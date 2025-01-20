Мы все недооценивали Мераба. Эту кардиомашину не остановили даже Нурмагомедовы

В ночь на 19 января на арене «Intuit Dome» в Инглвуде, штат Калифорния, США, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили совершил апсет, одержав победу над Умаром Нурмагомедовым, который ранее никому не проигрывал.

Да, понятия «чемпион» и «совершил апсет», как правило, не должны идти вместе, однако в данном случае это именно так. Умар Нурмагомедов был большим фаворитом и по котировкам букмекеров, и по мнению экспертов (но уже не с таким отрывом). На бумаге казалось, что у россиянина больше ключей к победе: лучше ударка, лучше техника, достойная борьба и защита от неё, неплохая функциональная подготовка. Плюс аура непобедимости вокруг всей команды Хабиба. У Двалишвили были мощнейшие кардио и прессинг, под которыми сломались все предыдущие соперники.

Первые два раунда действительно убеждали в правдивости раскладов перед боем, Умар Нурмагомедов двигался на совершенно другой скорости, умудрился выбраться за спину Мерабу и перебивал в ударке. Однако Двалишвили показал, что все (большинство уж точно) его недооценили. Следующие три раунда грузинский чемпион забрал — могли быть вопросы по третьему, но в остальных уже было тотальное превосходство Мераба.

Двалишвили показал, что задавать высочайший темп он может с абсолютно любым соперником и это станет преградой даже для Умара Нурмагомедова. Причём действовал Мераб грамотно: дал вымахаться претенденту, который сразу начал работать на полных оборотах, методично старался пробивать корпус Умару, что всегда влияет на функционал, и поднимал темп от раунда к раунду. По мере того, как копилась усталость Нурмагомедова, борьба Мераба тоже начинала работать всё лучше, и он стал прорываться на ближнюю дистанцию. Плюс мы увидели, что Двалишвили не затекает, даже если его борьбе оказывают хорошее сопротивление.

Да, Умар получил травму по ходу боя, которая уже не позволяла ему работать в полной мере. К примеру, в первых двух раундах Нурмагомедову удавалось не просто переигрывать Мераба, но ещё и наносить видимый урон. Это значимый нюанс, однако он не отменяет того, что глобально стиль Двалишвили всё же сработал и против человека из команды Хабиба. Это действительно впечатляет — когда мы видели, что Умар уставал, и могли ли допустить, что чья-то борьба сработает против бойца из клана Нурмагомедовых? Даже при всех сомнениях в оппозиции Умара до титульника он до этого боя не отдал никому в карьере ни одного раунда вообще.

Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова Фото: Mikael Ona/Zuma/ТАСС

Плюс сработал пресловутый опыт. Двалишвили оказался прав, когда говорил, что прошёл через тяжёлые битвы с бывшими чемпионами. Тут Мераб не смутился даже после проигранных двух раундов, а вполне спокойно переработал Умара. Успевал даже добавлять элементы шоу и играть на публику, говорил с кем-то из зала, пока Нурмагомедов тщетно пытался его стянуть в партер, выглядывал вслед хай-кикам и легко выдирал ногу из рук соперника

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Если эта кардиомашина смогла переработать Умара, то есть ли сейчас в дивизионе кто-то, кто остановит Мераба? Шона О’Мэлли в таком бою мы уже видели, и его козыри против Двалишвили не сработали. Возможно, Пётр Ян, так как в первом бою он выходил с букетом травм, но есть вопрос, сможет ли россиянин даже в оптимальном состоянии справиться с таким давлением? Неподалёку в рейтинге также Кори Сэндхаген и Дейвисон Фигейреду, однако они идут после поражений и даже на серии побед вряд ли смогли бы остановить прессинг Мераба.

Бой Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

Похоже, в ближайший год Двалишвили будет мучить всех своих соперников и оставаться чемпионом UFC. В другие варианты пока не очень сильно верится. Более-менее вменяемые шансы только у Яна. А уже потом в титульную гонку полноценно может вернуться Нурмагомедов, который сумел хотя бы навязать серьёзную конкуренцию Мерабу. Тогда в дивизионе снова появится интрига.