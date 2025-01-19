Нурмагомедова ограбили или нет? Разбираем судейское решение, отнявшее «нолик» Умара

В Лос-Анджелесе (США) завершился масштабный турнир UFC 311. В соглавном событии турнира грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили провёл успешную защиту пояса против российского бойца Умара Нурмагомедова, одержав победу единогласным решением судей.

Этот поединок был крайне ожидаемым. Бойцы много наговорили в адрес друг друга, максимально подогрели интерес к бою. Интересно, что чемпион подходил к своей первой защите в статусе андердога, но в итоге одержал победу единогласным решением судей – 48-47, 48-47, 49-46. Умар сразу после поединка выразил несогласие с таким исходом.

Судейские записки боя Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили

«Я считаю, что выиграл первые три раунда. Мне не показалось, что это был равный бой. Но на всё воля Всевышнего. Пересмотрю ещё раз этот поединок. Не думаю, что я проиграл. Я знал, что он очень жёсткий. Но мне показалось, что я всё равно был лучше», — сказал Умар Нурмагомедов после боя.

Давайте разбираться. На опубликованных судейских записках двое судей поставили абсолютно одинаковый счёт – 48-47 в пользу чемпиона, отдав при этом россиянину первые два раунда. Умар действительно неплохо начал поединок, в стойке у него было преимущество, как и предполагалось, а с борьбой Мераба он справлялся. В некоторых эпизодах Нурмагомедов даже грамотно «контрил» и сам уходил в борьбу. План Умара и его команды работал, а Двалишвили начинал постепенно злиться, что у него не проходит то, что действовало раньше.

Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили Фото: Harry How/Getty Images

Интересно, что один судья отдал первый раунд в пользу чемпиона, что вызывает некоторое недоумение. Мераб, кроме нескольких неудачных попыток тейкдауна, ничего не сделал, Умар же неплохо попадал в стойке и явно был эффективнее грузина. Но раунд на общем счёте всё равно ушёл в пользу Нурмагомедова, так что оставим это решение на совести судьи.

Ну а в дальнейшем все рефери были единодушны. Все отдали три раунда Мерабу, что позволило чемпиону сохранить свой пояс. Двалишвили получил в перерыве после второго раунда нагоняй от тренеров и смело пошёл вперёд. Мы увидели того самого Мераба, которого все знают – с постоянным сумасшедшим прессингом. И это несмотря на то, что позади были 10 непростых минут, на протяжении которых мало что получалось.

Ключевым в этом поединке стал третий раунд. Если обратиться к статистике, то мы увидим практически абсолютное равенство. 25 на 25 по ударам, 22 на 21 по акцентированным ударам в пользу Умара, 1-1 – по тейкдаунам. И отрезок действительно получился близким. Но при этом в равной пятиминутке Двалишвили постоянно шёл вперёд, даже несмотря на сечку, которая заливала кровью часть лица. И это, наверное, стало главным фактором, почему раунд ушёл чемпиону – за счёт работы первым номером при прочих равных.

Да, тут можно поспорить, мол, удары Умара были жёстче, да и тейкдаун в концовке был за россиянина. Но активность чемпиона, его прессинг, который он неожиданно и очень вовремя включил, дали свои плоды. Интересно, что даже в менее близком первом раунде у судей были разногласия, а здесь все трое встали на сторону чемпиона.

Ну а с двумя заключительными раундами даже спорить не стоит. 48 на 26 в четвёртом раунде по ударам в пользу Двалишвили, 21 на 18 по ударам и 2-0 – по тейкдаунам в пятом в пользу Мераба. Чемпионские раунды действительно были чемпионскими, потому что в них обладатель пояса был лучше.

Что мы имеем в итоге? 142 на 113 по ударам и 111 на 104 по акцентированным ударам в пользу чемпиона, 7-2 по тейкдаунам – тоже в пользу Мераба. Плюс активная работа грузинского бойца первым номером, начиная с третьего раунда, и уверенно проведённые им чемпионские раунды. По статистике победа Двалишвили не вызывает никаких вопросов. Да, в UFC считается каждый раунд в отдельности, и, опять же, третий отрезок можно было отдать в обе стороны. Но отдали чемпиону, и вряд ли это можно назвать ограблением.

Возможно, Умар и его угол думали, что забрали три стартовых раунда и что этого достаточно: мол, главное не проиграть досрочно. Возможно, сказалась травма Умара, которую он получил в середине боя – Нурмагомедов после поединка заявил, что сломал руку. Но это всё проблемы Умара и его команды. Двалишвили включился во второй половине боя и сумел переломить ход поединка, который складывался не в его пользу. А Умар не сумел сохранить тот настрой и ту тактику, что были в начале, не сумел справиться с давлением Мераба в поздних раундах и где-то откровенно «задышал».

Умар и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Был ли этот бой близким? Безусловно: счёт на судейских записках и статистика говорят об этом. В UFC есть негласное правило, что забирать пояс нужно уверенно и убедительно — если поединок равный, то предпочтение должно отдаваться чемпиону. Похоже, это правило сработало и с Нурмагомедовым. Умар дал близкий бой грузинскому чемпиону, но проиграл. Для россиянина это был первый титульный поединок в карьере, возможно, ему как раз не хватило такого опыта. Было ли судейское решение ограблением? Судя по статистике и внутренним ощущениям – нет.

Ничего страшного в поражении Умара нет. Он по-прежнему боец высочайшего уровня, который сегодня стал гораздо опытнее. Ему всего 29 лет, и нет сомнений, что Нурмагомедов ещё будет биться за титул. Главное – сделать правильные выводы и работать дальше.

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