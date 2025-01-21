Российский музыкант решил покорить кула́чку. Alex Terrible умеет не только в микрофон

25 января в Екатеринбурге состоится номерной турнир кулачной лиги RCC Hard – RCC Hard 12. Кард турнира украсит… звезда металл-сцены, лидер группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай, или же Alex Terrible. Его соперником станет Мухамедхан Оспанов.

«Звезда мировой металл-сцены готовится дебютировать на голых кулаках в лиге RCC HARD. Он готов устроить шоу в ринге RCC HARD», — говорится в сообщении организации.

Удивительно, но уроженец Екатеринбурга Александр Шиколай, который практически всю сознательную жизнь провёл на Урале, больше известен за рубежом. Музыкой и вокалом Шиколай увлёкся довольно поздно, начиналось всё с каверов известных композиций различными техниками экстрим-вокала. К слову, учился этому Terrible самостоятельно, потому что по большому счёту заниматься таким направлением музыки было попросту негде. Наверное, это во многом объясняет то, почему Шиколай стал популярен за границей, а не в России.

Александр Шиколай Фото: Из личного архива Alex Terrible

«Это направление не так популярно по всему миру, потому что это достаточно тяжёлая музыка. Не каждый её понимает, и не каждому она нравится. Россия — это религиозная страна, и тяжёлый металл ассоциируется чаще всего с сатанизмом. Это имеет место, потому что в основном там не поют о любви и цветочках», — отметил Alex Terrible в интервью порталу Е1.

Постепенно Шиколай стал популярен в интернете, собрал группу и стал основательно заниматься музыкой. На сегодняшний день Александр – настоящая звезда металл-сцены, собирает полные залы в США и часто гастролирует турами. Недавно Alex Terrible и его группа провели совместный тур с самим Мэрилином Мэнсоном – мировой звездой в этом направлении музыки.

Александр Шиколай и Мэрилин Мэнсон Фото: Из личного архива Alex Terrible

При этом есть в жизни Шиколая и другое увлечение, тоже довольно экстремальное – кулачные бои. Интересно, что сам Александр не раз признавался в том, что в детстве не очень любил драться, хотя и приходилось: мол, часто проигрывал. И теперь, уже в осознанном возрасте, певец преодолевает себя, борется со страхами, поэтому решил податься в кула́чку.

Шиколай планировал выступить в лиге BKFC, и, по его словам, промоушен тоже был заинтересован в нём, однако без бойцовской лицензии подписать контракт не удалось. Тем не менее Александр стал усиленно тренироваться, в том числе в одном из самых известных залов США – American Top Team, вместе с Артёмом Левиным, известным по работе и с Петром Яном, и с Арманом Царукяном. И всё-таки провёл дебютный поединок в кула́чке.

«Я позвонил своему местному тренеру, он организовал мне другой бой: двое соперников были в моей весовой категории — 85 кг, но слетели, а потом заявился один парень, который весил 110+ кг. Я не хотел терять времени, потому что дальше начинались концерты, и вышел с ним», — отметил Шиколай в интервью ura.ru.

Тот поединок Александр выиграл, несмотря на то что значительно уступал сопернику в габаритах. Сейчас Шиколай вернулся на родину и в перерыве между гастрольными турами готовится выступить на крупном турнире RCC Hard. Да, соперник не самый статусный, но и Шиколай пока не звезда кулачных боёв, а только стремится ей стать. Музыкант уже строит планы на будущее и хочет выступить и на февральском турнире лиги, однако контракт пока подписан на один поединок.

Alex Terrible – действительно яркая личность даже для такого вида спорта, как кулачные бои. Неординарная внешность (тело Шиколая покрыто татуировками, а на лице красуется шрам. — Прим. «Чемпионата»), такие же неординарные выступления на сцене и эпатажные поступки (например, во время съёмок одного из клипов Шиколай боролся с медведем – как Хабиб. — Прим. «Чемпионата») – всё это характерно для звезды тяжёлой музыки. Но всё же кула́чка – это жёсткий вид спорта, в котором не будут смотреть ни на внешний вид, ни на фан-базу, ни на успехи у микрофона – здесь Шиколаю придётся демонстрировать стойкость, характер и, конечно, мощь кулаков.