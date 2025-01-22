Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол 2: исторический реванш выведет россиян на трилогию? LIVE

22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на «Kingdom Arena» состоится по-настоящему грандиозный боксёрский турнир, главным событием которого станет реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.
Первый бой россиян прошёл в октябре прошлого года и завершился победой Бетербиева решением большинства судей.
Также в рамках турнира в феврале пройдёт бой Даниэля Дюбуа и Джозефа Паркера за титул IBF, Шакур Стивенсон будет защищать пояс WBC, а Карлос Адамес встретится в титульном поединке с Хамзой Ширазом.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤔 Президент Top Rank: ещё два раунда, и Бивол не ушёл бы с ринга в бою с Бетербиевым
Президент Top Rank Тодд Дюбеф высказался о предстоящем реванше в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.
«Вопрос заключается в том, начнёт ли Артур давить раньше? Может ли он начать делать это в первом раунде? В первом бою Бетербиев действительно пошёл вперёд в третьем или четвёртом раунде. Но ему нужно начать в первом раунде. Если бы поединок продлился ещё два раунда, то не думаю, что Бивол ушёл бы с ринга», — приводит слова Дюбефа Sky Sports.
💪🏽 Моррель: Бетербиев заслуженно победил Бивола в первый раз — и повторит это в реванше
«Бивол — отличный боец, но я думаю, что у Бетербиева больше опыта, что проявилось в первом бою. Полагаю, Бетербиев больше нацелен на победу.
Мне кажется, что Бетербиев выиграл первый поединок, и если матч-реванш пройдёт так же, я уверен, что он победит снова», — приводит слова Морреля Boxing Scene.
Где смотреть турнир с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2
На данный момент нет информации о легальной прямой трансляции турнира в России. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
💫 Бетербиев — о звёздной болезни: я по земле хожу, со мной все болельщики и близкие
«Есть такое выражение, что на вершине одиноко и холодно. Я ни на какой вершине. Я по земле хожу. И мне не холодно и не одиноко. Со мной все мои болельщики, близкие, родные», — сказал Бетербиев в видеоролике сервиса DAZN.
Дата и время турнира Бетербиев — Бивол 2
Турнир состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Точное время начала ивента будет определено позднее.
👌🏽 Леннокс Льюис считает, что реванш Бетербиева с Биволом будет масштабнее первого боя
«В этом поединке победит сильнейший. Перед всеми своими реваншами я просто упорно работал. Говорил себе, что должен выбрасывать больше ударов, что мне необходимо работать усерднее. Так что в их поединке вы увидите, как они выбрасывают больше ударов. Этот бой будет крупнее, чем первый», — сказал Льюис на YouTube-канале Seconds Out.
Полный кард турнира Бетербиев — Бивол 2
- Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол;
- Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер;
- Шакур Стивенсон — Флойд Скофилд;
- Карлос Адамес — Хамза Шираз;
- Вёрджил Ортис — Исраил Мадримов;
- Джошуа Буатси — Каллум Смит;
- Чжан Чжилэй — Агит Кабайел.