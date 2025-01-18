UFC 311: у Махачева сорвался реванш с Царукяном! А брат Хабиба рвётся к поясу. LIVE

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, пройдёт первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого состоятся два титульных поединка с участием россиян.
Главным событием вечера станет бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано. Изначально соперником чемпиона должен был стать Арман Царукян. Но он был вынужден сняться прямо перед поединком из-за травмы спины.
Соглавным событием вечера станет ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили будет защищать пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым.
А откроет турнир UFC 311 бой с участием ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразится с американцем Клейтоном Карпентером.
На турнире выступит ещё один россиянин. Азамат Бекоев выходит в клетку на коротком уведомлении. Его соперником станет американец Закари Риз.
Также привлекает внимание поединок между двумя бывшими чемпионами UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Иржи Прохазкой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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☝️ Умар Нурмагомедов — перед UFC 311: я здесь, чтобы забрать пояс и проучить Двалишвили
«Разговоры закончились. Завтра мы сойдёмся в клетке. Я здесь, чтобы забрать пояс, воплотить в жизнь свою мечту и проучить его», — сказал Умар Нурмагомедов во время церемонии взвешивания.
⚡️ «Я готов к бою». Мераб Двалишвили высказался перед поединком с Умаром
«Я чувствую, что я готов к бою. Физически, морально. Надеюсь, вы все получите удовольствие. Я проведу первую защиту и нанесу ему первое поражение», — сказал Мераб Двалишвили во время церемонии взвешивания.
💂♂️ Где твоя папаха?
Фото: Кадр из трансляции
👀 Махачев и Мойкано провели финальную битву взглядов перед UFC 311
Фото: Кадр из трансляции
😈 Махачев высказался о замене Царукяна на Мойкано перед титульным поединком
«Я не хотел оставлять вас без поединка! Это всё ради вас, парни. Что я могу сказать по поводу своего оппонента? Я разгромлю его!» — сказал Махачев на пресс-конференции.
Где смотреть турнир UFC 311 с главным боем Ислам Махачев – Ренато Мойкано
Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🙈 «Наплевать, завтра всё докажу». Мойкано высказался о титульном бое с Махачевым
«Мне наплевать. Завтра я всё докажу. Завтра я выйду в клетку и стану чемпионом», — сказал Ренато Мойкано во время церемонии взвешивания.
Дата и время турнира UFC 311
Турнир UFC 311 состоится в ночь с 18 на 19 января. Ранние прелимы стартуют в 02:00 по московскому времени, предварительные бои – в 04:00. Главный кард начнётся в 06:00 мск.
🔥 Валентин Молдавский отреагировал на отмену боя Ислама Махачева и Армана Царукяна
«Жалко Царукяна. Но я надеюсь, что в скором времени они всё-таки проведут бой. Правда, Ислам планировал после этой защиты подняться в весе. Не вижу причин для него оставаться в легком дивизионе», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира UFC 311
Основной кард:
- Ислам Махачев — Ренато Мойкано;
- Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;
- Иржи Прохазка — Джамал Хилл;
- Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;
- Кевин Холланд — Ренье де Риддер.
Предварительный кард:
- Богдан Гуськов — Билли Элекана;
- Пэйтон Талботт — Раони Барселос;
- Закари Риз — Азамат Бекоев;
- Грант Доусон — Диего Феррейра;
- Кэрол Роза — Айлин Перес;
- Ринья Накамура — Муин Гафуров;
- Рики Турсиос — Бернандо Сопай;
- Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.