Арабские богачи спасают бокс. Что планирует Турки Аль аш-Шейх на 2025 год

2024 год стал по-настоящему прорывным для профессионального бокса. Во многом это связано с саудовскими шейхами и главным ценителем единоборств и спорта в целом – Турки Аль аш-Шейхом. Ему удалось провести сразу два боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, устроить поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. И, кажется, промоутер только начал – на 2025-й у Турки большие планы.

«Я думаю, так и будет, — ответил он на вопрос о грядущем ярком годе в истории бокса. — Мы мощно начали и уже заключили много контрактов, но будем объявлять обо всём в идеальное для этого время».

Первое, о чём стоит сказать – это, конечно, реванш Бивола и Бетербиева. Два российских чемпиона вновь разделят ринг в феврале, и, помимо этого супербоя, в карде турнира будет ещё шесть титульных поединков. Даниэль Дюбуа, Шакур Стивенсон, Чжан Чжилэй, Хамза Шираз и другие топовые боксёры украсят вечер бокса в Саудовской Аравии – кажется, переплюнуть такой кард будет крайне сложно.

На апрель саудовские шейхи запланировали турнир, который возглавят Крис Юбэнк-младший и Конор Бенн. Два топовых британских боксёра должны были сойтись ещё в 2022 году, но Бенн был дисквалифицирован за употребление запрещённых веществ. Интриги этому противостоянию добавляет предыстория отцов боксёров – Криса Юбэнка и Найджела Бенна. В 90-х годах они закатили одно из самых культовых противостояний в истории британского бокса: в первом поединке Юбэнк нокаутировал Бенна и забрал чемпионский пояс, а в реванше была зафиксирована ничья. Теперь в их противостоянии новая линия – встреча сыновей, которая, конечно, вызовет огромный интерес у британской публики.

Крис Юбэнк-младший Фото: Matt McNulty/Getty Images

В конце мая, по словам Турки Аль аш-Шейха, планируется ещё один турнир в формате «5 на 5». Первый подобный турнир прошёл в 2024 году, в карде вечера по пять представителей промоутеров Эдди Хирна и Фрэнка Уоррена провели поединки друг против друга. Теперь Турки хочет его повторить. Кроме того, Аль аш-Шейх намеревается обсудить планы с промоутерами на август. Ну а в октябре и декабре нас ожидают два масштабных вечера бокса, работа над кардами которых уже ведётся. Шейх не разглашает конкретных имён, но уже понятно, что будет что-то грандиозное.

Турки заявил, что он успешно завершил переговоры по поводу громкого боя-реванша Девин Хейни — Райан Гарсия. У Гарсии истекает срок дисквалификации, поэтому вполне возможно, что в конце 2025 года звёздные боксёры вновь разделят ринг.

Но, конечно, ещё больший интерес у Турки вызывает потенциальный поединок Теренс Кроуфорд — Сауль Альварес. В последнее время ходит всё больше разговоров, что бой действительно пытаются организовать и с боксёрами ведутся переговоры. Канело косвенно это подтвердил, как подтвердил свой интерес к бою и Аль аш-Шейх. А если он заинтересован – значит, поединок рано или поздно состоится, это лишь вопрос времени. И, кажется, 2025 год – идеальное время, чтобы свести двух звёзд мировой величины.

Также Аль аш-Шейх заявил, что не намерен обделить вниманием и одну из своих главных звёзд, которую переманил совсем недавно, – Наою Иноуэ. Абсолютный чемпион мира в двух весах проведёт защиту поясов уже на этой неделе, но дальше Турки планирует свести японца с непобеждённым британским чемпионом Ником Боллом – для этого Иноуэ придётся в очередной раз подниматься в весе, однако, кажется, это вовсе не проблема для Монстра.

Ну и куда же без «королевского» дивизиона. Именно супертяжи приковывали особое внимание в 2024 году, и Аль аш-Шейх планирует и дальше организовывать громкие бои в тяжёлом весе. После боя-реванша Александр Усик — Тайсон Фьюри украинец прямо в ринге провёл своеобразный стердаун с Даниэлем Дюбуа, и, кажется, все стороны заинтересованы в этом поединке, что повышает возможность его проведения. Но при этом сам Турки видит для Усика другой вариант.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

«Если у нас будет время, в будущем я хочу увидеть Мозеса Итауму против Александра Усика. Если у нас будет время и Усик не завершит карьеру», — сказал Аль аш-Шейх.

И, конечно, не забыл шейх про Тайсона Фьюри. Британец – один из любимцев Турки, и, хоть Цыганский Король и объявил о завершении карьеры, Аль аш-Шейх может найти весомые доводы в пользу его возвращения в виде очередного жирного чека. А там и до грандиозного боя с Энтони Джошуа рукой подать.

Турки Аль аш-Шейх за прошлый год приучил нас к крупным боксёрским турнирам, показав, какими могут быть вечера профессионального бокса. Хочется верить, что энергия и деньги саудовских шейхов не закончатся и новый год подарит всем любителям бокса ещё больше ярких и интересных противостояний.