Пресс-конференция UFC 311: Махачев установил рекорд, Мераб удивил мир. LIVE

О чём будут говорить чемпионы после боя?

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, прошёл первый номерной турнир года UFC 311, в рамках которого состоялось два титульных поединка с участием россиян.

Главным событием вечера стал бой Ислама Махачева и Ренато Мойкано. Ислам одержал победу в первом раунде, оформив рекордную защиту титула.

Соглавным событием вечера стал ещё один титульный бой — чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили защищал пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым и победил единогласным решением судей.

А открывал турнир UFC 311 бой с участием ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. Топ наилегчайшего веса Тагир Уланбеков сразился с американцем Клейтоном Карпентером и победил единогласным решением судей.

Сразу после турнира проходит пресс-конференция, в которой приняли участие Дана Уайт, Махачев и Двалишвили.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

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