В этой игре есть уровни. Махачев не заметил сопротивления Мойкано

В Инглвуде (штат Калифорния, США) в ночь с 18 на 19 января состоялся первый номерной турнир года UFC 311. Главным событием вечера стал титульный поединок в лёгком весе, где действующий чемпион Ислам Махачев вышел на очередную защиту титула с Ренато Мойкано.

Изначально Махачев должен был биться в реванше с Арманом Царукяном, с которым он уже встречался 5,5 лет назад. Однако буквально за несколько часов до взвешивания стало известно, что Царукян из-за травмы спины выбыл и промоушен в экстренном порядке искал возможность спасти мейн-ивент. Заменой стал бразилец Мойкано, который на этом же турнире должен был драться с Бенеилом Дариушем. Разумеется, от возможности сразиться за титул Ренато не отказался.

Мойкано — десятый номер рейтинга в лёгком весе и выходя на коротком уведомлении против Махачева он не рисковал абсолютно ничем. А вот Ислам принял на себя риски, которых немало, несмотря на то, что россиянин превосходил Ренато на бумаге. В апсет от бразильца мало кто верил, но опасения всё же были и хотелось, чтобы Махачев не допустил недооценки соперника. К тому же победа делала Ислама величайшим (как минимум статистически) легковесом в истории UFC. Защита титула с Мойкано должна была стать для российского чемпиона рекордной, четвёртой по счёту.

Претендент начал довольно бодро, донёс пару панчей, прочитал ответные атаки Махачева. Ислам бросал кики по этажам и искал свою дистанцию, но в одном из моментов оступился, пропустил удар и заставил за себя поволноваться, пережив некое подобие флэш-нокдауна. После этого Махачев пошёл в борьбу, без труда оформил тейкдаун и выбрался в топ-позицию.

Мойкано почти сбросил чемпиона с себя, но в итоге отдал ему шею, откуда Ислам мгновенно закрыл Д’Арс (этим же приёмом чемпион задушил Дастина Порье) и вынудил бразильца сдаться за минуту до гонга. В этой игре есть уровни и Ислам показал в очередной раз, что он на самом высоком из них. Четвёртая, рекордная защита титула от лучшего легковеса мира.