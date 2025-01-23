Яна выведут на чемпионский бой. Титульник Петра — лучший вариант для UFC

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде, штат Калифорния, США, прошёл первый номерной турнир года – UFC 311. Особое внимание к себе приковало соглавное событие. Чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили защищал пояс в поединке с непобеждённым Умаром Нурмагомедовым. Дело дошло до судейского решения. Мераб победил единогласным вердиктом. Стоит отметить, что с ходу повис вопрос – кто станет следующим оппонентом чемпиона. Вариантов довольно много. Но есть ощущение, что лучший – ещё один россиянин.

Безусловно, самый обсуждаемый вариант – поединок Мераба с Шоном О’Мэлли. Их реванш действительно мог бы стать украшением любого турнира. Сам Двалишвили заявил, что готов дать Сахарку возможность вернуть себе пояс. Но напомнил о проблемах, которые есть у экс-чемпиона: «Я побью всех в этом весе. Кто бы ни был следующим. Думаю, что Шон О'Мэлли [достоин драться за титул], он жаловался на что-то [после нашего боя], и у него действительно есть возможность оспорить звание чемпиона. Этот парень способен нокаутировать, и у него реально есть шанс подраться за пояс. Я вижу в нём вызов. Возможно, он внесёт какие-то изменения в свою игру, и тогда мы покажем хороший бой».

Правда, сам Шон не спешит возвращаться в октагон. Ранее появилась информация, что О’Мэлли может затянуть свой простой практически на год. И это сильно расходится с планами Двалишвили. Мераб после турнира рассказал, что собирается драться по впечатляющему графику. Сначала чемпион намерен защитить свой титул в марте или апреле, а затем вернуться в ноябре. И если осенью поединок с О’Мэлли вполне реален, то к марту американец вряд ли успеет окончательно восстановиться и подготовиться. Поэтому Двалишвили необходимо найти ещё один вариант. Реванш с Умаром также невозможен. Россиянин получил перелом руки, поэтому не сможет выступать на протяжении полугода.

Мераб Двалишвили Фото: Hans Gutknecht, Los Angeles Daily News/SCNG

Кажется, что оптимальный на данный момент вариант для Мераба – Пётр Ян. И к этому тезису есть сразу несколько реальных доводов. Во-первых, для Двалишвили этот поединок также станет реваншем. Но дело этих парней совершенно точно не закрыто. И Мерабу, несмотря на победу, есть что доказывать. После боя стало известно, что Ян выходил с серьёзнейшими повреждениями. В такой ситуации самолюбие Двалишвили может взыграть. Грузинский боец наверняка захочет доказать, что даже здорового Петра он снесёт без особых проблем. Поэтому принять такой вызов готов, что наглядно продемонстрировал после последней победы Яна.

Мераб Двалишвили чемпион UFC в легчайшем весе «Что за бой! Я впечатлён выступлением Петра Яна. Давай сделаем это, я готов к тебе».



Во-вторых, сам Пётр сейчас действительно заслуживает шанс. Наш соотечественник смог реанимировать свою карьеру, полностью её перезагрузить. И подписание долгосрочного контракта с UFC – символ доверия от организации и Даны Уайта. Сейчас россиянин идёт на серии из двух побед. Ян последовательно разобрал Сонг Ядонга и Дейвисона Фигейреду. Беспощадный готов вновь заявить о своих чемпионских амбициях. А последние обновления в рейтингах порадовали фанатов – в легчайшем дивизионе россиянин уже второй.

Россиянин может получить шикарный шанс вернуть себе пояс. Но для этого нужно начинать «газовать» уже сейчас. Ян перезагрузился и стал круче, прокачал себя во всех аспектах. И вполне может удивить Мераба нестандартными решениями. Все прекрасно знают, как Пётр умеет работать в стойке. И последние поединки наглядно показали, что в партере наш соотечественник выглядит всё лучше и лучше. Дело за UFC.