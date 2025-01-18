Топ-события воскресенья: UFC 311, Мирра — Соболенко на АО-2025 и Овечкин против Малкина

Жара 19 января: бои Махачев — Мойкано и Двалишвили — Нурмагомедов, ЦСКА — «Локомотив» в баскетболе, биатлон, лыжи и много футбола!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли Никита Кучеров результативную серию?

Российский форвард «Лайтнинг» на отличном ходу – он набирал очки в семи последних встречах, оформив за этот период 11 результативных действий. Получится ли у него продолжить эту приятную серию и помочь «молниям» обыграть «Детройт», который выиграл восемь из девяти последних матчей?

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🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Коламбус» продолжит победную серию?

В каком же порядке сейчас «Блю Джекетс»! «Мундиры» прямо сейчас имеют лучшую победную серию в НХЛ – она насчитывает уже шесть матчей! Болельщики команды из Огайо ещё недавно могли о таком только мечтать, но сейчас «Коламбус» действительно хорош. Смогут ли подопечные Дина Эвасона на кураже и мастерстве обыграть и «Рейнджерс»?

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🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Александр Овечкин забьёт во втором матче подряд?

«Вашингтон» сейчас тоже в огромном порядке – команда с семиочковым отрывом от второго места возглавляет Восточную конференцию, имея при этом матч в запасе относительно находящегося там «Торонто». Но мы, конечно же, следим за Великой погоней Александра Овечкина, которая становится всё ближе и ближе к своему завершению. Сделает ли капитан «столичных» ещё один шаг к снайперскому рекорду всех времён?

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Мирра Андреева (Россия, 14), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Мирра снова обыграть чемпионку ТБШ?

17-летняя россиянка Мирра Андреева добралась до второй недели АО-2025, где встретится с первой ракеткой мира и чемпионкой ТБШ Ариной Соболенко. Девушки ранее играли четыре раза: Арина первенствовала в Мадриде-2023 и 2024 и в Брисбене-2025, а Мирра нанесла сопернице обидное поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Донна Векич — Анастасия Павлюченкова.

🏀 5:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 19 января 2025, воскресенье. 05:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: лучшая команда этого сезона сделает работу над ошибками?

«Кливленд Кавальерс» в последнем матче регулярного чемпионата проиграл «Оклахоме» – 114:134. Лучшая команда по результатам во всей НБА явно желает реабилитироваться за такое ужасное выступление. «Кавалеристам» предстоит ещё один выездной матч – на этот раз с «Миннесотой Тимбервулвз». «Волки» не так стабильны в этом сезоне, но всё равно обладают отличным составом, который ведёт за собой Энтони Эдвардс. Кто победит?

👊 7:30: Мераб Двалишвили (Грузия) — Умар Нурмагомедов (Россия), UFC 311

Интрига: Россия может получить ещё одного чемпиона

Умар Нурмагомедов долго шёл к титульному бою в UFC, но теперь всё зависит только от него. Отбирать заветный титул придётся у знаменитого Мераба Двалишвили, грузинского бойца с бесконечной выносливостью и огромным опытом. Парни серьёзно конфликтовали до турнира, обменивались колкостями и вообще максимально раскручивали свой поединок. Теперь всё решит октагон, и фаворита выделить очень сложно. Если Нурмагомедов победит, Россия получит ещё одного чемпиона в главном промоушене мира.

👊 8:00: Ислам Махачев (Россия) — Ренато Мойкано (Бразилия), UFC 311

Интрига: как Махачев покажет себя против внезапной замены?

Ислам Махачев должен был защищать пояс в поединке против Армана Царукяна, но претендент внезапно сорвался из-за проблем со спиной. Промоушену пришлось искать срочную замену: к счастью, удалось договориться с Ренато Мойкано, который тоже должен был драться на UFC 311. Махачев — фаворит титульного боя с большим запасом, но Мойкано точно может преподнести неприятный сюрприз. Как покажет себя россиянин в поединке против бойца, к которому он не готовился?

🎯 10:00: Биатлон, Кубок Содружества, четвёртый этап, мужчины и женщины, масс-старты

Интрига: оформит ли Анастасия Халили «золотой» хет-трик?

Анастасия Халили творит настоящие чудеса в Дёмине. Биатлонистка, которая раньше испытывала проблемы со стрельбой, ещё ни разу не промазала на этом этапе Кубка Содружества. Анастасия завоевала золото в спринте с нулём, а потом выиграла и пасьют, идеально отработав на всех рубежах. Впереди Халили ждёт масс-старт, где она вновь может повторить свой успех, оформив «золотой» хет-трик. У мужчин настоящая битва развернётся между Даниилом Серохвостовым и Антоном Смольским.

🎿 11:00: Лыжные гонки, Кубок России, мужчины и женщины, скиатлон

Интрига: одержит ли Большунов первую победу в сезоне?

Александр Большунов, который прилетел в Казань в ночь накануне спринта и в гонке занял третье место, показал, что он в отличном настроении и в хорошей форме. Именно он — главный фаворит своего любимого скиатлона. Да, гонка пройдёт в формате 10+10, а не 15+15, но это мало что меняет. В соперниках — все остальные, поскольку именно Большунов остаётся главным раздражителем в пелотоне.

У женщин главный фаворит — Наталья Терентьева, и так теперь будет в каждой дистанционной гонке. Сначала она, потом — все остальные. Из претенденток на медали также Алина Пеклецова, Арина Каличева, Екатерина Смирнова, Екатерина Никитина, Анастасия Кулешова (если смогла обустроиться в неудобном номере).

🏒 13:30: «Сибирь» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 января 2025, воскресенье. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли армейцы одержать вторую победу в 2025 году?

Подопечные Ильи Воробьёва закончили предыдущий календарный год серией из 11 побед, но в новом году у них всё идёт из рук вон плохо – пять поражений в шести встречах, включая недавний сухой выезд в Омск, а также травмы ключевых игроков команды Виталия Абрамова и Ивана Просветова. Получится ли у ЦСКА переломить негативный фон и взять два очка в матче с «Сибирью», которая своих болельщиков в 2025-м тоже не особо радует?

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⛸️ 14:00: Фигурное катание, прыжковый чемпионат России, командный турнир

Интрига: кто победит в битве Москвы и Санкт-Петербурга?

Командный турнир прыжкового чемпионата России пройдёт в рамках противостояния Москвы и Санкт-Петербурга. Состав команд был сформирован по итогам личного первенства — в итоге соревнования пропустит звёздная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, которая неудачно выступила в первый день.

Зато свой шанс блеснуть получили Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Может показаться, что состав сборной Санкт-Петербурга куда сильнее. Но совершенно точно московская команда с Аделией Петросян и Марком Кондратюком в составе поборется за победу.

🎯 14:30: Биатлон, Кубок мира, пятый этап, мужчины и женщины, масс-старт

Интрига: Йоханнес, а борьба за «Глобус» будет?

18 января 2025 года Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры. Это больше чем сенсация в биатлоне, и случилась она за год до Олимпиады в Милане. Но норвежец на первое место поставил семью. Тем не менее он сейчас является лидером общего зачёта, и борьбу за шестой «БХГ» никто не отменял. Однако хочет ли сам Йоханнес этого? В масс-старте в Рупольдинге он впервые побежит после такого неожиданного объявления. Все камеры, безусловно, будут прикованы к нему.

А в женском биатлоне таких новостей на горизонте не ожидается. Там лидер — немка Франциска Пройс, и ей кровь из носу нужно побеждать, ведь отрыв от идущей на втором месте француженки Лу Жанмонно тает.

🏀 15:30: ЦСКА — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: чемпион не допустит поражения от «Локо»?

Действующий чемпион Единой лиги ЦСКА в этом сезоне проиграл лишь трижды. «Локомотив-Кубань» находится в числе тех, кому удалось одолеть армейцев. Причём оба матча в регулярном чемпионате получились очень близкими – 91:92 и 69:65. В противостоянии — паритет. Клубы находятся в отличной форме, а железнодорожники в 2025 году уже успели разгромить «Зенит» (117:98). Кому достанется победа в новой встрече?

⚽️ 17:00: «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 22-й тур

Интрига: кто прервёт серию без побед в АПЛ?

«Эвертон» на днях объявил о возвращении Дэвида Мойеса на пост главного тренера. А пока команда занимает 16-е место в таблице АПЛ с отрывом от зоны вылета в одно очко. Более того, «Эвертон» уступил в трёх матчах подряд и не побеждал в турнире более месяца — с 4 декабря 2024 года. Правда, «Тоттенхэм» в последнее время тоже плох. Четыре поражения в пяти предыдущих встречах, 14-е место в таблице. Предыдущая победа лондонского клуба в АПЛ зафиксирована 15 декабря. «Эвертон» ни разу не обыграл «Тоттенхэм» в восьми предыдущих матчах.

⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас», Примера, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт «Реал» в матче с 14-й командой лиги?

«Реал» в последнее время сильно штормит. На прошлой неделе команда без вариантов проиграла «Барселоне» (2:5) в финале Суперкубка Испании, а потом придумала себе проблемы в кубковой встрече с «Сельтой». Столичный клуб спокойно вёл 2:0, но пропустил дважды в концовке. Пришлось играть дополнительное время, где «Реал» всё же добил соперника — 5:2. Пока «Реал» занимает второе место в Примере, «Лас-Пальмас» — 14-е. Однако столичной команде нельзя недооценивать соперника, ведь тот ранее обыграл «Барселону» (2:1). Правда, сам «Реал» одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах с «Лас-Пальмасом».

⚽️ 19:15: «Реймс» — «Гавр», Лига 1, 18-й тур

Интрига: «Гавр» Кузяева станет ещё ближе к вылету?

«Гавр» (там выступает россиянин Далер Кузяев) играет достаточно стабильно. В том плане, что стабильно терпит поражения. Команда проиграла уже шесть раз подряд во всех турнирах и откатилась на предпоследнее место в таблице Лиги 1. До спасительной зоны, как и до зоны стыков — четыре очка. «Реймс» тоже забыл, как выигрывать. Его последняя победа в чемпионате зафиксирована 10 ноября. Кстати, тогда «Реймс» разгромил на выезде «Гавр» (3:0). Команда Кузяева проиграла сопернику в трёх матчах подряд Лиги 1.

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⚽️ 20:00: «Арис» — ПАОК, Суперлига, 19-й тур

Интрига: сколько россиян выйдет на поле в матче греческой лиги?

Встреча греческого чемпионата, которая интересна российским болельщикам. Магомед-Шапи Сулейманов играет за «Арис», а Магомед Оздоев и Фёдор Чалов — за ПАОК. Обе команды находятся в непростом положении. ПАОК проиграл два матча подряд в чемпионате, «Арис» — три. Любопытно, что в трёх предыдущих очных встречах побеждали исключительно гости. Исходя из этой логики, ПАОК наберёт три очка по итогам матча. Сейчас эта команда отстаёт от первого места уже на семь очков, и ей нужно обязательно побеждать.