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Бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол 2, реванш, бокс 22 февраля 2025, онлайн-трансляция, лайв, где смотреть, дата и время

Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол 2: исторический реванш выведет россиян на трилогию? LIVE
Сергей Сорокин
Бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол 2
Комментарии
До грандиозной битвы соотечественников – ровно месяц.

22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится по-настоящему грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.

Также в рамках турнира в феврале пройдёт бой Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера за титул IBF, Шакур Стивенсон будет защищать пояс WBC, а Карлос Адамес встретится в титульном поединке с Хамзой Ширазом.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Первое большое мероприятие перед реваншем уже завершено:
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: шутки российских боксёров разбавили скуку
Пресс-конференция Бетербиев — Бивол 2: шутки российских боксёров разбавили скуку

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Где смотреть турнир с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2 Дата и время турнира Бетербиев — Бивол 2 Полный кард турнира Бетербиев — Бивол 2
Live Сергей Сорокин

🤔 Президент Top Rank: ещё два раунда, и Бивол не ушёл бы с ринга в бою с Бетербиевым

Президент Top Rank Тодд Дюбеф высказался о предстоящем реванше в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Вопрос заключается в том, начнёт ли Артур давить раньше? Может ли он начать делать это в первом раунде? В первом бою Бетербиев действительно пошёл вперёд в третьем или четвёртом раунде. Но ему нужно начать в первом раунде. Если бы поединок продлился ещё два раунда, то не думаю, что Бивол ушёл бы с ринга», — приводит слова Дюбефа Sky Sports.

09:46 Сергей Сорокин

💪🏽 Моррель: Бетербиев заслуженно победил Бивола в первый раз — и повторит это в реванше

«Бивол — отличный боец, но я думаю, что у Бетербиева больше опыта, что проявилось в первом бою. Полагаю, Бетербиев больше нацелен на победу.

Мне кажется, что Бетербиев выиграл первый поединок, и если матч-реванш пройдёт так же, я уверен, что он победит снова», — приводит слова Морреля Boxing Scene.

09:46 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2

На данный момент нет информации о легальной прямой трансляции турнира в России. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

09:46 Сергей Сорокин

💫 Бетербиев — о звёздной болезни: я по земле хожу, со мной все болельщики и близкие

«Есть такое выражение, что на вершине одиноко и холодно. Я ни на какой вершине. Я по земле хожу. И мне не холодно и не одиноко. Со мной все мои болельщики, близкие, родные», — сказал Бетербиев в видеоролике сервиса DAZN.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира Бетербиев — Бивол 2

Турнир состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Точное время начала ивента будет определено позднее.

09:45 Сергей Сорокин

👌🏽 Леннокс Льюис считает, что реванш Бетербиева с Биволом будет масштабнее первого боя

«В этом поединке победит сильнейший. Перед всеми своими реваншами я просто упорно работал. Говорил себе, что должен выбрасывать больше ударов, что мне необходимо работать усерднее. Так что в их поединке вы увидите, как они выбрасывают больше ударов. Этот бой будет крупнее, чем первый», — сказал Льюис на YouTube-канале Seconds Out.

09:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира Бетербиев — Бивол 2

  • Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол;
  • Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер;
  • Шакур Стивенсон — Флойд Скофилд;
  • Карлос Адамес — Хамза Шираз;
  • Вёрджил Ортис — Исраил Мадримов;
  • Джошуа Буатси — Каллум Смит;
  • Чжан Чжилэй — Агит Кабайел.
Комментарии
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