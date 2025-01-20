PFL Champions Series: очередной титульник брата Хабиба и бой Вадима Немкова. LIVE

В карде ещё ряд поединков с участием россиян.

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов столкнётся с ирландцем Полом Хьюзом.

В соглавном бою бывший первый номер рейтинга P4P в Bellator Вадим Немков встретится с американцем Тимоти Джонсоном.

Также в рамках этого турнира выступят другие российские бойцы: Ахмед Магомедов, Ибрагим Ибрагимов, Ренат Хавалов и Якуб Сулейманов. Все они пока ни разу не проигрывали в профессиональной карьере.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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