Нурмагомедов и Немков в PFL, бой музыканта Шиколая. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит зрителям множество ярких турниров и противостояний. Стоит отдельно выделить турнир PFL в Дубае, где выступят многие российские бойцы, в том числе Усман Нурмагомедов и Вадим Немков. А в профессиональном боксе поединок проведёт один из самых талантливых боксёров современности – Наоя Иноуэ.

24 января. Наоя Иноуэ — Йе Чун Ким

Наоя Иноуэ станет первым звёздным боксёром, который проведёт свой поединок в 2025 году. На турнире в Японии Иноуэ будет защищать титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе против корейца Йе Чун Кима. Изначально Наоя должен был провести громкий поединок против непобеждённого австралийца Сэма Гудмана. Однако претендент дважды слетел с боя, из-за чего его заменили на корейца Йе Чун Кима. Да, 11-й номер WBO не самая серьёзная оппозиция для такого боксёра, как Иноуэ, но кто знает, возможно, претендент найдёт чем удивить чемпиона.

24 января. Фабрисио Андраде – Вон Ил Квон

Пока в UFC наступила пауза после первого номерного турнира года, ей решили воспользоваться другие промоушены, чтобы провести свои турниры. Так, например, в Таиланде пройдёт крупный турнир лиги ONE, в рамках которого состоится титульный поединок в полулёгком весе между обладателем пояса Фабрисио Андраде и Вон Ил Квоном. Андраде является действующим чемпионом промоушена после того, как победил Джона Линекера. Теперь Фабрисио, тренирующийся в Таиланде с Петром Яном и Алексом Волкановски, предстоит первая защита пояса против Вон Ил Квона, которого он уже побеждал.

25 января. Усман Нурмагомедов – Пол Хьюз

В рамках турнира PFL в Дубае одним из самых интересных противостояний будет поединок за титул чемпиона Bellator. Обладатель пояса Усман Нурмагомедов проведёт защиту против ирландца Пола Хьюза. Конечно, вывеска Нурмагомедов – Хьюз приковывает внимание из-за того, что это будет российско-ирландское противостояние, а последний бой на высоком уровне в таком формате прошёл между Хабибом и Конором. Поэтому проводятся различные параллели и повышается интрига. А представьте, если бы в углах Усмана и Пола были Хабиб и Конор – вот это было бы зрелище.

А ещё этот поединок может стать последним для лиги Bellator, поскольку промоушен доживает свои последние дни. Так что в любом случае поединок станет историческим.

Усман Нурмагомедов Фото: Bellator

25 января. Вадим Немков – Тимоти Джонсон

Вадим Немков стал одним из тех бойцов, кто только потерял от слияния PFL и Bellator. Ученик Фёдора решил перебраться в тяжёлый вес, но за полтора года провёл только один поединок. В Гран-при PFL россиянин сам не захотел участвовать, а вне Гран-при получить бой оказалось проблематично. Вадиму долго подбирали соперника: сначала Немков должен был подраться с Анте Делией, затем с Кори Андерсоном, однако в итоге разделит клетку с ветераном Тимоти Джонсоном, которого в 2021 году побеждал Фёдор Емельяненко. Не самая лучшая оппозиция, но для Вадима этот бой последний по контракту с PFL: вполне возможно, что после него Немков будет искать другие варианты продолжения карьеры.

25 января. Ибрагим Ибрагимов — Кенни Мохоноана

В рамках турнира PFL свой поединок проведёт перспективный российский боец Ибрагим Ибрагимов. Ибрагимову 23 года, а он имеет за плечами колоссальную карьеру в вольной борьбе, где дважды выигрывал молодёжное первенство мира. При этом в смешанных единоборствах у него уже рекорд 10-0, и, конечно, россиянин имеет большой потенциал. В соперниках у Ибрагима будет ирландец Кенни Мохоноана, и Ибрагимов сделает всё, чтобы в очередной раз громко заявить о себе. Кто знает, возможно, после этого турнира перспективным россиянином заинтересуются в UFC.

25 января. Александр Шиколай — Мухамедхан Оспанов

25 января лига RCC проведёт турнир по кулачным боям RCC Hard 12. В карде турнира ожидается много ярких поединков, но особняком стоит выступление известного музыканта Александра Шиколая, больше известного как Alex Terrible. Шиколаю недостаточно только музыки: недавно он дебютировал в боях на голых кулаках, а теперь выступит на родине. Поединок в любом случае будет интересным — посмотрим, что покажет в кровавом спорте знаменитый Terrible.