Ещё один Нурмагомедов может пасть? Разбираем шансы скандального ирландца одолеть Усмана

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов столкнётся с ирландцем Полом Хьюзом. Россиянин продолжает защищать свой чемпионский пояс. Но уже сейчас мечтает пройти по пути старшего брата – Хабиба. Родственник Орла рассчитывает перебраться в UFC, став чемпионом лучшей организации на планете. Правда, именно предстоящий поединок может стать определяющим – максимально важным. После поражения Умара Нурмагомедова «империя» Хабиба начинает разрушаться.

Стоит отметить, что нужно очень осторожно оценивать шансы Усмана. Безусловно, он выглядит фаворитом предстоящего поединка. Но немаловажную роль в этом всём играет и фамилия. А весь последние результаты говорят о том, что победы даются Нурмагомедову с большим трудом. Дважды подряд его поединки добирались до судейских решений. Сначала не удалось удосрочить неуступчивого американца Брента Примуса. А затем все пять раундов продлился и бой с Александром Шаблием. 10 раундов пришлось провести за два последних поединка – непростой путь к защитам титула.

Усман Нурмагомедов Фото: Getty Images

Конечно, у этого есть и положительные моменты. Например, можно порадоваться за «бензобак» Усмана. Все прекрасно видели, что у его брата Умара с этим возникли трудности. А Мераб Двалишвили продемонстрировал, почему его называют «кардиомашина». Он не лучшим образом провёл два раунда, но после этого смог полностью переломить ситуацию. Поэтому победа грузинского чемпиона стала абсолютно закономерным результатом. На этом фоне физическая подготовка Усмана выглядит более убедительно.

Кроме того, Нурмагомедов-младший доказал, что большинство поединков проводит при контроле ситуации. Ни в одном из противостояний не было моментов, когда за Усмана стало бы страшно. Напротив, даже в самых затяжных боях был заметен огромный запас прочности. Да, финишей от россиянина не было. Но Нурмагомедов давил оппонентов, тотально доминировал. Единогласные решения судей – лучшее тому подтверждение. Брат Хабиба не позволял усомниться в своём превосходстве над оппозицией. Однако нужно понимать, что самым опасным, по ощущениям, был именно Александр Шаблий. А до этого Усман молотил не самых грозных оппонентов.

Усман Нурмагомедов Фото: bellator.com

Теперь же на пути россиянина «голодный» до побед Хьюз. Он имеет профессиональный рекорд 17-2, что позволяет рассчитывать на конкурентный бой. Кроме того, 27-летний ирландец побеждает разнообразно. Безусловно, семь его поединков всё-таки добрались до судейского решения. Но на шесть нокаутов пришлось четыре сабмишена. Сильной стороной Пола может стать именно его универсальность. Боец готов работать и в стойке, и в партере, что может стать его серьёзнейшим козырем в рукаве.

Хьюз – опасный соперник. Он умеет преподносить сенсации. В первом же поединке в PFL Пол столкнулся с опасной оппозицией. Против него в клетку вышел Эй Джей Макки, которого считали фаворитом. Но ирландец доказал, что все реверансы в его сторону выписываются не просто так. Хьюз все три раунда контролировал ситуацию и доминировал. Победа над бывшим чемпионом Bellator – прекрасный бонус в копилку Пола. А ещё ирландец продемонстрировал, что умеет великолепно нивелировать сильные стороны соперников. Макки несколько раз пытался отправить Хьюза на канвас, однако каждый раз сталкивался с тем, что Пол уходил от всех тейкдаунов. А сам Эй Джей часто бывал на настиле. Американская школа борьбы – сильна. И в этом компоненте Хьюз вполне может стать «криптонитом» Усмана.

Пол Хьюз Фото: bellator.com

В стойке Хьюз также действует очень прилично. Он обладает настоящим «инстинктом убийцы». На старте карьеры Пол чаще всего тащил оппонентов на настил, поэтому бои доходили до решений, завершались приёмами. Переход в Cage Warriors заставил ирландца изменить подход. И это оказалось очень удачным решением. Четыре из шести нокаутов, которые есть в копилке Хьюза, были оформлены уже в первом раунде. Стоит Полу почувствовать, что оппонент начинает «плыть», боец переходит к жёсткому добиванию. Отдельно можно отметить, что при росте в 175 см ирландец прекрасно пользуется и лоу-киками, и хай-киками. И это также опасное оружие в руках Пола.

Победа может стать моментом прорыва для самого Нурмагомедова-младшего. Он давно нацелился на попадание в лучшую лигу на планете и вполне может воспользоваться таким прекрасным шансом. Но поражение может стать крайне неприятным по последствиям. Во-первых, оно откинет от цели самого Усмана. Во-вторых, «империя» Хабиба зашатается ещё сильнее. Поэтому бой станет настоящей проверкой на прочность.