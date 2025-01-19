Короткое уведомление — не проблема. Бекоев стартовал в UFC с яркой победы

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе на арене «Intuit Dome» проходит большой номерной турнир UFC 311. В рамках предварительного карда ивента в лучшем промоушене мира дебютировал российский средневес Азамат Бекоев, соперником которого стал Закари Риз.

Бекоев дебютировал в UFC на коротком уведомлении, он принял этот поединок всего за пять дней до турнира. Азамату 29 лет, он известен по выступлениям в российских лигах, в том числе в АСА. С 2023 года Бекоев выступал за океаном в промоушене Legacy Fighting Aliance (LFA), самые успешные бойцы которого часто оказываются в UFC. Там Бекоев одержал четыре победы и стал чемпионом в среднем весе, а теперь получил возможность проявить себя на крупном турнире.

Закари Риз изначально должен был биться с Седриком Дюма, но тот снялся с поединка из-за травмы. В активе Закари к этому моменту набралось уже три поединка под эгидой UFC, в которых он потерпел одно поражение (первое в карьере) и одержал две победы. В предыдущем поединке Риз уверенно прошёл Хосе Медину, а до этого нокаутировал Джулиана Маркеса за 20 секунд. Интересно, что Бекоев даже на коротком уведомлении открылся фаворитом этого противостояния, и должен был стать серьёзной проверкой для американского бойца.

Азамат начал активно, занял центр октагона и стал подлавливать. Риз выжидал момент для тяжёлого удара, но ошибся и пропустил тейкдаун уже на первой минуте. Бекоев пытался пройти гард американца, набрасывал удары и не выпускал соперника. Риз дважды пытался перейти на армбар, но в итоге жёсткий граунд-энд-паунд Бекоева сделал своё дело, несколько тяжелейших панчей заставили Закари забыть о защите, а затем россиянин просто добил потерявшегося соперника.

Шикарный дебют Бекоева в UFC. Даже короткое уведомление не помешало Азамату брутально обесточить оппонента. Риза даже пришлось уводить из октагона до официального объявления результата. Похоже, Бекоев сможет ещё многих удивить.