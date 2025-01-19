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Карьера Армана Царукяна, UFC 311, отмена реванша с Исламом Махачевым, подробности, травма Царукяна, реакция Даны Уайта

Царукян упустил шанс жизни. Но путь к поясу UFC может стать проще
Сергей Сорокин
Арман Царукян
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Арман — будущее лёгкого веса.

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, прошёл первый номерной турнир года – UFC 311. Одной из его главных звёзд должен был стать Арман Царукян. Реванш с Исламом Махачевым многие расценивали как событие года. Но прямо перед взвешиванием претендент получил травму спины и был вынужден сняться. Махачев играючи разделался с Ренато Мойкано, защитил свой чемпионский пояс. А над будущим Царукяна повис большой знак вопроса. И пресс-конференция после турнира лишь дополнительно подкрепила все сомнения.

Собрали все главные события минувшего турнира:
UFC 311: брат Хабиба проиграл Двалишвили! А Махачев легко защитил пояс
Live
UFC 311: брат Хабиба проиграл Двалишвили! А Махачев легко защитил пояс

Первым высказался президент UFC Дана Уайт. Он дал понять, что Царукян действительно подставил организацию. Поэтому теперь ему предстоит сделать шаг назад, чтобы попытаться вновь прорваться к самой вершине. А возможно, анонсировал для всех переход Ислама Махачева в новый дивизион. Похоже, чемпиону больше нечего делать в своей весовой категории: «Нет, Царукян не будет следующим претендентом на титул. Ему придётся ждать. Иногда мы упускаем возможности. И он свою упустил, Арман должен заслужить бой за титул».

Любопытно, что сам Арман повёл себя достаточно скромно. Многие молодые бойцы (например, Мовсар Евлоев) реагировали на слова и действия Даны далеко не дружелюбно. Они старались моментально продемонстрировать свою значимость, поспорить с доводами президента лиги. Но, видимо, Царукян прекрасно понимает, что сейчас именно он виноват в случившемся. Поэтому отреагировал на выпады со стороны президента UFC максимально спокойно.

Арман Царукян
Арман Царукян
боец лёгкого дивизиона UFC

«Согласен с Даной Уайтом. Как только моя спина заживёт, буду готов доказать, что я первый претендент, выйдя против любого, кого передо мной поставят!»

Арман действительно имел великолепный шанс провести реванш с Махачевым. И, видимо, последний. Потому что Ислам давно намеревается перебраться в новый дивизион. А такая красивая победа красноречиво продемонстрировала – больше делать в лёгком весе россиянину нечего. Возможно, Махачев примет решение всё-таки подраться с Илией Топурией, который грезит вторым поясом. Но намного больше вероятность того, что Ислам сам поднимется в весе, пытаясь получить новый титул. В любом случае сейчас не видится варианта, при котором россиянин всё-таки останется в дивизионе.

Однако это может лишь сыграть Арману на руку. Если Ислам покинет лёгкий вес, он может уже не вернуться. Скорее всего, Махачев попросту не пожелает изнурять себя ради попадания в категорию. Поэтому со временем россиянин может попросту освободить пояс. И это идеальный расклад для Царукяна. Конечно, некоторые могут справедливо заметить, что Арман хочет взять реванш. Но слишком уж велика цена такого желания. И если на другой чаше весов лежит чемпионский пояс – выбор очевиден.

Арман Царукян

Арман Царукян

Фото: Getty Images

Такой вариант развития событий выглядит самым вероятным. Ислам уйдёт за вторым поясом, а Арман окончательно станет доминирующей силой в дивизионе. Скорее всего, ему дадут Чарльза Оливейру в качестве следующего соперника. И, возможно, поединок даже получит статус титульного, пусть и за временный пояс. А дальше всё будет полностью зависеть от Ислама. Если он захочет провести защиту, то ещё раз вернётся в родной дивизион. А если нет…

Ждать Царукяна — не вариант. Свой шанс он уже упустил:
Махачев — величайший легковес в истории. Но в дивизионе больше делать нечего
Махачев — величайший легковес в истории. Но в дивизионе больше делать нечего

Если Ислам не вернётся, то всё будет абсолютно в руках Армана. Однако можно смело констатировать, что тогда его путь к заветному титулу станет в разы проще. Возможно, это понимает и сам Царукян. Безусловно, желание реваншироваться – сильная мотивация. Но даже она не может затмить главную цель – чемпионский пояс лучшей лиги на планете.

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