Травма Царукяна показала, почему UFC всё ещё лучший промоушен мира

Стандартная процедура взвешивания перед турниром UFC 311 оказалась сенсационной. Участник главного боя Арман Царукян долго не выходил на весы, а из медиа всё громче доносились слухи, что армянский россиянин вовсе не придёт. Так и получилось: оказалось, что Царукян умудрился получить травму спины во время весогонки и не сможет провести реванш с Исламом Махачевым. Почему промоушен рассказал не сразу, а тянул время? Потому что там экстренно искали замену. И её нашли — соперником российского чемпиона станет бразилец Ренато Мойкано, которого выдернули из четвёртого по рангу боя вечера и подняли к титульнику.

Конечно, такая замена с первого взгляда разочаровывает. Вместо первого номера рейтинга, которым является Царукян, против Махачева выйдет парень только с 10-го места. Медийная раскрученность Мойкано тоже оставляет желать лучшего: обычный болельщик вряд ли даже знает его в лицо, максимум слышал пару раз фамилию. Ну и громких побед у Ренато минимум: в лёгком весе он выигрывал у Бенуа Сен-Дени — это, пожалуй, его главный скальп. Звучит не слишком вдохновляюще, учитывая, каких крутых соперников побеждал Махачев.

Но давайте взглянем на замену с другой стороны, ведь это очередной успешный трюк президента UFC Даны Уайта. Главный бой срывается всего за несколько часов до взвешивания: в любом другом промоушене поединок просто отменили бы, перенеся на другую дату. Однако в лучшей лиге мира решили спасти главное событие UFC 311: начался поиск того, кто сможет выступить против Махачева и показать на взвешивании нужные цифры. Одним из вариантов стал даже Чарльз Оливейра, дразнивший в своих соцсетях кадрами из тренажёрного зала и сауны. Впрочем, итоговое решение оказалось проще и элегантнее.

Мойкано, который тоже должен был драться на UFC 311, сняли с боя против Бенеила Дариуша и дали титульный шанс. Само собой, что бразилец был счастлив получить такую возможность. Вряд ли был особо доволен Дариуш, который лишился боя, но негативные эмоции наверняка помогла сгладить солидная сумма денег, которой Уайт обычно компенсирует подобные ситуации. Главной проблемой мог стать Махачев, имевший полное право отказаться от боя, который не даст ему ничего, кроме денег. Но Ислам повёл себя как настоящий чемпион, сразу согласившись на замену.

Получается, что в UFC снова показали великолепное умение договариваться и решать проблемы в кратчайшие сроки. Да, замена Царукяну вышла неравнозначной, но она и не могла быть другой. Дана Уайт выжал из откровенно плохой ситуации весьма приличный результат — это ли не повод гордиться? Вспомните, как всё работает в той же PFL: там Вадиму Немкову назначили одного соперника, потом другого, от которого Вадим отказался, и теперь россиянин получит третьего оппонента. А в UFC всё работает как часы: что важно, спортсмены уважают своего работодателя и сами готовы идти навстречу. Это дорогого стоит.

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