бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано. Изначально соперником чемпиона должен был стать Арман Царукян. Но он был вынужден сняться прямо перед поединком из-за травмы спины.

Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.

А откроет турнир UFC 311 бой с участием ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.

На турнире выступит ещё один россиянин. Азамат Бекоев выходит в клетку на коротком уведомлении. Его соперником станет американец Закари Риз.

Также привлекает внимание поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Иржи Прохазкой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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