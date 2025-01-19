Пресс-конференция UFC 311: Махачев установил рекорд, Мераб удивил мир. LIVE

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, прошёл первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого состоялось два титульных поединка с участием россиян.
Главным событием вечера стал бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано. Ислам одержал победу в первом раунде, оформив рекордную защиту титула.
Соглавным событием вечера стал ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили защищал пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым и победил единогласным решением судей.
А открывал турнир UFC 311 бой с участием ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразился с американцем Клейтоном Карпентером и победил единогласным решением судей.
Сразу после турнира проходит пресс-конференция, в которой приняли участие Дана Уайт, Махачев и Двалишвили.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
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❓ Мераб не знает, кто может быть его следующим соперником
«Я хочу биться с лучшими, как это всегда и делаю. Не знаю, кто будет следующим. Возможно, О’Мэлли», — сказал Мераб.
🫡 Мераб сравнил борьбу Стерлинга и Умара
«Думаю, Стерлинг намного сильнее Умара в борьбе. Алджо на другом уровне, верю, что он лучше Нурмагомедова», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
🔥 «Кое-кому повезло». Махачев после защиты титула намекнул на Царукяна
«Я был готов к любому сопернику, был жёсткий лагерь. Кое-кому повезло, что его здесь не было», — сказал Махачев в интервью после победы.
😉 Мераб готов драться через неделю
«Врачи дали мне всего лишь семь дней отстранения. так что я без проблем могу выйти на бой на следующей неделе», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.
😁 Уайт: неслыханно, чтобы кард в Лос-Анджелесе возглавили двое россиян, грузин и бразилец
«Неслыханно, чтобы кард в Лос-Анджелесе возглавляли двое россиян, грузин и бразилец, и это прошло так успешно. Это свидетельствует о росте популярности ММА», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
🤖 Уайт анонсирует скорое изменение системы рейтингов
«Новая система рейтингов будет представлена в течение нескольких недель и я чувствую, что это хороший план», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
😎 Махачев продолжает получать комплименты от босса
«Ислам Махачев на 100% является лучшим легковесом, когда-либо выступавшим в UFC», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
🏆 Чимаев будет претендовать на пояс
«Чимаев — следующий претендент на титул в среднем весе после турнира UFC 312», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
😊Дана похвалил Мераба
«Мераб сегодня продемонстрировал невероятное выступление. Удивлён, что Мераб был осторожен в пятом раунде. Казалось, что он начнёт его добивать, учитывая, насколько Мераб был свеж», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
🤩Ислам — номер один
«Окей, Ислам — номер один в моем рейтинге P4P. Надеюсь, вы счастливы», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
❌ Царукян новый титульник получит не сразу
«Нет, Царукян не будет следущим претендентом на титул. Ему придётся ждать и провести ещё один бой», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.
Результаты турнира UFC 311:
Ислам Махачев победил Ренато Мойкано удушающим приёмом (раунд 1, 4:05);
Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46);
Иржи Прохазка победил Джамала Хилла техническим нокаутом (раунд 3, 3:01);
Жаилтон Алмейда победил Сергея Спивака техническим нокаутом (раунд 1, 4:53);
Реннье Де Риддер победил Кевина Холланда удушающим приёмом (раунд 1, 3:31);
Раони Барселос победил Пэйтона Тэлботта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26);
Азамат Бекоев победил Закари Риса нокаутом (раунд 1, 3:04);
Богдан Гуськов победил Билли Элекану удушающим приёмом (раунд 2, 3:33);
Грант Доусон победил Диего Феррейру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Айлин Перез победила Кэрол Росу единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);
Муин Гафуров победил Ринью Накамуру единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Бернардо Сопай победил Рикки Турсиоса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Тагир Уланбеков победил Клейтона Карпентера единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).