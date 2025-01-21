Величайший боксёр мира — Иноуэ. Разбираем, почему Монстр такой крутой

25 января в Токио состоится масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит его главная звезда японского спорта, один из лучших боксёров современности Наоя Иноуэ по прозвищу Монстр, которому предстоит поединок против корейца Йе Чун Кима.

Изначально японский вундеркинд должен был провести очередной бой с приставкой «супер» — для него приготовили непобеждённого австралийца Сэма Гудмана, первого номера второго легчайшего веса по двум основным версиям. На кону должны были стоять все четыре пояса Иноуэ, но Гудман дважды слетел с поединка. Австралиец и японец должны были боксировать в декабре, но Сэм получил рассечение, из-за чего поединок перенесли. Однако из-за повторного рассечения Гудман вновь выбыл, на этот раз промоутеры не стали дожидаться австралийца и дали шанс корейскому боксёру Йе Чун Киму, который занимает лишь 11-е место в рейтинге WBO.

Но, по всей видимости, Иноуэ не планирует долго задерживаться во втором легчайшем весе, поэтому согласился на бой с далеко не самым топовым соперником. Тем более, что для Наои это будет уже третья защита титула абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе.

Иноуэ не просто так называют вундеркиндом. Японец – один из самых талантливых и техничных боксёров современности. Второй в истории боксёр, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, четвёртый японец в истории, который завоевал чемпионские пояса в четырёх дивизионах, парень с рекордом 28-0, одержавший 25 досрочных побед в дивизионах «мухачей» — всё это про Наою Иноуэ.

Интересно, что в любительской карьере Иноуэ не блистал. Он занимал призовые места на азиатских чемпионатах, но добраться до медалей чемпионатов мира или Олимпийских игр он не сумел. Более того, на Олимпиаду он не сумел отобраться, после чего окончательно ушёл в профессиональный бокс.

И здесь японец не просто раскрылся, а стал настоящей суперзвездой. Наоя начал с первого наилегчайшего веса, где одержал семь побед (шесть досрочных) и стал чемпионом мира, а уже в восьмом поединке в профессионалах Иноуэ забрал пояс во втором наилегчайшем весе, установив рекорд, который позже побьëт Василий Ломаченко – пояса в двух весовых категориях за восемь боёв. И при этом Наоя никогда не разменивался на поединки с проходными соперниками. Вдумайтесь: из 28 побед 22 он одержал в титульных боях – фантастическая статистика.

Во втором наилегчайшем весе он задержался, провёл семь защит пояса WBO, после чего ушёл в дивизион выше. Первый пояс в легчайшем весе Иноуэ завоевал уже в первом поединке, нокаутировав британца Джейми Макдоннелла, который до этого провёл семь успешных защит. Ну, а дальше был путь к финалу Всемирной боксёрской суперсерии, в которой японец одержал победу. И если в первых двух поединках турнира Иноуэ буднично разобрался с соперниками, то в финале он вместе с Нонито Донэйром выдал бой года по версии журнала The Ring. Японец одержал победу судейским решением, но это был самый сложный бой в его карьере. В последствии Иноуэ докажет, что это просто был не его день — в реванше японец нокаутировал Донэйра уже во втором раунде.

Наоя Иноуэ Фото: Shuji Kajiyama/AP/ТАСС

Летом 2023 года Наоя перебрался во второй легчайший вес, где за полгода стал абсолютным чемпионом мира: для этого ему хватило двух поединков. Сначала японец нанёс первое поражение в карьере американцу Стивену Фултону, а следом разобрался с Марлоном Тамалесом, отобрав у каждого по два пояса. При этом Наоя уже дважды успел защитить титул абсолютного чемпиона, продолжая оставаться активным боксёром.

Иноуэ действительно феноменальный боксёр. Японец обладает отличной техникой, фантастической скоростью и при этом очень мощно бьёт для парня, который весит меньше 60 кг. Наоя уже вписал своё имя в историю, но, кажется, не собирается на этом останавливаться. В планах у японского вундеркинда новый дивизион и новые пояса. Особенно интересно было бы посмотреть на Иноуэ в лёгком весе, где полно громких вызовов — от Шакура Стивенсона до Джервонты Дэвиса. Однако сначала ему нужно пройти корейца Кима, который хоть и выходит на замену, но всë же может удивить.