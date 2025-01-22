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Владимир Кличко может возобновить карьеру, карьера Владимира Кличко, подробности, с кем подерётся Кличко после возвращения

48-летний Кличко вернётся ради пояса. Изучаем шансы Молота на самое «старое» чемпионство
Сергей Сорокин
48-летний Кличко вернётся ради пояса
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Владимир готов драться с топовыми тяжеловесами.

Современный профессиональный бокс – рай для фанатов. Огромное количество топовых поединков, громкие вывески, бои за звание абсолютного чемпиона мира. Приход Саудовской Аравии в джентльменский вид спорта очень здорово его прокачал. Но никуда не уйти и от спорных моментов, которые ставят болельщиков в ступор. Например, совсем недавно прошёл очень неоднозначный поединок, в котором Джейк Пол победил легендарного Майка Тайсона. Разница в возрасте между ними была колоссальной – 31 год! А теперь на профессиональный ринг неожиданно решил вернуться другой прославленный ветеран. Причём Владимир Кличко ставит перед собой самые грандиозные цели.

Доктор Стальной молот нацелился на вечный рекорд:
Ещё один ветеран заскучал на пенсии. Зачем Кличко снова собрался на ринг
Ещё один ветеран заскучал на пенсии. Зачем Кличко снова собрался на ринг

На днях менеджер Том Леффлер вновь завёл разговор о том, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе собирается вернуться в ринг. Более того, функционер выразил уверенность, что Кличко сможет подвести себя к возможному бою в великолепном состоянии: «Владимир в превосходной форме. Он не будет драться с Усиком. Он хотел подраться с Фьюри, но тот, судя по всему, взял очередную паузу».

История профессионального бокса знает много возрастных чемпионов. Но они добивались успеха в совершенно иных условиях. Главный спортивный «долгожитель» – Бернард Хопкинс. Сначала он установил новый рекорд, который будет крайне непросто перебить. В мае 2011 года Хопкинс одержал победу по очкам над канадцем Жаном Паскалем и завоевал мировой титул WBC в полутяжёлом весе. На тот момент Бернарду было 46 лет 4 месяца 6 дней. Затем Хопкинс утратил пояс, но на достигнутом не остановился. В марте 2013 года он смог снова обзавестись мировым титулом – на этот раз по версии IBF. И лишь в 49 лет 297 дней Бернард всё-таки перестал быть чемпионом. Тогда Хопкинс проиграл россиянину Сергею Ковалёву.

Бернард Хопкинс

Бернард Хопкинс

Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Предшественником рекордсмена был Джордж Форман, который завоевал свой титул чемпиона мира в возрасте 45 лет 9 месяцев. Проигрывая по очкам, Форман сподобился нокаутировать Майкла Мурера, став не только рекордсменом, но и двукратным чемпионом мира. Правда, позже достижение перебил Хопкинс. Однако высокую планку Большой удерживал очень долго. А обоих завоёванных чемпионских поясов Джордж лишился без боя. Сначала он отказался встречаться с официальным претендентом по версии WBA Тони Такером и был лишён пояса этой организации. А затем, неубедительно проведя первую защиту титула IBF против немца Акселя Шульца, отказался дать тому реванш, за что был лишён пояса и этой федерации.

Джордж Форман

Джордж Форман

Фото: Getty Images

Ещё одним возрастным чемпионом был Арчи Мур. Уникальный боксёр имел невероятный профессиональный рекорд – 186-23-10, 132 KO. Старый Мангуст являлся неоспоримым чемпионом мира в полутяжёлом весе до 25 октября 1960 года, пока у него без боя NBA (предшественница WBA) не отобрала это звание по причине того, что он не смог защитить титул в течение отведённого ими времени. На тот момент ему было 43 года 10 месяцев 12 дней. Но по версиям очень влиятельной на то время Атлетической комиссии штата Нью-Йорк (NYSAC), а также журнала The Ring Мур продолжал оставаться чемпионом мира в полутяжёлом весе и далее. NYSAC впоследствии также лишила Арчи своего титула без боя за то, что он его продолжительное время не защищал. Произошло это в 1962 году, когда Муру было 45 с половиной лет.

Теперь в ринг собирается вернуться и Кличко. Который, видимо, намерен перебить все предыдущие достижения. Прямо сейчас Владимиру 48 лет. Но уже 25 марта станет 49. А значит, легендарное достижение Хопкинса находится в зоне досягаемости. Кроме того, у Доктора Стальной молот действительно остались незаконченные дела на профессиональном уровне. Прямо сейчас он является рекордсменом по количеству побеждённых соперников в титульных поединках – 23. А вот по количеству выигранных боёв Владимир уступает Джо Луису (25 против 26). И это Кличко совершенно точно попытается исправить. По количеству защит пояса также отставание, но уже от Ларри Холмса (18 против 19). Этот рекорд также можно побить.

Владимир Кличко (2015 год)

Владимир Кличко (2015 год)

Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

Владимир действительно способен вернуться в профессиональный ринг. И он прекрасно понимает, ради чего это делается. Конечно, титулы и рекорды – классная мотивация. Но есть ощущение, что основной фактор – деньги. Современный бокс очень сильно поменялся. Приход Саудовской Аравии позволил проводить грандиозные турниры, в рамках которых боксёры получают запредельные гонорары. И нет никаких сомнений, что Кличко в этом плане не обидят. Владимир совершенно точно получит «жирный» чек с большим количеством нулей. Однако насколько реальным выглядит «чемпионский» путь?

Говоря откровеннее, он просматривался намного лучше, пока решение о завершении профессиональной карьеры не принял Тайсон Фьюри. Цыганский король мог стать отличным первым соперником для возвращения в ринг. Реванш действительно имел смысл. А главное — Фьюри далёк от оптимальных кондиций. И после двух поражений от Александра Усика и неудачного боя с Фрэнсисом Нганну… Шансы ветерана могли быть вполне осязаемыми. Теперь же придётся столкнуться с кем-то другим. И для быстрого продвижения к титулу осталось не так много вариантов.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Сложно даже представить, что Владимир с ходу получит в соперники Александра Усика. Во-первых, действующий чемпион мира находится в слишком шикарной форме. И такой потенциальный поединок может превратиться в настоящее избиение в ринге. Во-вторых, вряд ли на такой бой согласятся сами соотечественники. Поэтому Кличко придётся искать оппозицию где-то ещё. Второй осязаемый вариант – Даниэль Дюбуа. Именно он считается главным претендентом. Поэтому победа над ним действительно могла бы открыть дорогу к титульнику. Вот только разве может быть просто в поединке с молодым британцем, который совсем недавно буквально растерзал Энтони Джошуа?

Дюбуа могут оставить «за бортом» ради финансового боя:
Усику предлагают драться с Нганну. Бокс снова проиграет деньгам?
Усику предлагают драться с Нганну. Бокс снова проиграет деньгам?

Возвращение Владимира может стать самым грандиозным событием за последнее время, поспорить в этом плане даже с боем Майка Тайсона. Но состоится ли оно? Большой вопрос. Конечно, Кличко горит желанием устроить такую сказку. Однако нужно понимать, что профессиональный бокс меняется. И сейчас возрастным бойцам невероятно сложно справляться со скоростью и ударной мощью соперников. Это наглядно продемонстрировал поединок Тайсона и Пола. Ветеран проиграл блогеру, пусть и очень техничному в плане бокса. А возвращение Владимира может оказаться откровенно бесславным. Так стоит ли ставить под угрозу своё наследие?

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