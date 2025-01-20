PFL Champions Series: очередной титульник брата Хабиба и бой Вадима Немкова. LIVE

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов столкнётся с ирландцем Полом Хьюзом.
В соглавном бою бывший первый номер рейтинга P4P в Bellator Вадим Немков встретится с американцем Тимоти Джонсоном.
Также в рамках этого турнира выступят другие российские бойцы: Ахмед Магомедов, Ибрагим Ибрагимов, Ренат Хавалов и Якуб Сулейманов. Все они пока ни разу не проигрывали в профессиональной карьере.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤩 Абдель-Азиз: Усман Нурмагомедов запомнится как один из величайших бойцов
Известный менеджер Али Абдель-Азиз высказался о действующем чемпионе Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянине Усмане Нурмагомедове.
«Этот парень запомнится как один из величайших бойцов», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).
Где смотреть турнир PFL с боями Нурмагомедова и Немкова
Посмотреть турнир PFL Champions Series можно на ОККО. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
😈 Пол Хьюз: для меня важнее победить Усмана Нурмагомедова, чем взять пояс
«Что ж, кто-то из Нурмагомедовых уже проигрывал или нет? Нет, это хороший вопрос. Поэтому для меня важнее победить Усмана, чем взять пояс. Титул будет приятным маленьким дополнением, но победить Нурмагомедова — это шанс изменить мою жизнь», — приводит слова Хьюза портал The Sports Rush.
Дата и время турнира PFL с боями Нурмагомедова и Немкова
Турнир PFL Champions Series пройдёт 25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арена». Начало турнира в 20:00 по мск.
🤔 У Немкова сменилось два соперника
Изначально Немков должен был биться с Анте Делией, но хорват травмирован, затем был назначен бой с Кори Андерсоном, от которого отказался уже Вадим. Компромиссом стал Тимоти Джонсон.
Полный кард турнира PFL с боями Нурмагомедова и Немкова
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз;
Вадим Немков — Тимоти Джонсон;
Ахмед Магомедов — Натан Келли;
Ибрагим Ибрагимов — Кенни Мохоноана;
Ренат Хавалов — Клевер Фернандес;
Ахмед Сами — Тарек Сулейман;
Якуб Сулейманов — Ярра Аль-Силави;
Мирафзал Ахтамов — Майк Томпсон;
Руэль Паналес — Хади Омар Аль-Хуссайни;
Джон Митчелл — Соухил Тахири;
Мостафа Рашид Неда — Хайдер Хан;
Саид Аль-Хосани — Талал Аль-Каллаф.