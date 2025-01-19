Царукян упустил шанс жизни. Но путь к поясу UFC может стать проще

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, прошёл первый номерной турнир года – UFC 311. Одной из его главных звёзд должен был стать Арман Царукян. Реванш с Исламом Махачевым многие расценивали как событие года. Но прямо перед взвешиванием претендент получил травму спины и был вынужден сняться. Махачев играючи разделался с Ренато Мойкано, защитил свой чемпионский пояс. А над будущим Царукяна повис большой знак вопроса. И пресс-конференция после турнира лишь дополнительно подкрепила все сомнения.

Первым высказался президент UFC Дана Уайт. Он дал понять, что Царукян действительно подставил организацию. Поэтому теперь ему предстоит сделать шаг назад, чтобы попытаться вновь прорваться к самой вершине. А возможно, анонсировал для всех переход Ислама Махачева в новый дивизион. Похоже, чемпиону больше нечего делать в своей весовой категории: «Нет, Царукян не будет следующим претендентом на титул. Ему придётся ждать. Иногда мы упускаем возможности. И он свою упустил, Арман должен заслужить бой за титул».

Любопытно, что сам Арман повёл себя достаточно скромно. Многие молодые бойцы (например, Мовсар Евлоев) реагировали на слова и действия Даны далеко не дружелюбно. Они старались моментально продемонстрировать свою значимость, поспорить с доводами президента лиги. Но, видимо, Царукян прекрасно понимает, что сейчас именно он виноват в случившемся. Поэтому отреагировал на выпады со стороны президента UFC максимально спокойно.

Арман Царукян боец лёгкого дивизиона UFC «Согласен с Даной Уайтом. Как только моя спина заживёт, буду готов доказать, что я первый претендент, выйдя против любого, кого передо мной поставят!»

Арман действительно имел великолепный шанс провести реванш с Махачевым. И, видимо, последний. Потому что Ислам давно намеревается перебраться в новый дивизион. А такая красивая победа красноречиво продемонстрировала – больше делать в лёгком весе россиянину нечего. Возможно, Махачев примет решение всё-таки подраться с Илией Топурией, который грезит вторым поясом. Но намного больше вероятность того, что Ислам сам поднимется в весе, пытаясь получить новый титул. В любом случае сейчас не видится варианта, при котором россиянин всё-таки останется в дивизионе.

Однако это может лишь сыграть Арману на руку. Если Ислам покинет лёгкий вес, он может уже не вернуться. Скорее всего, Махачев попросту не пожелает изнурять себя ради попадания в категорию. Поэтому со временем россиянин может попросту освободить пояс. И это идеальный расклад для Царукяна. Конечно, некоторые могут справедливо заметить, что Арман хочет взять реванш. Но слишком уж велика цена такого желания. И если на другой чаше весов лежит чемпионский пояс – выбор очевиден.

Арман Царукян Фото: Getty Images

Такой вариант развития событий выглядит самым вероятным. Ислам уйдёт за вторым поясом, а Арман окончательно станет доминирующей силой в дивизионе. Скорее всего, ему дадут Чарльза Оливейру в качестве следующего соперника. И, возможно, поединок даже получит статус титульного, пусть и за временный пояс. А дальше всё будет полностью зависеть от Ислама. Если он захочет провести защиту, то ещё раз вернётся в родной дивизион. А если нет…

Если Ислам не вернётся, то всё будет абсолютно в руках Армана. Однако можно смело констатировать, что тогда его путь к заветному титулу станет в разы проще. Возможно, это понимает и сам Царукян. Безусловно, желание реваншироваться – сильная мотивация. Но даже она не может затмить главную цель – чемпионский пояс лучшей лиги на планете.