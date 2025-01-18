Россиянин принял бой на UFC 311 за пять дней. Бекоев не учится на чужих ошибках?

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, пройдёт первый номерной турнир года – UFC 311. Он привлекает особенное внимание фанатов смешанных единоборств из России. Очень большие ожидания вызывает дебют Азамата Бекоева в лучшей лиге на планете. Соперником нашего соотечественника станет американец Закари Риз.

Любопытно, что всего неделю назад россиянин даже не собирался выступать на этом турнире. Но был вынужден спасать бой Риза на коротком уведомлении. Азамат выйдет в клетку вместо травмированного Седрика Дюма. И стоит отметить, что Бекоев решился на очень рискованный шаг. Видимо, на первый же поединок в лучшей лиге на планете боец попытается выйти без полноценной подготовки.

Азамат – опытный боец, которому в 2025 году исполнится 30 лет. И россиянин успел наколотить в MMA приличный рекорд – 18-3. Наш соотечественник умеет побеждать красиво и разнообразно. Кроме того, Бекоев никому не проигрывал нокаутом. Свой путь в UFC Азамат проложил через крепкую американскую лигу – LFA. Кроме того, россиянин выдал серию из шести побед. Поэтому к дебюту в лучшем промоушене планеты Бекоев подошёл с прекрасным бэкграундом. Но решился на смелый поступок. Принимая поединок на коротком уведомлении в пять дней, боец очень сильно рискует.

Закари Риз и Азамат Бекоев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Выход на коротком уведомлении – всегда риск. Часто парни, которые принимают такое предложение, проигрывают. Конечно, полноценный тренировочный лагерь – солидный залог успеха. Исключения, безусловно, есть. Например, постоянно удивляет Алекс Перейра. Он, как кажется, готов выйти в клетку, даже если о поединке скажут буквально за час. Бразилец выходит и всё равно разрывает своих оппонентов. Но бывают и ситуации, которые пугают парней, рассчитывающих получить поединок в самый последний момент. И с ними тоже приходится сталкиваться.

Свежи в памяти воспоминания о недавнем поединке Икрама Алискерова и Роберта Уиттакера. У россиянина было чуть больше недели на подготовку. И он с удовольствием принял вызов. Конечно, Уиттакера сложно ставить в один ряд с Ризом. Но и Бекоеву лишь предстоит доказать, что он дорастёт до достижений Алискерова. Икрам поступил смело и спас поединок. Однако уже на второй минуте отправился в нокаут. Нужно понимать, что разница в подготовке на таком высоком уровне – колоссальная. А значит, и влияние на результат – прямое. Это касается и функциональной готовности, и ментальной.

Икрам Алискеров и Роберт Уиттакер Фото: Chris Unger/Getty Images

При этом стоит понимать, что боец может просто не афишировать свою подготовку. Но при этом – постоянно проводить время в зале, находиться в прекрасном состоянии. Очень похоже на то, что у Азамата именно такая ситуация. На это указывает и то обстоятельство, что россиянин без особенных проблем уложился в лимит своей весовой категории. Вес составил 84,14 кг. Ровно такие же показатели продемонстрировал Риз. Да и внешне Бекоев выглядел свежо и бодро. Не было никаких поводов думать, что ему пришлось проводить изнурительную весогонку.

Камил Гаджиев топовый российский промоутер, глава AMC Fight Nights «Азамат врывается через американскую лигу — LFA. На сегодняшний день эта история — довольно редкая. А там действительно очень крепкий промоушен. И свою состоятельность Азамат уже доказал. И многим нашим дебютантам мешает излишняя нервозность, отсутствие опыта. А Бекоев уже «поварился» в Америке, у него всё должно получиться в UFC. Короткое уведомление? Это не будет в минус. Это же не человек с пляжа. Он тренировался, находился в лагере. И это его избавит от излишних переживаний. Не было такого, что он готовился долго к бою, горел. Просто выйдет и подерётся».

Безусловно, Бекоев принял непростое и очень рискованное решение. Россиянин прекрасно понимает, что это может обернуться поражением в профессиональный рекорд. Но именно на перспективы и будущее Азамата в UFC это вряд ли повлияет. Дана Уайт очень уважает парней, которые способны выручить в короткий срок, без сомнений принимают самые сложные вызовы. Поэтому даже провальный бой вряд ли заставит лигу отвернуться от Бекоева. А если Азамат победит, его продвижение по лестнице к поясу дивизиона может получиться стремительным.