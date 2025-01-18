Двалишвили — это не только прессинг. Разбираем навыки грузинского чемпиона

В ночь с 18 на 19 января в США состоится масштабный турнир UFC 311. В одном из самых ожидаемых поединков вечера российский боец Умар Нурмагомедов будет претендовать на чемпионский титул в легчайшем весе против действующего обладателя пояса Мераба Двалишвили.

Имя: Мераб Двалишвили

Мераб Двалишвили Дата рождения: 10 января 1991 года

10 января 1991 года Место рождения: Тбилиси, Грузия

Тбилиси, Грузия Рост: 168 см

168 см Размах рук: 173 см

173 см Рекорд: 18-4

18-4 Весовая категория: легчайшая

легчайшая Место в дивизионе: чемпион

чемпион Команда: Syndicate MMA

Syndicate MMA Прозвище: Машина

Бой Двалишвили и Нурмагомедова уникален в том плане, что в раскладах букмекеров явным фаворитом выглядит претендент, а не чемпион. Именитая фамилия, Хабиб в углу, «0» в графе поражений, универсальность – в целом понятно, почему именно Умара считают фаворитом в предстоящем поединке. Но скидывать со счетов грузинского чемпиона точно не стоит.

К чемпионскому поясу Двалишвили шёл очень долго и упорно. В UFC грузинский боец оказался со скромным рекордом 7-2, но при этом с чемпионским титулом лиги Ring of combat. Два поражения, кстати, Мераб потерпел в трёх первых поединках – вот такой старт карьеры у него выдался. Собственно, и старт выступлений в UFC получился провальным – будущий чемпион потерпел ещё два поражения. Последнее из них от Рики Симона случилось в апреле 2018 года, с тех пор началась победная серия Мераба, которая длится по сегодняшний день. В активе Двалишвили за это время 11 выигранных поединков, в том числе у четырёх бывших чемпионов – Шона О’Мэлли, Петра Яна, Жозе Альдо и Генри Сехудо. Согласитесь, внушительное резюме?

Двалишвили наверняка мог получить титульный бой и раньше, но из-за дружбы с Алджамейном Стерлингом, который царил в дивизионе, он был вынужден ждать. И дождался. Теперь Мераб полноценный чемпион с рекордом 18-4 (11-2 в UFC), которому предстоит первая защита пояса.

Конечно, первое, с чем ассоциируется Двалишвили в спортивном плане – это его сумасшедший прессинг. У Мераба невероятная функциональная подготовка, на протяжении всех 25 минут он безостановочно напирает на соперника и просто не даёт оппоненту работать. Бесконечные попытки тейкдаунов тоже относим сюда. В поединке с Петром Яном Двалишвили совершил… 49 попыток. Да, большинство из них оказались неудачными, но это почти по 10 попыток за раунд и по две попытки за минуту – какие-то нереальные цифры. Если вам кажется, что это легко – попробуйте хотя бы пару раз пройти в ноги с сопротивлением. Так что в этом плане Двалишвили – настоящая кардиомашина – и это его главное преимущество.

И не стоит думать, что Двалишвили «валяет» только тех, кто не умеет бороться. Мераб и олимпийского чемпиона по вольной борьбе Генри Сехудо бросал и таскал по всему октагону. Американец, правда, тоже отвечал бросками, но факт остаётся фактом – Двалишвили хорош в борьбе даже с лучшими из лучших. Возможно, действует он не сильно разнообразно, и практически все его тейкдауны – это проходы в одну или в две ноги, но этот элемент отточен у него до автоматизма.

Мераб Двалишвили — Генри Сехудо Фото: Chris Unger/Getty Images

Мераб не так хорош в партере, как мог бы быть, если учитывать навыки борьбы. У него всего одна победа приёмом за всю карьеру, и это несмотря на то, что он практически во всех боях бросает своих соперников и удерживает их на земле. Грузинский боец просто не рискует, за счёт физической силы удерживает оппонентов в партере, изредка нанося удары – и так забирает раунд за раундом. Он не гонится за досрочными победами, а использует ту тактику, которая работает.

Надо сказать, что работоспособность Мераба относится не только к постоянным ныркам в ноги. Мало кто отмечает, но Двалишвили и в стойке значительно перебивает своих соперников. Да, опять же, у грузинского бойца нет нокаутирующей мощи, его удары не несут какую-то большую опасность, но, когда этих ударов прилетает огромное количество, ущерб становится виден. Например, базовому боксёру и одному из лучших бойцов в дивизионе в этом компоненте Петру Яну Мераб «закрыл» глаз и в целом нанёс колоссальный урон в стойке. А статистика в поединке с Шоном О’Мэлли вас удивит: 214 на 49 по ударам в пользу Двалишвили, 82 на 47 – по акцентированным ударам. Мераб замучивает своих соперников не только на земле, но и в стойке, пусть это и не всегда ярко и зрелищно.

Так что Умару в любом случае предстоит непростой поединок, да и, наверное, на таком уровне простых боёв уже не бывает. Двалишвили – крайне серьёзный соперник, который ещё и предельно мотивирован доказать всем, что готов ответить в клетке за все сказанные в адрес Нурмагомедова слова.

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