Игра в догонялки закончена. Анкалаев наконец-то получил титульник

В ночь на 19 января в Инглвуде прошёл первый номерной турнир года UFC 311. Помимо двух титульников с участием российских бойцов, ивент запомнился тем, что во время него болельщикам сообщили большую новость — многострадальный Магомед Анкалаев наконец-то будет биться за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе с Алексом Перейрой.

Ещё совсем недавно бразилец нагнетал интригу и писал в социальных сетях, что его следующим соперником будет не Анкалаев, заставляя фантов строить безумные теории о новом сопернике Поатана, а россиянин в ответ называл его цыплёнком. Но, похоже, игнорировать Анкалаева уже невозможно, так как о несправедливом отношении к Магомеду начали говорить не только в России, но и за океаном. В последнем поединке Анкалаев уверенно прошёл Ракича, а Перейра почти в те же даты избивал восьмого номера дивизиона Халила Раунтри, который за всю карьеру в UFC победил только одного человека из топ-10. После этого Дана Уайт сдался и назвал Анкалаева следующим соперником Перейры.

Теперь этот матч-ап получил официальное подтверждение: в ночь на 9 марта в Лас-Вегасе полутяжеловесы возглавят турнир UFC 313. Время игры в догонялки прошли, пора определить реально сильнейшего полутяжа промоушена. Соперники действительно стоят друг друга.

Анкалаев идёт на длиннющей беспроигрышной серии, насчитывающей уже 13 поединков. Да, туда затесались ничья с Яном Блаховичем и No Contest с Джонни Уокером, но в первом случае было, мягко говоря, странное судейское решение, а за второй Магомед быстро поквитался с бразильцем, отправив его в брутальный нокаут в реванше. В остальном серия Анкалаева впечатляет, и со времён Джона Джонса такого никому не удавалось.

Магомед Анкалаев Фото: Chris Unger/Getty Images

А на другой стороне – Алекс Перейра, влюбивший в себя болельщиков частыми выступлениями и страшными нокаутами. Только за 2024 год бразилец возглавил престижные UFC 300 и UFC 303, а потом спас UFC 307. Мало того, что Перейра оформил три защиты, удосрочив всех соперников, так ещё и сделал это в рекордно короткие промежутки. Неслучайно Алекса большинство экспертов и болельщиков назвали бойцом года.

Важный нюанс — Анкалаев идёт, по сути, ва-банк, чтобы его снова не «кинули», и принимает бой в Рамадан, который начнётся в конце февраля. Не лучший расклад для Магомеда, но если бы он отказался от поединка сейчас, то был бы риск, что россиянин надолго окажется задвинутым в дальний конец титульной очереди. Условный Иржи Прохазка запросто вписался бы в трилогию с Перейрой, и Анкалаев остался бы не у дел. Пришлось делать сложный выбор, и, как кажется, команда бойца из Дагестана всё сделала правильно.

Перейру часто обвиняли в том, что он бегает от Анкалаева, что, вероятнее всего, неправда. Скорее, в UFC берегли бразильца от опасного претендента, но Алекс утверждает, что он настоял на этом поединке: «Я хотел взять перерыв, но начал тренироваться и начал чувствовать себя хорошо. Я вижу свою эволюцию как бойца. Я позвонил менеджеру и сказал, что хочу драться, хочу драться 8 марта, хочу подраться с Анкалаевым. Знаю, что он продолжает говорить, что я просто сотрудник UFC и дерусь с тем, с кем они скажут. Но это я попросил о бое с ним. Я им сказал, когда хочу драться».

Что же, Анкалаев наконец-то вернул себе право побороться за пояс UFC и даже считается фаворитом боя с Перейрой. Нас точно ждёт отличный поединок, и исход тут не так предсказуем, как может показаться.