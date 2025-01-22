48-летний Кличко вернётся ради пояса. Изучаем шансы Молота на самое «старое» чемпионство

Современный профессиональный бокс – рай для фанатов. Огромное количество топовых поединков, громкие вывески, бои за звание абсолютного чемпиона мира. Приход Саудовской Аравии в джентльменский вид спорта очень здорово его прокачал. Но никуда не уйти и от спорных моментов, которые ставят болельщиков в ступор. Например, совсем недавно прошёл очень неоднозначный поединок, в котором Джейк Пол победил легендарного Майка Тайсона. Разница в возрасте между ними была колоссальной – 31 год! А теперь на профессиональный ринг неожиданно решил вернуться другой прославленный ветеран. Причём Владимир Кличко ставит перед собой самые грандиозные цели.

На днях менеджер Том Леффлер вновь завёл разговор о том, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе собирается вернуться в ринг. Более того, функционер выразил уверенность, что Кличко сможет подвести себя к возможному бою в великолепном состоянии: «Владимир в превосходной форме. Он не будет драться с Усиком. Он хотел подраться с Фьюри, но тот, судя по всему, взял очередную паузу».

История профессионального бокса знает много возрастных чемпионов. Но они добивались успеха в совершенно иных условиях. Главный спортивный «долгожитель» – Бернард Хопкинс. Сначала он установил новый рекорд, который будет крайне непросто перебить. В мае 2011 года Хопкинс одержал победу по очкам над канадцем Жаном Паскалем и завоевал мировой титул WBC в полутяжёлом весе. На тот момент Бернарду было 46 лет 4 месяца 6 дней. Затем Хопкинс утратил пояс, но на достигнутом не остановился. В марте 2013 года он смог снова обзавестись мировым титулом – на этот раз по версии IBF. И лишь в 49 лет 297 дней Бернард всё-таки перестал быть чемпионом. Тогда Хопкинс проиграл россиянину Сергею Ковалёву.

Бернард Хопкинс Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Предшественником рекордсмена был Джордж Форман, который завоевал свой титул чемпиона мира в возрасте 45 лет 9 месяцев. Проигрывая по очкам, Форман сподобился нокаутировать Майкла Мурера, став не только рекордсменом, но и двукратным чемпионом мира. Правда, позже достижение перебил Хопкинс. Однако высокую планку Большой удерживал очень долго. А обоих завоёванных чемпионских поясов Джордж лишился без боя. Сначала он отказался встречаться с официальным претендентом по версии WBA Тони Такером и был лишён пояса этой организации. А затем, неубедительно проведя первую защиту титула IBF против немца Акселя Шульца, отказался дать тому реванш, за что был лишён пояса и этой федерации.

Джордж Форман Фото: Getty Images

Ещё одним возрастным чемпионом был Арчи Мур. Уникальный боксёр имел невероятный профессиональный рекорд – 186-23-10, 132 KO. Старый Мангуст являлся неоспоримым чемпионом мира в полутяжёлом весе до 25 октября 1960 года, пока у него без боя NBA (предшественница WBA) не отобрала это звание по причине того, что он не смог защитить титул в течение отведённого ими времени. На тот момент ему было 43 года 10 месяцев 12 дней. Но по версиям очень влиятельной на то время Атлетической комиссии штата Нью-Йорк (NYSAC), а также журнала The Ring Мур продолжал оставаться чемпионом мира в полутяжёлом весе и далее. NYSAC впоследствии также лишила Арчи своего титула без боя за то, что он его продолжительное время не защищал. Произошло это в 1962 году, когда Муру было 45 с половиной лет.

Теперь в ринг собирается вернуться и Кличко. Который, видимо, намерен перебить все предыдущие достижения. Прямо сейчас Владимиру 48 лет. Но уже 25 марта станет 49. А значит, легендарное достижение Хопкинса находится в зоне досягаемости. Кроме того, у Доктора Стальной молот действительно остались незаконченные дела на профессиональном уровне. Прямо сейчас он является рекордсменом по количеству побеждённых соперников в титульных поединках – 23. А вот по количеству выигранных боёв Владимир уступает Джо Луису (25 против 26). И это Кличко совершенно точно попытается исправить. По количеству защит пояса также отставание, но уже от Ларри Холмса (18 против 19). Этот рекорд также можно побить.

Владимир Кличко (2015 год) Фото: Sascha Steinbach/Getty Images

Владимир действительно способен вернуться в профессиональный ринг. И он прекрасно понимает, ради чего это делается. Конечно, титулы и рекорды – классная мотивация. Но есть ощущение, что основной фактор – деньги. Современный бокс очень сильно поменялся. Приход Саудовской Аравии позволил проводить грандиозные турниры, в рамках которых боксёры получают запредельные гонорары. И нет никаких сомнений, что Кличко в этом плане не обидят. Владимир совершенно точно получит «жирный» чек с большим количеством нулей. Однако насколько реальным выглядит «чемпионский» путь?

Говоря откровеннее, он просматривался намного лучше, пока решение о завершении профессиональной карьеры не принял Тайсон Фьюри. Цыганский король мог стать отличным первым соперником для возвращения в ринг. Реванш действительно имел смысл. А главное — Фьюри далёк от оптимальных кондиций. И после двух поражений от Александра Усика и неудачного боя с Фрэнсисом Нганну… Шансы ветерана могли быть вполне осязаемыми. Теперь же придётся столкнуться с кем-то другим. И для быстрого продвижения к титулу осталось не так много вариантов.

Владимир Кличко Фото: Dan Mullan/Getty Images

Сложно даже представить, что Владимир с ходу получит в соперники Александра Усика. Во-первых, действующий чемпион мира находится в слишком шикарной форме. И такой потенциальный поединок может превратиться в настоящее избиение в ринге. Во-вторых, вряд ли на такой бой согласятся сами соотечественники. Поэтому Кличко придётся искать оппозицию где-то ещё. Второй осязаемый вариант – Даниэль Дюбуа. Именно он считается главным претендентом. Поэтому победа над ним действительно могла бы открыть дорогу к титульнику. Вот только разве может быть просто в поединке с молодым британцем, который совсем недавно буквально растерзал Энтони Джошуа?

Возвращение Владимира может стать самым грандиозным событием за последнее время, поспорить в этом плане даже с боем Майка Тайсона. Но состоится ли оно? Большой вопрос. Конечно, Кличко горит желанием устроить такую сказку. Однако нужно понимать, что профессиональный бокс меняется. И сейчас возрастным бойцам невероятно сложно справляться со скоростью и ударной мощью соперников. Это наглядно продемонстрировал поединок Тайсона и Пола. Ветеран проиграл блогеру, пусть и очень техничному в плане бокса. А возвращение Владимира может оказаться откровенно бесславным. Так стоит ли ставить под угрозу своё наследие?