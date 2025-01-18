«Не скажу, что проиграл сильному бойцу». Как поражение сделало Махачева лучше

В Инглвуде (штат Калифорния, США) в ночь на 19 января пройдёт первый номерной турнир года UFC 311. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе — действующий чемпион Ислам Махачев должен был встретиться в реванше с Арманом Царукяном, но тот в последний момент выбыл, а на замену вышел Ренато Мойкано.

Махачев к бою подходит в ранге бойца с самой длинной активной серией побед в промоушене — Ислам победил 14 раз подряд и близок к тому, чтобы побить рекорды Хабиба Нурмагомедова, Бенсона Хендерсона и Би Джей Пенна по количеству защит пояса и побед в титульниках. Но в карьере россиянина есть гештальт, который он уже не закроет.

В 2015 году Махачев потерпел первое и единственное поражение в карьере — бразилец Адриано Мартинс нокаутировал Ислама в первом раунде и отнял заветный «нолик» в графе поражений у будущего чемпиона. То поражение очень больно ударило в первую очередь по тренеру Махачева Абдулманапу Нурмагомедову. Тот признавался, что плакал после такого результата воспитанника.

Ислам Махачев и Абдулманап Нурмагомедов Фото: Из личного архива Ислама Махачева

А самого Ислама это поражение сделало даже лучше. Нет нолика — меньше давления, а оно, несомненно, было хотя бы из-за того, что Махачеву чуть ли не со старта карьеры в лучшем промоушене мира прочили чемпионский титул. Абдулманап Нурмагомедов называл Ислама будущим чемпионом и постоянно хвалил. После поражения на Махачеве уже не висел груз в виде сохранения статуса непобеждённого бойца. Да, сейчас Ислам на пресс-конференциях отшучивается, что лучше бы на него давил этот нолик, но версии Махачева 2015 года это поражение вполне могло пойти на пользу.

Кроме того, Ислам изменился. После нокаута от Мартинса он не выступал почти год, а вернулся уже более осторожным бойцом, который просчитывает риски. Махачев избавился от излишней самоуверенности, что, к слову, тоже вполне могло быть следствием всех превознесений Ислама до статуса будущего чемпиона.

«Я бы не сказал, что проиграл в UFC бойцу сильному. После меня он — иногда захожу смотреть его статистику — ещё ни один бой не выиграл. И так ты понимаешь, что просто любой может попасть и бой может остановиться. Сильный или слабый — любой может попасть. В этом бою я думал, что буду бежать на него, бороться, бить. Я был в очень хорошей форме, по 15 минут меня никто не загонит, я ни с кем не устану за 15 минут. Смотрел его бои, он дрался с Рустамом Хабиловым, одна завязка — и всё, он две минуты бегает, отдыхает. Я думал его просто напором как-то взять. И так получилось, что я пропустил удар. После этого понял, что не надо спешить, надо аккуратно драться. У меня в голове не было такой мысли, что меня может кто-то ударом остановить. У меня никогда не было нокдаунов. Я вообще не был в таком состоянии. На тренировках пропускал сильные удары, я не чувствовал их. Такая самоуверенность была сильная. Просто бросался на него. Для меня это послужило уроком. Любой удар может быть последним. Я верующий человек, значит, так было суждено. Дальше – облегчение», — объяснял Ислам.

Серия из 14 побед в том числе собралась потому, что Махачев стал более осторожным бойцом. И его не назвать при этом скучным, в этой серии у него всего пять побед решениями, но туда вошли, к примеру, первые бои с Царукяном и Александром Волкановски. Можно ли их назвать скучными? Вряд ли. Зато были и нокауты, и самые разнообразные сабмишены. В том числе у Ислама три финиша и пять бонусов в четырёх титульных боях. И первая строчка в рейтинге pound-for-pound, которую он удерживает больше года. Поэтому можно утверждать, что то поражение в чём-то сделало Махачева лучше.

На наследие Ислама результат того самого боя с Мартинсом практически никак не влияет. Все прекрасно понимают текущий уровень россиянина, и все видят, как он бьёт рекорд за рекордом, закрепляясь в статусе одного из лучших легковесов в истории. Если Махачев пройдёт Мойкано, то станет рекордсменом по количеству защит пояса и побед в титульных боях в лёгком весе, а также приблизится к практически вечному рекорду Андерсона Силвы (16 побед подряд) на расстояние вытянутой руки. Есть ощущение, что настолько заряжённый и мастеровитый Махачев пройдётся по Мойкано катком. Во всяком случае, хочется в это верить.

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