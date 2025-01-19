Махачев — величайший легковес в истории. Но в дивизионе больше делать нечего

Вот и завершился грандиозный турнир UFC 311! Да, не все россияне сумели одержать победы — Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили в титульной схватке. Зато Ислам Махачев выступил на привычном уровне: переехал Ренато Мойкано катком уже в первом раунде, подтвердив звание чемпиона в лёгком весе. Конечно, мы ждали совсем другого поединка, но Арман Царукян, который считался главным претендентом на титул, повредил спину всего за несколько дней до турнира. Поэтому вместо напряжённой схватки мы увидели быстрое доминирование нашего бойца, что, впрочем, никак не умаляет его достижений. А достижения есть, и ещё какие!

Для начала, Махачев установил рекорд лёгкого дивизиона по количеству успешных защит — Ислам удержал пояс в четвёртом поединке подряд, превзойдя своего друга и тренера Хабиба Нурмагомедова. Плюс Ислам победил в 15-м бою подряд — это вторая по длительности победная серия в истории UFC, по этому показателю россиянин сравнялся с Камару Усманом. Впереди только легендарный Андерсон Силва, у которого лишь на одну победу больше. Таким образом, уже в следующем поединке Махачев сможет вписать своё имя на ещё одну статистическую вершину UFC.

Камару Усман, Андерсон Силва, Ислам Махачев Фото: ufc.com

Кстати, о вершинах. Для Ислама точно наступило время двигаться дальше и подниматься в весовой категории. Ранее дагестанский спортсмен заявил, что не завершит карьеру без второго чемпионского пояса: значит, пора забрать титул в полусреднем весе. Сейчас там правит Белал Мухаммад, которого в скором времени будет ждать встреча с Шавкатом Рахмоновым — у Махачева есть отличный шанс победить обоих бойцов, хотя легко ему точно не будет. Завоевав второй титул, Ислам ещё масштабнее впишет своё имя в историю лучшего промоушена мира.

Конечно, есть и напрашивающийся вариант с Илией Топурией. Но нужен ли такой бой Махачеву? Он уже дважды дрался с ещё одной звездой полулёгкого дивизиона — Александром Волкановски. Было непросто, но Ислам дважды победил, зачем ему снова давать шанс звёздному полулегковесу? Да, такой поединок будет очень большим с финансовой точки зрения, однако главная цель россиянина — второй пояс. Влезть в лимит полулёгкого дивизиона, чтобы забрать титул Топурии, вряд ли получится. Значит, для Махачева нет принципиального смысла в схватке с грузинским испанцем.

Да, разумеется, можно остаться и в своём привычном дивизионе. Вот только с кем там драться? Дана Уайт на пресс-конференции заявил, что Царукян точно не получит титульник в ближайшее время: вину за травму и срыв боя возложили на Армана, что, наверное, справедливо. А кто ещё в топ-5? Дастина Порье и Чарльза Оливейру россиянин уже побил. Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй, при всём к ним уважении, не выглядят конкурентоспособными на фоне Махачева. Один пропущенный тейкдаун – и наш чемпион будет доминировать над этими яркими, но имеющими очевидными пробелы спортсменами. Дальше в рейтинге уже битый Дэн Хукер и Майкл Чендлер, джиу-джитсу которого откровенно хромает. Соперников, кроме Армана, в лёгком весе попросту нет.

Будем надеяться, что Дана Уайт подготовит Махачеву вызов, заслуживающий его статуса. Ислам находится в самом расцвете сил: это великий боец, заслуживающий только великих поединков. Посмотрим, что придумают в UFC.