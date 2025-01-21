Последний бой брата Хабиба в PFL? Махачев освободит путь в лучшую лигу мира

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов столкнётся с ирландцем Полом Хьюзом. Брат Хабиба продолжает свой безупречный путь в профессиональных смешанных единоборствах. А многие уже сейчас пророчат ему титул в UFC – лучшей лиге на планете. Правда, раньше лёгкий дивизион был «закрыт» для Усмана. Там правил наследник Орла – Ислам Махачев. Но последние новости дают понять – путь для Нурмагомедова открыт.

Стоит отметить, что Усману действительно становится довольно скучно. В Bellator Нурмагомедов оформил восемь побед. Правда, результат боя с Брентом Примусом был отменён. В крови россиянина были найдены запрещённые вещества. И даже после этого титул остался в руках брата Хабиба. Побеждал Усман разнообразно: четыре единогласных судейских решения, три сабмишена, технический нокаут. Но, как кажется, в последнее время Нурмагомедову откровенно наскучило в объединённом промоушене PFL и Bellator. Победы стали слишком выверенными, без особенного риска и лоска.

Усман Нурмагомедов Фото: Getty Images

Усману уже 26 лет. Конечно, ни о каком критичном возрасте не идёт и речи. Все прекрасно понимают, что Нурмагомедов сможет долго находиться в прекрасной форме. В команде Хабиба по-другому нельзя. Но и затягивать с переходом в UFC совершенно точно не стоит. Нужно понимать, что быстрого титульника никто не обещает даже родственнику Орла. Наглядный пример – ещё один брат Хабиба. 29-летний Умар попал в UFC в 2021 году. И лишь на старте 2025-го получил долгожданный шанс сразиться за чемпионский пояс. В итоге он проиграл Мерабу Двалишвили, поэтому откатился на шаг назад. Проделать непростой путь к мечте придётся и Усману.

Всё благоволит переходу Усмана в новую организацию. Достаточно просто напомнить, какие планы у Ислама. Махачев красноречиво дал понять, что в лёгком дивизионе он добился всего. Конечно, осталось незакрытое дело – реванш с Арманом Царукяном. Но есть ощущение, что после такого «отказа» от оппонента россиянин может отказаться ждать дольше. Ислам заявил, что собирается подняться в более высокую весовую категорию, где сможет побороться за второй чемпионский пояс. Поэтому существует вероятность, при которой Махачев больше не будет драться в лёгком дивизионе.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Такая ситуация совершенно точно открывает дорогу для Усмана. Нурмагомедов созрел для серьёзных свершений. А главное, дивизион в UFC нуждается в новых лицах. Достаточно просто посмотреть ситуацию в топе, чтобы это понять. Уберём за скобки Махачева. Царукян, Чарльз Оливейра, Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Макс Холлоуэй, Дэн Хукер, Майкл Чендлер, Матеуш Гамрот, Бенеил Дариуш. Всё это старички, которые очень давно в лучшей лиге на планете. Складывается ощущение, что сейчас это самый «застоявшийся» дивизион. И Усман смог бы его прилично разогнать.

Самый оптимальный вариант для Усмана – переход в UFC уже после предстоящего поединка. Во-первых, победа над Хьюзом поможет расставить все точки над «i». Нурмагомедов окончательно докажет всем, что начинает откровенно скучать в PFL. И что нуждается в новых вызовах. Во-вторых, Нурмагомедов попадёт в лучшую лигу на планете в самый удачный для себя момент. К молодому брату Орла и преемнику Ислама с ходу будет приковано запредельное внимание. А главное, в боях с возрастными ветеранами UFC можно быстро сколотить лестницу к чемпионскому поясу.