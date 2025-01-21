Атлетические комиссии США – пустышка? Мераб скрыл тяжёлую травму с помощью детского обмана

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, прошёл первый номерной турнир года – UFC 311. Одной из его главных звёзд стал Мераб Двалишвили. Грузинский чемпион защищал свой пояс против брата Хабиба Нурмагомедова – Умара. И смог оставить претендента не у дел. Любопытно, что ещё до боя Мераб рассказал о том, что во время подготовки получил тяжёлую травму. Но всё-таки раздобыл разрешение от Атлетической комиссии Калифорнии на выход в клетку. А позже оказалось, что чемпион попросту обманул проверяющих.

Любопытно, что Мераб раскрыл все карты сам. Он пришёл на подкаст к известному инсайдеру Ариэлю Хельвани и с удовольствием рассказал всю истории обмана: «В Калифорнии очень строгая комиссия. Они проверяли буквально всё моё тело в четверг. Я был в брюках, и парень из комиссии попросил показать ему ногу. Я приподнял свою левую штанину, а он продолжал что-то говорить. Затем он попросил показать ему вторую ногу, и я вновь показал ему левую ногу».

Мераб Двалишвили Фото: Cooper Neill/Getty Images

Победителей не судят – риск Мераба полностью оправдался. Но всё-таки образ Двалишвили заставляет поставить слова чемпиона под сомнение. Все прекрасно знают, что грузин – яркий шоумен. Он часто устраивал яркие перформансы, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Поэтому и после такой победы Мераб вполне мог вновь сыграть на публику. Рассказать, что скрыл травму, добавив своей персоне героизма. А вдобавок ещё и разыграть спектакль, продемонстрировав, насколько просто ему было обмануть комиссаров.

Но Атлетическая комиссия штата Калифорния – одна из самых влиятельных на данный момент. Она обладает настолько большим авторитетом, что решения распространяются далеко за пределы США. Поэтому сложно представить, что комиссара такой организации можно подловить детским трюком. Ещё больше сомнений возникает из-за того, что Двалишвили слишком рано начал рассказывать о своей травме. И в такой ситуации в комиссии были просто обязаны уделить чемпиону повышенное (!) внимание. Есть уверенность, что в такой ситуации ни о каком «досмотре в штанах» не могло быть и речи. Скорее всего, Двалишвили проходил полное обследование, но рана успела затянуться настолько, что уже не помешала грузинскому бойцу выйти в октагон.

На такой характер травмы указывает и то, что она не особенно тревожила Двалишвили во время сложнейшего поединка. На ноге Мераба, безусловно, были заметны синяки. Однако ни о каких кровоподтёках, а тем более об открытой ране не шло и речи. Никто не собирается спорить с тем фактом, что Двалишвили столкнулся с трудностями во время подготовки к поединку. Фотографии травмы быстро разлетелись по социальным сетям. Но к бою проблемы всё-таки отступили. И если Мераб и испытывал дискомфорт, он очень мастерски смог это скрыть.

Команда Мераба Двалишвили Фото: Mike Roach/Getty Images

И всё-таки совсем не верить Мерабу тоже не стоит. Хочется считать, что в самой авторитетной комиссии работники высочайшего уровня. Однако человеческий фактор никто не отменял. На бумаге – строгий регламент. Он предполагает, что решение выносят сразу семь (!) комиссаров. Причём для вынесения положительного вердикта обязателен кворум. Но на деле сложно обеспечить такую процедуру. Поэтому иногда комиссары действительно проверяют спортсменов в одиночку. Мог ли возникнуть такой случай при осмотре Мераба? Вполне. И всё-таки сложно поверить, что комиссар отвлёкся настолько, что не заметил обмана.

Мераб Двалишвили Фото: Harry How/Getty Images

Надеемся, что слова Мераба – действительно игра на публику, лишь красивая «сказка». Потому что в обратном случае за здоровье бойцов станет действительно страшно. Цель Атлетической комиссии – обеспечение максимальной безопасности спортсменов. И если они выпускают в октагон человека, который скрыл серьёзное повреждение… То ставят под угрозу не просто жизнь, но и здоровье бойцов. Любопытно, какая реакция теперь последует от Атлетической комиссии Калифорнии. Тишина фактически подтвердит слова Двалишвили. И тогда все американские комиссии действительно можно будет называть пустышками.