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PFL Champions Series, 25 января 2025, Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз, Вадим Немков — Джонсон, где смотреть, дата и время

PFL Champions Series: очередной титульник брата Хабиба и бой Вадима Немкова. LIVE
Яхья Гасанов
PFL Champions Series: Нурмагомедов — Хьюз, Немков
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В карде ещё ряд поединков с участием россиян.

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов столкнётся с ирландцем Полом Хьюзом.

В соглавном бою бывший первый номер рейтинга P4P в Bellator Вадим Немков встретится с американцем Тимоти Джонсоном.

Также в рамках этого турнира выступят другие российские бойцы: Ахмед Магомедов, Ибрагим Ибрагимов, Ренат Хавалов и Якуб Сулейманов. Все они пока ни разу не проигрывали в профессиональной карьере.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Усман может обойти звёздных родственников?
Самый талантливый и скандальный. Усман — ярчайший из Нурмагомедовых
Самый талантливый и скандальный. Усман — ярчайший из Нурмагомедовых

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Где смотреть турнир PFL с боями Нурмагомедова и Немкова Дата и время турнира PFL с боями Нурмагомедова и Немкова Полный кард турнира PFL с боями Нурмагомедова и Немкова
Live Яхья Гасанов

🤩 Абдель-Азиз: Усман Нурмагомедов запомнится как один из величайших бойцов

Известный менеджер Али Абдель-Азиз высказался о действующем чемпионе Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянине Усмане Нурмагомедове.

«Этот парень запомнится как один из величайших бойцов», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

11:49 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир PFL с боями Нурмагомедова и Немкова

Посмотреть турнир PFL Champions Series можно на ОККО. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

11:48 Яхья Гасанов

😈 Пол Хьюз: для меня важнее победить Усмана Нурмагомедова, чем взять пояс

«Что ж, кто-то из Нурмагомедовых уже проигрывал или нет? Нет, это хороший вопрос. Поэтому для меня важнее победить Усмана, чем взять пояс. Титул будет приятным маленьким дополнением, но победить Нурмагомедова — это шанс изменить мою жизнь», — приводит слова Хьюза портал The Sports Rush.

11:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира PFL с боями Нурмагомедова и Немкова

Турнир PFL Champions Series пройдёт 25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арена». Начало турнира в 20:00 по мск.

11:47 Яхья Гасанов

🤔 У Немкова сменилось два соперника

Изначально Немков должен был биться с Анте Делией, но хорват травмирован, затем был назначен бой с Кори Андерсоном, от которого отказался уже Вадим. Компромиссом стал Тимоти Джонсон.

11:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира PFL с боями Нурмагомедова и Немкова

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз;
Вадим Немков — Тимоти Джонсон;
Ахмед Магомедов — Натан Келли;
Ибрагим Ибрагимов — Кенни Мохоноана;
Ренат Хавалов — Клевер Фернандес;
Ахмед Сами — Тарек Сулейман;
Якуб Сулейманов — Ярра Аль-Силави;
Мирафзал Ахтамов — Майк Томпсон;
Руэль Паналес — Хади Омар Аль-Хуссайни;
Джон Митчелл — Соухил Тахири;
Мостафа Рашид Неда — Хайдер Хан;
Саид Аль-Хосани — Талал Аль-Каллаф.

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