Даже Хабиб не помог. Умар не справился с прессингом Двалишвили в чемпионском бою

В Лос-Анджелесе (США) завершился масштабный турнир UFC 311. В одном из главных событий вечера зрители увидели титульный поединок в легчайшем весе между обладателем пояса, грузинским чемпионом Мерабом Двалишвили и российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

Бойцы раскрутили свою встречу так, что она вызывала даже больший интерес, чем поединок Ислама Махачева в этом же карде, особенно если учитывать замену соперника у Ислама. Мераб в своей первой защите пояса хотел видеть более простого соперника, по его мнению, чем Умар, поэтому Двалишвили долго говорил, что Нурмагомедов недостоин драться за титул.

«Я лично считаю, что UFC заставили Мераба драться. Это моё сугубо личное мнение. Они на него надавили и сделали так, чтобы он с Умаром подрался. Потому что UFC нужно было соглавное событие за пояс на турнире UFC 311. Умар после боя с Сэндхагеном был уже полностью нацелен на пояс», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Gorilla Fighting.

После того как бой назначили, Мераб всеми силами пытался вывести Умара на конфликт, залезть россиянину в голову, постоянно говорил о каком-то неуважении со стороны Нурмагомедова и откровенно истерил. Но ничего этим не добился: Умар не обращал на это никакого внимания.

Конечно, поединок обещал быть крайне интригующим. Двалишвили катком прошёлся по многим топовым бойцам дивизиона — Петру Яну, Генри Сехудо, Шону О’Мэлли – и, наконец, завоевал чемпионский пояс. Но теперь ему предстоял, пожалуй, самый сложный вызов в карьере. Умар не только хорош в борьбе и его крайне тяжело перевести и тем более удерживать на земле, но и очень неплохо работает в стойке, так что победить такого парня крайне сложно. Особенно когда в его углу находится Хабиб.

Много финтили без ударов бойцы на старте поединка, практически полторы минуты присматривались друг к другу. Умар стал работать на руках, донёс несколько джебов и двоек, Двалишвили постоянно угрожал проходом в ноги, но неудачно. У Нурмагомедова первая попытка тейкдауна получилась более успешной, но удержать Мераба на земле Умар не смог. Двалишвили стал добавлять лоу-кики, на что Нурмагомедов отвечал киками по этажам. Концовка раунда осталась за россиянином, который поймал отступающего чемпиона неплохим ударом справа.

Старт второго раунда вновь начался с финтов, после чего Умар забрал несколько эпизодов в стойке. Нурмагомедов доставал Мераба и сериями на руках, и киками по корпусу. Мераб попытался пройти в ноги, но Умар грамотно встретил грузинского чемпиона и быстро забрал спину Двалишвили. Мераб поднялся, но у чемпиона образовалась сечка под глазом, которая стала ему мешать. Во второй половине раунда грузинский боец попытался включить прессинг, но он ничего ему не приносил: Умар и встречал тейкдауны чемпиона, и неплохо работал в стойке.

Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC)

В начале третьего раунда Мераб вновь провёл неудачную попытку тейкдауна, Умар справлялся с борьбой чемпиона. Двалишвили стал больше работать первым номером, пробивал лоу-кики, старался идти в размены на руках и пытался проходить в ноги. Но Нурмагомедов неплохо отвечал чемпиону, в том числе в разменах на руках. Довольно близкий получался отрезок: если в первых двух преимущество Нурмагомедова прослеживалось, то третий раунд можно было отдать в обе стороны. На последних секундах Умар бросил чемпиона, забрав тем самым концовку.

Мераб пошёл вперёд и в четвёртом раунде. Мераб начал с трёх проходов в ноги, дважды Двалишвили перевёл россиянина, но удержать на земле не сумел. Грузинский боец включил фирменный прессинг, постоянно давил Умара. Нурмагомедов работал вторым номером, отвечал сериями на руках, выбрасывал одиночные кики. Стали замедляться оба, вновь близкий раунд демонстрировали бойцы, но Двалишвили всё же шёл вперёд, а в концовке сумел провести тейкдаун и зажать россиянина у сетки.

Перед заключительным раундом поединок казался крайне близким, и было непонятно, как посчитали раунды судьи. Поэтому во многом судьба победителя решалась в концовке. Умар встряхнулся, перестал активно отступать. Мераб вновь постоянно пытался проходить в ноги, россиянин с попытками справлялся, но чемпион не давал претенденту работать. Больше стали бойцы сходить в центре клетки, Умар по-прежнему больше действовал в стойке, неплохо попадал и двойками, но и Мераб неплохо отвечал, а в концовке раунда Двалишвили успел поработать на публику и сумел провести два тейкдауна.

В итоге поединок прошёл все запланированные пять раундов. Как и предполагалось, поединок получился очень близким и конкурентным. 48-47,48-47,49-46 — Мераб Двалишвили одержал победу единогласным решением судей, перевернув поединок и включившись во второй половине боя. Грузинский боец сохранил чемпионский пояс, а Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

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