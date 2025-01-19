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UFC 311 пресс-конференция, 19 января 2025, пресс-конференция: Ислам Махачев, Ренато Мойкано, Мераб Двалишвили, Умар Нурмагомедов

Пресс-конференция UFC 311: Махачев установил рекорд, Мераб удивил мир. LIVE
Яхья Гасанов
Пресс-конференция UFC 311
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О чём будут говорить чемпионы после боя?

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, прошёл первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого состоялось два титульных поединка с участием россиян.

Главным событием вечера стал бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано. Ислам одержал победу в первом раунде, оформив рекордную защиту титула.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев (W) — Ренато Мойкано
19 января 2025, воскресенье. 08:30 МСК
Ислам Махачев
Окончено
SUB
Ренато Мойкано

Соглавным событием вечера стал ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили защищал пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым и победил единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

А открывал турнир UFC 311 бой с участием ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразился с американцем Клейтоном Карпентером и победил единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Тагир Уланбеков (W) — Клейтон Карпентер
19 января 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Тагир Уланбеков
Окончено
UD
Клейтон Карпентер

Сразу после турнира проходит пресс-конференция, в которой приняли участие Дана Уайт, Махачев и Двалишвили.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

Ислам финишировал бразильца:
В этой игре есть уровни. Махачев не заметил сопротивления Мойкано
В этой игре есть уровни. Махачев не заметил сопротивления Мойкано

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❌ Царукян новый титульник получит не сразу Результаты турнира UFC 311:
Live Яхья Гасанов

❓ Мераб не знает, кто может быть его следующим соперником

«Я хочу биться с лучшими, как это всегда и делаю. Не знаю, кто будет следующим. Возможно, О’Мэлли», — сказал Мераб.

10:17 Яхья Гасанов

🫡 Мераб сравнил борьбу Стерлинга и Умара

«Думаю, Стерлинг намного сильнее Умара в борьбе. Алджо на другом уровне, верю, что он лучше Нурмагомедова», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

10:14 Яхья Гасанов

🔥 «Кое-кому повезло». Махачев после защиты титула намекнул на Царукяна

«Я был готов к любому сопернику, был жёсткий лагерь. Кое-кому повезло, что его здесь не было», — сказал Махачев в интервью после победы.

10:10 Яхья Гасанов

😉 Мераб готов драться через неделю

«Врачи дали мне всего лишь семь дней отстранения. так что я без проблем могу выйти на бой на следующей неделе», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

10:02 Яхья Гасанов

😁 Уайт: неслыханно, чтобы кард в Лос-Анджелесе возглавили двое россиян, грузин и бразилец

«Неслыханно, чтобы кард в Лос-Анджелесе возглавляли двое россиян, грузин и бразилец, и это прошло так успешно. Это свидетельствует о росте популярности ММА», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

10:00 Яхья Гасанов

🤖 Уайт анонсирует скорое изменение системы рейтингов

«Новая система рейтингов будет представлена в течение нескольких недель и я чувствую, что это хороший план», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

09:56 Яхья Гасанов

😎 Махачев продолжает получать комплименты от босса

«Ислам Махачев на 100% является лучшим легковесом, когда-либо выступавшим в UFC», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

09:55 Яхья Гасанов

🏆 Чимаев будет претендовать на пояс

«Чимаев — следующий претендент на титул в среднем весе после турнира UFC 312», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

09:50 Яхья Гасанов

😊Дана похвалил Мераба

«Мераб сегодня продемонстрировал невероятное выступление. Удивлён, что Мераб был осторожен в пятом раунде. Казалось, что он начнёт его добивать, учитывая, насколько Мераб был свеж», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

09:48 Яхья Гасанов

🤩Ислам — номер один

«Окей, Ислам — номер один в моем рейтинге P4P. Надеюсь, вы счастливы», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

09:46 Яхья Гасанов

❌ Царукян новый титульник получит не сразу

«Нет, Царукян не будет следущим претендентом на титул. Ему придётся ждать и провести ещё один бой», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

09:42 Яхья Гасанов

Результаты турнира UFC 311:

Ислам Махачев победил Ренато Мойкано удушающим приёмом (раунд 1, 4:05);

Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46);

Иржи Прохазка победил Джамала Хилла техническим нокаутом (раунд 3, 3:01);

Жаилтон Алмейда победил Сергея Спивака техническим нокаутом (раунд 1, 4:53);

Реннье Де Риддер победил Кевина Холланда удушающим приёмом (раунд 1, 3:31);

Раони Барселос победил Пэйтона Тэлботта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26);

Азамат Бекоев победил Закари Риса нокаутом (раунд 1, 3:04);

Богдан Гуськов победил Билли Элекану удушающим приёмом (раунд 2, 3:33);

Грант Доусон победил Диего Феррейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Айлин Перез победила Кэрол Росу единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);

Муин Гафуров победил Ринью Накамуру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Бернардо Сопай победил Рикки Турсиоса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Тагир Уланбеков победил Клейтона Карпентера единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

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