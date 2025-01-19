Разбил непобеждённого американца и бросил вызов чемпиону! Уланбеков идёт за поясом UFC

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, проходит первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого состоятся два титульных поединка с участием россиян. Но и начинать ивент предстояло нашему соотечественнику. Представитель команды Хабиба Нурмагомедова попытался задать тон всему событию. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразился с американцем Клейтоном Карпентером. Россиянин выиграл два поединка подряд, постепенно становится всё более грозным именем в наилегчайшем дивизионе. И теперь наш соотечественник рассчитывал закрепить промежуточные успехи.

Уланбеков имеет профессиональный рекорд 16-2, редко проигрывает. А в UFC на четыре победы пришёлся всего лишь один неудачный поединок. Поэтому россиянин действительно имеет хорошие шансы прорваться к вершине рейтинга. Но теперь на пути оказался опасный американец. Карпентер – непобеждённый боец со статистикой 8-0 на профессиональном уровне. Более того, лишь дважды Клейтон доводил дело до судейских решений. В UFC представитель США пока забирал свои поединки исключительно сабмишенами. И перед Тагиром стояла очень непростая задачка.

Поединок начался с осторожной работы в стойке. Парни старались не особенно форсировать события. Первым активно пошёл вперёд Тагир. Клейтон не особенно стеснялся, перехватил инициативу. Уланбеков решил не рисковать – полез в борьбу. Россиянин занял позицию, а затем выбросил несколько мощных ударов локтями. Карпентер встал, вот только было крайне непросто выдержать весь этот натиск.

Во втором раунде Клейтон начал пользоваться своим преимуществом в скорости. Он пытался дистанцироваться и выжидать. А затем внезапно бросился вперёд и оформил тейкдаун. Россиянин оказался в максимально непростой позиции. Но в итоге мастерство Тагира позволило уйти в стойку. Правда, Уланбеков сразу попытался вернуть дело в партер. Только уже со своей инициативой. И со второй попытки наш соотечественник оформил важнейший перевод. Это позволило полностью забрать концовку пятиминутки.

В третьем раунде Тагир начал демонстрировать очень дисциплинированную работу в стойке. Это вынудило американца пытаться найти своё счастье в борьбе. Правда, Уланбеков не позволил оформить перевод. А затем россиянин занял удобную позицию, уложил оппонента на канвас. Конечно, Карпентер пытался найти свой приём, который бы позволил переломить ситуацию. Но в итоге лишь отдал Тагиру более удобную позицию. В итоге дело дошло до судейского решения.

Весь поединок прошёл под диктовку Тагира. Поэтому перед вынесением вердикта рефери не было особенных нервов. Уланбеков забрал победу единогласным решением судей. А сразу после боя бросил вызов чемпиону: «Что сказать? Спасибо всем, кто пришёл поддержать меня, моей команде. Я прошёл через тяжёлый труд, Хабиб нас сильно гонял. И сегодня я очень рад выиграть. С кем бы я хотел подраться? Если и есть человек, который может победить чемпиона – это я. Если UFC даст мне шанс, я это докажу. Дайте мне шанс! Эй, Пантожа, я готов забрать пояс. Победу я посвящаю Абдулманапу Нурмагомедову».