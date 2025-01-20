Так Умар топ или нет? Какие теперь перспективы у брата Хабиба

В минувшие выходные Умар Нурмагомедов лишился чистого рекорда и статуса непобеждённого, упустив заодно шанс стать чемпионом UFC в легчайшем весе. Россиянин не справился с прессингом и борьбой Мераба Двалишвили.

Причём начало боя не предвещало каких-то проблем для брата Хабиба Нурмагомедова. Умар довольно легко удерживал Мераба на дистанции, практически не подпуская чемпиона к себе, разбивал его в стойке за счёт серьёзного преимущества в скорости и спокойно отражал попытки бороться. Все те ключи, которые в теории могли принести Умару победу, работали, но потом что-то сломалось. И рука российского бойца, и его план на бой. Итог — первое поражение в карьере.

Теперь встают важные вопросы. Первый — Умара переоценили из-за фамилии или это всё же боец высокого уровня? Нурмагомедов действительно сильный боец. Бой с топовым Кори Сэндхагеном никуда не делся, его Умар переиграл во всех аспектах и не позволил вообще усомниться в своём превосходстве. С Мерабом было уверенное начало, два раунда россиянин забрал, дальше просел по кардио и не смог выдержать темп Двалишвили. Смог бы выдержать, если бы не сломал руку? Вопрос дискуссионный, но травма однозначно мешала и бороться, и защищаться от борьбы, и плотно бить. С третьего раунда Умар скорее обозначал удары левой рукой.

Все те плюсы Нурмагомедова, которые отмечали до боя с Двалишвили, остались при нём. Он так же хорош в ударке, никуда не делись навыки в борьбе. Возможно, неправильно распределил силы и допустил ошибки, но это всё можно исправить за счёт опыта. Ислам Махачев отмечал именно это: «Умар выглядел хорошо, он всё ещё молод, всё ещё голоден, и у него есть время. По причине своей молодости он допустил некоторые ошибки в этом бою, а Мераб сделал свою работу очень хорошо. И это был близкий бой. Умар не понёс никакого урона, хорошо попадал, но сломал руку в поединке. Я на 100% уверен в том, что он вернётся и однажды станет чемпионом UFC. Умар всегда усердно работает, и я знаю, что сейчас он начнёт работать ещё тяжелее. Ему просто не хватило опыта, потому что всё остальное у этого парня есть. Он хорош в ударке, в борьбе, в грэпплинге. Ему нужен только опыт. Больше опыта пятираундовых боёв, больше опыта в UFC. Вот и всё».

Здесь можно перейти ко второму вопросу. Что дальше? Однозначно незамедлительный реванш с Мерабом может случиться только при очень удачном степении обстоятельств, поэтому такой вариант можно исключать. Умару будут подбирать другого соперника. До боя Нурмагомедова с Мерабом Дана Уайт обмолвился, что победитель, скорее всего, встретится с Шоном О’Мэлли. Это более чем вероятно, так как американец остаётся большой звездой и в промоушене, и конкретно в легчайшем весе.

Мераб Двалишвили Фото: Getty Images

Возможно, следующим соперником Умара станет другой россиянин — Пётр Ян. В последних двух поединках экс-чемпион победил и закрепился в топ-3 дивизиона. Но, судя по всему, титульник Яну дадут только после ещё одной победы, так что вполне вероятен очный поединок двух бойцов из России. Другие два варианта для Умара — Дейвисон Фигейреду и Марлон Вера. Бразилец подходит Нурмагомедову как соперник, чтобы набраться опыта. Крепкий ветеран, бывший чемпион, входит в топ-5. Вера занимает шестую строчку и на бумаге выглядит более простым соперником для Умара. Ну а Кори Сэндхагена не рассматриваем потому, что он совсем недавно проиграл россиянину.

Если Сонг Ядонг сможет победить Генри Сехудо в феврале (у них назначен бой), то тоже вполне может стать следующим оппонентом Умара. Их уже могли свести в декабре, но китайский боец тогда залечивал травму, а Нурмагомедову в итоге всё же подвернулась возможность сразиться за пояс. Теперь бой снова может стать актуальным.

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

В любом случае для Умара было бы идеально залечить травму и провести хотя бы два поединка. Например, с Сонг Ядонгом и Петром Яном. Лучше, если они будут пятираундовыми. В случае побед Умар снова заслужит статус легитимного претендента на пояс. А если проиграет кому-то из ближайших соперников, то в ближайшие пару лет будет находиться достаточно далеко от титульных разборок.

Перспективы у Умара всё ещё хорошие, на бумаге он будет фаворитом практически в любом поединке с топами своего дивизиона. Если всё пойдёт хорошо, то Нурмагомедов справится с задачей стать претендентом номер один уже к концу года.